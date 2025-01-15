https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-rusyaya-yonelik-yaptirim-listesini-genisletti-listede-turk-firmalari-da-bulunuyor-1092718036.html

ABD Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti: Listede Türk firmaları da bulunuyor

ABD Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti: Listede Türk firmaları da bulunuyor

Sputnik Türkiye

Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan belgede ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişleterek Zaporojye Nükleer Güç Santrali de dahil... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T19:02+0300

2025-01-15T19:02+0300

2025-01-15T19:04+0300

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ABD Maliye Bakanlığı Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan yeni listede Rusya ile ticaret yapması sebebiyle Türk firmaları da yer aldı.Kısıtlama kapsamında Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen 16 kişiye yer verildi. Bunlar arasında Çin, Rusya, Türkiye ve Almanya vatandaşları bulunuyor.ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle Türkiye'den de şirketlerin bulunduğu 300'den fazla kişi, kurum ve kuruluşa yeni yaptırımlar getirdiğini duyurmuştu.ABD yine Şubat ayında açıkladığı yaptırımlar listesinde 93 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirmişti. Söz konusu bu listede Türkiye’den 16 şirket bulunuyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abdden-turkiyeye-rusya-uyarisi-sonuclarina-katlanirsiniz-1086579764.html

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abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), abd hazine bakanlığı, yaptırım, rusya, çin, almanya, türkiye