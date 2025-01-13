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FIFA duyurdu: 2 Süper Lig takımına transfer yasağı geldi
FIFA duyurdu: 2 Süper Lig takımına transfer yasağı geldi
Sputnik Türkiye
FIFA, Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor’a yönelik aldığı kararı duyurdu. FIFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, iki... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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FIFA, futbolcu alacakları nedeniyle Adana Demirspor ve Hatayspor’a ikişer dönem transfer yasağı getirdi.Hatayspor’a getirilen cezanın, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Azerbaycanlı oyuncu Renat Dadashov’un alacaklarıyla ilgili dosyadan kaynaklandığı iddia edildi. Adana Demirspor’un ise hangi futbolcu alacakları nedeniyle bu cezayı aldığı henüz netleşmedi. Bu kararla birlikte her iki takım da önümüzdeki iki transfer döneminde kadrolarına yeni oyuncu ekleyemeyecek. Kulüplerin, FIFA’nın kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.Adana Demirspor ve Hatayspor’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
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fifa, fifa başkanı gianni infantino, hatayspor, adana demirspor, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fifa, fifa başkanı gianni infantino, hatayspor, adana demirspor, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

FIFA duyurdu: 2 Süper Lig takımına transfer yasağı geldi

17:14 13.01.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinFIFA Başkanı Gianni Infantino
FIFA Başkanı Gianni Infantino - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin
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FIFA, Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor’a yönelik aldığı kararı duyurdu. FIFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, iki kulübe de futbolcu alacakları sebebiyle ikişer dönem transfer yasağı getirildiği belirtildi.
FIFA, futbolcu alacakları nedeniyle Adana Demirspor ve Hatayspor’a ikişer dönem transfer yasağı getirdi.
Hatayspor’a getirilen cezanın, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Azerbaycanlı oyuncu Renat Dadashov’un alacaklarıyla ilgili dosyadan kaynaklandığı iddia edildi. Adana Demirspor’un ise hangi futbolcu alacakları nedeniyle bu cezayı aldığı henüz netleşmedi. Bu kararla birlikte her iki takım da önümüzdeki iki transfer döneminde kadrolarına yeni oyuncu ekleyemeyecek. Kulüplerin, FIFA’nın kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.
Adana Demirspor ve Hatayspor’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
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