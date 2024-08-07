https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abdden-turkiyeye-rusya-uyarisi-sonuclarina-katlanirsiniz-1086579764.html

ABD'den Türkiye'ye 'Rusya' uyarısı: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

ABD'den Türkiye'ye 'Rusya' uyarısı: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Sputnik Türkiye

Washington'un Ankara'yı bazı ABD yapımı askeri ekipmanın Rusya'ya ihracatını durdurması için uyardığı ifade edildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T11:15+0300

2024-08-07T11:15+0300

2024-08-07T11:15+0300

dünya

abd

rusya

türkiye

askeri ekipman

askeri teçhizat

ihracat

financial times

matthew axelrod

abd ticaret bakanlığı

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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'ya yaptığı askeri ürün sevkiyatı konusunda ciddi bir uyarı gönderdiğini yazdı.FT söz konusu ABD yapımı ekipmanların Rusya ordusunun Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri harekat açısından hayati önem taşıdığını öne sürerken ABD'nin Türkiye'den Rusya'ya askeri ürün ihracatını kısıtlaması için daha fazla adım atmasını beklediğini aktardı.Geçen hafta Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle bir araya gelen ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, FT'ye verdiği demeçte Türkiye'nin ABD menşeli çiplerin ve Rusya'nın askeri operasyonları için kritik olan diğer parçaların yasadışı ticaretini durdurması gerektiğini vurguladı.Axelrod, Türkiye'yi ABD ordusuyla bağlantılı ekipmanların Rusya'ya ihracatını kısıtlamaması halinde bunun sonuçlarıma katlanacağı konusunda uyardıklarını söyledi.Amerikan askeri teknolojisinin Rusya'ya ihracatını durdurmak için Ankara'nın yardımının gerekli olduğunu kaydeden Axelrod, "Türk makamları ve sanayisinin hızlıca ilerleme kaydettiğini görmemiz gerekiyor, yoksa ihracat denetimlerimizden kaçanlara yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.'Acil bir sorun teşkil ediyor'Axelrod, Türk hükümetinden ABD menşeli ürünlerin Rusya'ya sevkiyatına yasak getirmesini istediklerini, bu konunun acil bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.ABD Ticaret Bakanlığı halihazırda 18 Türk şirketini Rusya'yla ticari ilişkileri nedeniyle yaptırım listesine dahil ederken Axelrod, önemli bir ilerleme kaydedilmediği takdirde daha fazla şirketin eklenebileceğini belirtti.FT'nin haberinde, "ABD, Türkiye'nin Rus füzeleri ve insansız hava araçlarında kullanıldığı öne sürülen işlemciler, hafıza kartları ve amplifikatörler gibi Batı yapımı elektronik cihazların için önemli bir ihracat kanalı haline gelmesinden özellikle endişe duyuyor" ifadelerine de yer verildi.

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