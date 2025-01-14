https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-sonraki-yonetimin-kieve-destek-vermesi-icin-zemin-hazirladigini-soyledi-1092642079.html
Biden, sonraki yönetimin Kiev'e destek vermesi için 'zemin hazırladığını' söyledi
Biden, sonraki yönetimin Kiev'e destek vermesi için 'zemin hazırladığını' söyledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, ABD ve müttefiklerinin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T04:06+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politika hamlelerini yorumladığı bir konuşmada, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin Rusya ile nükleer bir çatışma riski yarattığını ifade etti.Biden, “İki hedefim vardı: Ukrayna'yı korumak için dünyayı birleştirmek ve iki nükleer güç arasındaki bir çatışmayı önlemek” ifadelerini kullanarak, hedeflerini 'başardığını' söyledi. Ayrıca Biden, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya verdikleri desteği geri çekmeyi 'göze alamayacaklarını' dile getirdi. Konuşmasının devamında Biden, Kiev'e yardım etmeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Daha fazlasını yapmak zorundayız. Çekip gidemeyiz" dedi. Ayrıca Biden, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yönetim ekibinin Kiev'e desteği sürdürmesi adına 'zemin hazırladığını' sözlerine ekledi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti. Ayrıca Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını vurgulamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki gidici Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmaya benzin dökmeye devam ettiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/zaharova-biden-rusya-ile-catisma-riskine-iliskin-sozleriyle-provokasyonu-itiraf-etti-1092642307.html
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abd, joe biden, donald trump, ukrayna, kiev, rusya
abd, joe biden, donald trump, ukrayna, kiev, rusya
Biden, sonraki yönetimin Kiev'e destek vermesi için 'zemin hazırladığını' söyledi
04:06 14.01.2025 (güncellendi: 04:14 14.01.2025)
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya verdikleri desteği geri çekmeyi 'göze alamayacaklarını' dile getirerek Trump'ın yönetim ekibinin Kiev'e desteği sürdürmesi adına 'zemin hazırladığını' söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politika hamlelerini yorumladığı bir konuşmada, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin Rusya ile nükleer bir çatışma riski yarattığını ifade etti.
Biden, “İki hedefim vardı: Ukrayna'yı korumak için dünyayı birleştirmek ve iki nükleer güç arasındaki bir çatışmayı önlemek” ifadelerini kullanarak, hedeflerini 'başardığını' söyledi. Ayrıca Biden, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya verdikleri desteği geri çekmeyi 'göze alamayacaklarını' dile getirdi.
Konuşmasının devamında Biden, Kiev'e yardım etmeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Daha fazlasını yapmak zorundayız. Çekip gidemeyiz" dedi. Ayrıca Biden, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yönetim ekibinin Kiev'e desteği sürdürmesi adına 'zemin hazırladığını' sözlerine ekledi.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti. Ayrıca Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını vurgulamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki gidici Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'daki çatışmaya benzin dökmeye devam ettiğini ifade etmişti.