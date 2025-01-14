https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/yaban-mersininde-hepatit-a-tespit-edildi-market-toplatma-karari-aldi-1092678698.html

Yaban mersininde Hepatit A tespit edildi: Market toplatma kararı aldı

Yaban mersininde Hepatit A tespit edildi: Market toplatma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Hollandalı süpermarket zinciri Albert Heijn, dondurulmuş yaban mersinlerini Hepatit A virüsü tespit edilmesi nedeniyle raflardan kaldırdı. Virüs bulaşan... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T21:50+0300

2025-01-14T21:50+0300

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Polonya'dan Hollanda'ya gönderilen yaban mersinlerinde Hepatit A virüsü tespit edildi.Hollandalı süpermarket zinciri Albert Heijn, dondurulmuş yaban mersinlerinin Hepatit A virüsü taşıdığını açıklarken meyvelerin Polonya’dan ithal edildiği ve dondurulmuş paketlerde satıldığı öğrenildi. Market ürünlerin toplatılmasına karar verirken çok sayıda kişinin virüs ile enfekte olduğu ifade edildi. Ülkede 12 kişi ciddi şekilde hastalanırken, iki kişi hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar, dondurulmuş meyvelerin özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar için hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.Hepatit A nedir?Hepatit A, Hepatit A virüsünün (HAV) neden olduğu bir karaciğer enfeksiyonu olarak bilinir. Genellikle enfekte olmuş gıdalar, içme suyu veya hijyen kurallarına uyulmadığında dışkıyla kirlenmiş yüzeyler yoluyla bulaşır. Virüsün kan dolaşımına girerek karaciğeri enfekte edebildiği ve sarılığa yol açabileceği açıklandı.

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