https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/yusuf-erdogandan-fenerbahce-maci-sonrasi-olay-aciklamalar-hakem-calamadim-dedi-ozur-diledi-inancimi-1092645422.html
Yusuf Erdoğan’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay açıklamalar: 'Hakem 'çalamadım dedi' özür diledi, inancımı kaybettim'
Yusuf Erdoğan’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay açıklamalar: 'Hakem 'çalamadım dedi' özür diledi, inancımı kaybettim'
Sputnik Türkiye
Konyaspor’un Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Yusuf Erdoğan, hakem kararlarını eleştirdi. Maçın kırılma anlarının adaletsizliğe kurban... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T08:24+0300
2025-01-14T08:24+0300
2025-01-14T08:24+0300
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Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe’ye 3-2 yenildikleri maç sonrası üzüntüsünü dile getirdi. Maçın kırılma anlarının hakem kararlarıyla şekillendiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Erdoğan, "Biz sadece rakibimize mağlup olmak istiyoruz, saha dışındaki oyunlara değil." diyerek adaletsizliğe dikkat çekti.Hakemin özrü tepki çektiMaç sırasında hakemlerin baskı altında olduğunu düşündüğünü ifade eden Erdoğan, "Hakem bana ‘Özür dilerim, pozisyonu kaçırdım’ dediğinde artık sahada inancımı kaybediyorum." dedi. Ayrıca, hakemlerin vücut dilinin saha içinde rahatsız edici olduğunu vurguladı.Hakemlerin kararlarının "marka değerini düşürdüğünü" belirten Erdoğan, Anadolu kulüplerinin de şampiyonluk yarışındaki büyük takımlar kadar konuşulması gerektiğini savundu.'Dördüncü hakem de özür diledi'Yusuf Erdoğan, Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada bir el pozisyonuyla ilgili olarak dördüncü hakemin kendisine, "Ben orta hakeme ilettim ama duyuramadım. Özür dilerim." dediğini söyledi. Bu durumun sahada büyük bir iletişim eksikliği yarattığını ifade eden Erdoğan, hakem hatalarının maçın kaderine doğrudan etki ettiğini belirtti.'Adalet herkese lazım'Erdoğan, konuşmasının sonunda şu çarpıcı sözleri kullandı:
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Yusuf Erdoğan’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay açıklamalar: 'Hakem 'çalamadım dedi' özür diledi, inancımı kaybettim'
Konyaspor’un Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Yusuf Erdoğan, hakem kararlarını eleştirdi. Maçın kırılma anlarının adaletsizliğe kurban gittiğini belirten Erdoğan, hakemin kendisinden özür dilediğini söyledi. İşte maç sonrası yaptığı dikkat çeken açıklamalar…
Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe’ye 3-2 yenildikleri maç sonrası üzüntüsünü dile getirdi. Maçın kırılma anlarının hakem kararlarıyla şekillendiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün berabere kalsak bile üzüleceğimiz bir maçtan mağlup ayrıldık. Bireysel hatalarımız var, ancak maçın kırılma anlarını yorumlamak acı veriyor. Yabancı arkadaşlarımızla konuşuyoruz, maçı kazanacağımıza inanamıyoruz çünkü öyle kırılma anları yaşanıyor ki olmayan fauller çalınıyor, net bir kırmızı kart es geçiliyor.”
Erdoğan, "Biz sadece rakibimize mağlup olmak istiyoruz, saha dışındaki oyunlara değil." diyerek adaletsizliğe dikkat çekti.
Maç sırasında hakemlerin baskı altında olduğunu düşündüğünü ifade eden Erdoğan, "Hakem bana ‘Özür dilerim, pozisyonu kaçırdım’ dediğinde artık sahada inancımı kaybediyorum." dedi. Ayrıca, hakemlerin vücut dilinin saha içinde rahatsız edici olduğunu vurguladı.
Hakemlerin kararlarının "marka değerini düşürdüğünü" belirten Erdoğan, Anadolu kulüplerinin de şampiyonluk yarışındaki büyük takımlar kadar konuşulması gerektiğini savundu.
'Dördüncü hakem de özür diledi'
Yusuf Erdoğan, Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada bir el pozisyonuyla ilgili olarak dördüncü hakemin kendisine, "Ben orta hakeme ilettim ama duyuramadım. Özür dilerim." dediğini söyledi. Bu durumun sahada büyük bir iletişim eksikliği yarattığını ifade eden Erdoğan, hakem hatalarının maçın kaderine doğrudan etki ettiğini belirtti.
Erdoğan, konuşmasının sonunda şu çarpıcı sözleri kullandı:
“Bugün Fenerbahçe kaybetseydi ulusal basında büyük bir gündem olacaktı. Ama biz kaybettik diye çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım.”