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AK Parti Adana İl Başkanı belli oldu: Kongrede devir teslim töreni yapılacak
AK Parti Adana İl Başkanı belli oldu: Kongrede devir teslim töreni yapılacak
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığı için Tamer Dağlı aday gösterildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T23:46+0300
2025-01-15T23:46+0300
2025-01-15T23:46+0300
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AK Parti'nin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde, İl Başkanlığı için Tamer Dağlı'nın aday olarak belirlendiği açıklandı.Sosyal medya hesabından AK Parti Teşkilat Başkanlığı "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Adana 8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımız olarak Tamer Dağlı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca açıklamada, görevini devredecek olan mevcut İl Başkanı Ozan Gülaçtı'ya, hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi, 18 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 12.00’de Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunacağı açıklandı.Tamer Dağlı kimdir?Tamer Dağlı, 5 Haziran 1970'de Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nü tamamlayan Dağlı, ardından Adana Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde formasyon eğitimi aldı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler ve Siyaset Bilimi üzerine yüksek lisansını tamamladı. Birçok bankada yöneticilik yapan Dağlı, Türkiye Finans Katılım Bankası'nda şube müdürlüğü, Adana Bölge Müdürlüğü ve Kobi Bankacılığı Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Tamer Dağlı, 21 Mayıs 2017 tarihinde yapılan AK Parti 3. Olağanüstü Kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. Ayrıca Mülkiyeler Birliği Adana Şube Yöneticiliği ve ATO Meslek Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönem Adana Milletvekili olan Dağlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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tamer dağlı kimdir, adana il başkanı kim, ozan gülaçtı
tamer dağlı kimdir, adana il başkanı kim, ozan gülaçtı
AK Parti Adana İl Başkanı belli oldu: Kongrede devir teslim töreni yapılacak
AK Parti'nin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığı için Tamer Dağlı aday gösterildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Dağlı'nın adaylığının belirlendiğini duyurdu. Görevini devredecek olan mevcut İl Başkanı Ozan Gülaçtı'ya ise hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
AK Parti'nin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde, İl Başkanlığı için Tamer Dağlı'nın aday olarak belirlendiği açıklandı.
Sosyal medya hesabından AK Parti Teşkilat Başkanlığı "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Adana 8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımız olarak Tamer Dağlı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca açıklamada, görevini devredecek olan mevcut İl Başkanı Ozan Gülaçtı'ya, hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi, 18 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 12.00’de Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunacağı açıklandı.
Tamer Dağlı, 5 Haziran 1970'de Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nü tamamlayan Dağlı, ardından Adana Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde formasyon eğitimi aldı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler ve Siyaset Bilimi üzerine yüksek lisansını tamamladı. Birçok bankada yöneticilik yapan Dağlı, Türkiye Finans Katılım Bankası'nda şube müdürlüğü, Adana Bölge Müdürlüğü ve Kobi Bankacılığı Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Tamer Dağlı, 21 Mayıs 2017 tarihinde yapılan AK Parti 3. Olağanüstü Kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. Ayrıca Mülkiyeler Birliği Adana Şube Yöneticiliği ve ATO Meslek Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönem Adana Milletvekili olan Dağlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.