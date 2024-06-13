https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-rusya-ile-ticaret-yaptigi-gerekcesiyle-13-turk-sirketine-yaptirim-karari-aldi-1084797125.html
ABD, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 13 Türk şirketine yaptırım kararı aldı
ABD, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 13 Türk şirketine yaptırım kararı aldı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle Türkiye'den de şirketlerin bulunduğu 300'den fazla kişi, kurum ve kuruluşa yeni yaptırımlar... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T11:34+0300
2024-06-13T11:34+0300
2024-06-13T11:34+0300
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ticari yaptırım
abd'den türkiye'ye yaptırım
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ile iş yapan yabancı bankalar için riskleri artıran yeni yaptırımlarını G7 liderler zirvesi öncesinde açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar Rusya'daki ve Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki birçok kişi, kurum ve kuruluşu etkiliyor.Yeni yaptırımlar arasında, Moskova Borsası ve çeşitli LNG projelerinde yer alan kuruluşlar da bulunuyor. Türkiye'den yaptırım listesine alınan şirketler arasında Safes Lojistik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Newton-ITM gibi işletmeler yer alıyor.ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırımlarıyla birlikte, ikincil yaptırımların kapsamı genişletilerek yabancı kuruluşların Rusya ile iş yapan herhangi bir kişi veya kuruluşa yaptırım uygulayabileceği belirtildi. Bu adımla birlikte yaptırım altındaki kişi ve kurum sayısının yaklaşık 4 bin 500'e yükseldiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-odeme-almak-icin-sure-5-ay-kisaldi-1084787729.html
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abd, rusya, ticaret, şirket, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, abd'den türkiye'ye yaptırım
abd, rusya, ticaret, şirket, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, abd'den türkiye'ye yaptırım
ABD, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 13 Türk şirketine yaptırım kararı aldı
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle Türkiye'den de şirketlerin bulunduğu 300'den fazla kişi, kurum ve kuruluşa yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ile iş yapan yabancı bankalar için riskleri artıran yeni yaptırımlarını G7 liderler zirvesi öncesinde açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar Rusya'daki ve Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki birçok kişi, kurum ve kuruluşu etkiliyor.
Yeni yaptırımlar arasında, Moskova Borsası ve çeşitli LNG projelerinde yer alan kuruluşlar da bulunuyor. Türkiye'den yaptırım listesine alınan şirketler arasında Safes Lojistik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Newton-ITM gibi işletmeler yer alıyor.
ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırımlarıyla birlikte, ikincil yaptırımların kapsamı genişletilerek yabancı kuruluşların Rusya ile iş yapan herhangi bir kişi veya kuruluşa yaptırım uygulayabileceği belirtildi. Bu adımla birlikte yaptırım altındaki kişi ve kurum sayısının yaklaşık 4 bin 500'e yükseldiği ifade edildi.