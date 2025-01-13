https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/fifa-duyurdu-2-super-lig-takimina-transfer-yasagi-geldi-1092630744.html

FIFA duyurdu: 2 Süper Lig takımına transfer yasağı geldi

FIFA duyurdu: 2 Süper Lig takımına transfer yasağı geldi

Sputnik Türkiye

FIFA, Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor’a yönelik aldığı kararı duyurdu. FIFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, iki... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T17:14+0300

2025-01-13T17:14+0300

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spor

fifa

fifa başkanı gianni infantino

hatayspor

adana demirspor

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tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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FIFA, futbolcu alacakları nedeniyle Adana Demirspor ve Hatayspor’a ikişer dönem transfer yasağı getirdi.Hatayspor’a getirilen cezanın, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Azerbaycanlı oyuncu Renat Dadashov’un alacaklarıyla ilgili dosyadan kaynaklandığı iddia edildi. Adana Demirspor’un ise hangi futbolcu alacakları nedeniyle bu cezayı aldığı henüz netleşmedi. Bu kararla birlikte her iki takım da önümüzdeki iki transfer döneminde kadrolarına yeni oyuncu ekleyemeyecek. Kulüplerin, FIFA’nın kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.Adana Demirspor ve Hatayspor’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fifa-dunya-siralamasi-aciklandi-a-milli-takimin-yeri-degismedi-1091765113.html

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