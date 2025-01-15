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ABD Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti: Listede Türk firmaları da bulunuyor
ABD Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti: Listede Türk firmaları da bulunuyor
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Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan belgede ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişleterek Zaporojye Nükleer Güç Santrali de dahil... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T19:02+0300
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ABD Maliye Bakanlığı Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan yeni listede Rusya ile ticaret yapması sebebiyle Türk firmaları da yer aldı.Kısıtlama kapsamında Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen 16 kişiye yer verildi. Bunlar arasında Çin, Rusya, Türkiye ve Almanya vatandaşları bulunuyor.ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle Türkiye'den de şirketlerin bulunduğu 300'den fazla kişi, kurum ve kuruluşa yeni yaptırımlar getirdiğini duyurmuştu.ABD yine Şubat ayında açıkladığı yaptırımlar listesinde 93 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirmişti. Söz konusu bu listede Türkiye’den 16 şirket bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abdden-turkiyeye-rusya-uyarisi-sonuclarina-katlanirsiniz-1086579764.html
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abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), abd hazine bakanlığı, yaptırım, rusya, çin, almanya, türkiye
abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), abd hazine bakanlığı, yaptırım, rusya, çin, almanya, türkiye

ABD Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti: Listede Türk firmaları da bulunuyor

19:02 15.01.2025 (güncellendi: 19:04 15.01.2025)
© TwitterTürkiye - Rusya - ABD
Türkiye - Rusya - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan belgede ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişleterek Zaporojye Nükleer Güç Santrali de dahil olmak üzere yaptırım karar aldığı ifade edildi. Yayımlanan listede ayrıca 1 Türk vatandaşı ve 8 farklı Türk firması da yer aldı.
ABD Maliye Bakanlığı Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti.
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan yeni listede Rusya ile ticaret yapması sebebiyle Türk firmaları da yer aldı.
Kısıtlama kapsamında Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen 16 kişiye yer verildi. Bunlar arasında Çin, Rusya, Türkiye ve Almanya vatandaşları bulunuyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle Türkiye'den de şirketlerin bulunduğu 300'den fazla kişi, kurum ve kuruluşa yeni yaptırımlar getirdiğini duyurmuştu.
ABD yine Şubat ayında açıkladığı yaptırımlar listesinde 93 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirmişti. Söz konusu bu listede Türkiye’den 16 şirket bulunuyordu.
Türkiye- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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