https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-rusya-ile-ticaret-yaptigi-gerekcesiyle-13-turk-sirketine-yaptirim-karari-aldi-1084797125.html

ABD, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 13 Türk şirketine yaptırım kararı aldı

ABD, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 13 Türk şirketine yaptırım kararı aldı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle Türkiye'den de şirketlerin bulunduğu 300'den fazla kişi, kurum ve kuruluşa yeni yaptırımlar... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T11:34+0300

2024-06-13T11:34+0300

2024-06-13T11:34+0300

ekonomi

abd

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ticaret

şirket

yaptırım

ekonomik yaptırım

abd yaptırım

ticari yaptırım

abd'den türkiye'ye yaptırım

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ile iş yapan yabancı bankalar için riskleri artıran yeni yaptırımlarını G7 liderler zirvesi öncesinde açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar Rusya'daki ve Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki birçok kişi, kurum ve kuruluşu etkiliyor.Yeni yaptırımlar arasında, Moskova Borsası ve çeşitli LNG projelerinde yer alan kuruluşlar da bulunuyor. Türkiye'den yaptırım listesine alınan şirketler arasında Safes Lojistik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Newton-ITM gibi işletmeler yer alıyor.ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırımlarıyla birlikte, ikincil yaptırımların kapsamı genişletilerek yabancı kuruluşların Rusya ile iş yapan herhangi bir kişi veya kuruluşa yaptırım uygulayabileceği belirtildi. Bu adımla birlikte yaptırım altındaki kişi ve kurum sayısının yaklaşık 4 bin 500'e yükseldiği ifade edildi.

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abd, rusya, ticaret, şirket, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, abd'den türkiye'ye yaptırım