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Yozgat'ta korkunç olay: 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti, cansız beden bulunamadı
Yozgat'ta korkunç olay: 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti, cansız beden bulunamadı
Sputnik Türkiye
Yozgat'ta 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğuna dair ihbarda bulunması sebebiyle ifadesi alınan kadın, çelişkili yanıtları sebebiyle sorguya çekildi. Sorguda ise... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T23:54+0300
2025-01-14T23:54+0300
türkiye
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cinayet
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çocuk cinayeti
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki M.S, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki çocuğu E.Ç'nin kaybolduğuna dair 11 Ocak tarihinde emniyet birimlerine ihbarda bulundu.Emniyette verdiği ifadelerinde çelişkiler olduğu belirlenen kadın, sorgu sırasında 4 yaşındaki oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürdüğünü ve oğlunun cansız bedenini çöplüğe attığını itiraf etti.İtirafın ardından gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki işlemleri sona erince sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Emniyet ekipleri, kadının itirafı üzerine kadavra köpekleriyle söz konusu çöplükte arama yaptı. Aramaların sonucunda ceset bulunamayınca aramaya son verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/12-yasindaki-cocugu-oldurmustu-istanbul-bagcilarda-tasli-saldiri-dehsetinde-zanlinin-ifadesi-ortaya-1092658662.html
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yozgat, cinayet, çocuk, çocuk cinayeti, ihbar, itiraf
yozgat, cinayet, çocuk, çocuk cinayeti, ihbar, itiraf

Yozgat'ta korkunç olay: 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti, cansız beden bulunamadı

23:54 14.01.2025
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
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Yozgat'ta 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğuna dair ihbarda bulunması sebebiyle ifadesi alınan kadın, çelişkili yanıtları sebebiyle sorguya çekildi. Sorguda ise oğlunu boğarak öldürüp, cansız bedenini ise çöplüğe attığını itiraf etti.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki M.S, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki çocuğu E.Ç'nin kaybolduğuna dair 11 Ocak tarihinde emniyet birimlerine ihbarda bulundu.
Emniyette verdiği ifadelerinde çelişkiler olduğu belirlenen kadın, sorgu sırasında 4 yaşındaki oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürdüğünü ve oğlunun cansız bedenini çöplüğe attığını itiraf etti.
İtirafın ardından gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki işlemleri sona erince sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyet ekipleri, kadının itirafı üzerine kadavra köpekleriyle söz konusu çöplükte arama yaptı. Aramaların sonucunda ceset bulunamayınca aramaya son verildi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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12 yaşındaki çocuğu öldürmüştü: İstanbul Bağcılar'daki taşlı saldırı dehşetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı
13:31
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