https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/12-yasindaki-cocugu-oldurmustu-istanbul-bagcilarda-tasli-saldiri-dehsetinde-zanlinin-ifadesi-ortaya-1092658662.html
12 yaşındaki çocuğu öldürmüştü: İstanbul Bağcılar'daki taşlı saldırı dehşetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı
12 yaşındaki çocuğu öldürmüştü: İstanbul Bağcılar'daki taşlı saldırı dehşetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bağcılar’da bir evde meydana gelen korkunç olayda, 12 yaşındaki M.S hayatını kaybederken, 5 yaşındaki kardeşi A.S ağır yaralandı. Şüpheli Zekeriya A. gözaltına... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T13:31+0300
2025-01-14T13:31+0300
2025-01-14T13:32+0300
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İstanbul Bağcılar’da, 15 Temmuz Mahallesi’nde bir evde yaşanan korkunç olayda bir eve giren Zekeriya A. isimli zanlı evdeki çocuklara taşla saldırdı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olayla ilgili çalışması sürüyor.Bu kapsamda olayın şüphelisi Zekeriya A. polis ekiplerince yakalandı.Şüpheli ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrasında istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenildi.Ne olmuştu?Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken M.S'nin cenazesi de incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı.Olayın ardından fenalaşan çocukların annesi G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/eski-bakan-abdullatif-senerin-oglu-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1092656463.html
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bağcılar, cinayet, istanbul, taş
12 yaşındaki çocuğu öldürmüştü: İstanbul Bağcılar'daki taşlı saldırı dehşetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı
13:31 14.01.2025 (güncellendi: 13:32 14.01.2025)
Bağcılar’da bir evde meydana gelen korkunç olayda, 12 yaşındaki M.S hayatını kaybederken, 5 yaşındaki kardeşi A.S ağır yaralandı. Şüpheli Zekeriya A. gözaltına alındı. Polis tarafından yakalanan katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Bağcılar’da, 15 Temmuz Mahallesi’nde bir evde yaşanan korkunç olayda bir eve giren Zekeriya A. isimli zanlı evdeki çocuklara taşla saldırdı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olayla ilgili çalışması sürüyor.
Bu kapsamda olayın şüphelisi Zekeriya A. polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrasında istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenildi.
Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.
Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken M.S'nin cenazesi de incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı.
Olayın ardından fenalaşan çocukların annesi G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.