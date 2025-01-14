https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/yusuf-erdogandan-fenerbahce-maci-sonrasi-olay-aciklamalar-hakem-calamadim-dedi-ozur-diledi-inancimi-1092645422.html

Yusuf Erdoğan’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay açıklamalar: 'Hakem 'çalamadım dedi' özür diledi, inancımı kaybettim'

Yusuf Erdoğan’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay açıklamalar: 'Hakem 'çalamadım dedi' özür diledi, inancımı kaybettim'

Sputnik Türkiye

Konyaspor’un Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Yusuf Erdoğan, hakem kararlarını eleştirdi. Maçın kırılma anlarının adaletsizliğe kurban... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T08:24+0300

2025-01-14T08:24+0300

2025-01-14T08:24+0300

spor

fenerbahçe

beyaz tv

ali bin nasır (hakem)

hakem

tff merkez hakem kurulu

futbol

konyaspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065077606_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_67d60a29339b98d46cffa674ef6d14ad.jpg

Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe’ye 3-2 yenildikleri maç sonrası üzüntüsünü dile getirdi. Maçın kırılma anlarının hakem kararlarıyla şekillendiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Erdoğan, "Biz sadece rakibimize mağlup olmak istiyoruz, saha dışındaki oyunlara değil." diyerek adaletsizliğe dikkat çekti.Hakemin özrü tepki çektiMaç sırasında hakemlerin baskı altında olduğunu düşündüğünü ifade eden Erdoğan, "Hakem bana ‘Özür dilerim, pozisyonu kaçırdım’ dediğinde artık sahada inancımı kaybediyorum." dedi. Ayrıca, hakemlerin vücut dilinin saha içinde rahatsız edici olduğunu vurguladı.Hakemlerin kararlarının "marka değerini düşürdüğünü" belirten Erdoğan, Anadolu kulüplerinin de şampiyonluk yarışındaki büyük takımlar kadar konuşulması gerektiğini savundu.'Dördüncü hakem de özür diledi'Yusuf Erdoğan, Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada bir el pozisyonuyla ilgili olarak dördüncü hakemin kendisine, "Ben orta hakeme ilettim ama duyuramadım. Özür dilerim." dediğini söyledi. Bu durumun sahada büyük bir iletişim eksikliği yarattığını ifade eden Erdoğan, hakem hatalarının maçın kaderine doğrudan etki ettiğini belirtti.'Adalet herkese lazım'Erdoğan, konuşmasının sonunda şu çarpıcı sözleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/fifa-duyurdu-2-super-lig-takimina-transfer-yasagi-geldi-1092630744.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf erdoğan açıklamaları, konyaspor fenerbahçe maçı, fenerbahçe konyaspor 3-2, yusuf erdoğan hakem tepkisi, süper lig hakem hataları, biz sadece rakibimize mağlup olmak istiyoruz, hakem özür diledi açıklaması, dördüncü hakem duyuramadım dedi, konyaspor fenerbahçe maç özeti, süper lig kırılma anları, yusuf erdoğan dördüncü hakem açıklaması, fenerbahçe maç sonucu, yusuf erdoğan hakem eleştirisi, konyaspor hakem kararları, süper lig adalet tartışmaları, fenerbahçe konyaspor hakem hataları, süper lig iletişim hataları, hakemlerin marka değerine etkisi, fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalar, anadolu kulüpleri hakem adaleti