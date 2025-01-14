https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/yaban-mersininde-hepatit-a-tespit-edildi-market-toplatma-karari-aldi-1092678698.html
Yaban mersininde Hepatit A tespit edildi: Market toplatma kararı aldı
Yaban mersininde Hepatit A tespit edildi: Market toplatma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Hollandalı süpermarket zinciri Albert Heijn, dondurulmuş yaban mersinlerini Hepatit A virüsü tespit edilmesi nedeniyle raflardan kaldırdı. Virüs bulaşan... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T21:50+0300
2025-01-14T21:50+0300
2025-01-14T21:50+0300
dünya
yaban mersini
market
hollanda
polonya
gıda
helal gıda
gıda fiyatları
gıda zehirlenmesi
gıda ürünü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092678318_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_dd71457a388f8b58ea3765e4d943c58d.jpg
Polonya'dan Hollanda'ya gönderilen yaban mersinlerinde Hepatit A virüsü tespit edildi.Hollandalı süpermarket zinciri Albert Heijn, dondurulmuş yaban mersinlerinin Hepatit A virüsü taşıdığını açıklarken meyvelerin Polonya’dan ithal edildiği ve dondurulmuş paketlerde satıldığı öğrenildi. Market ürünlerin toplatılmasına karar verirken çok sayıda kişinin virüs ile enfekte olduğu ifade edildi. Ülkede 12 kişi ciddi şekilde hastalanırken, iki kişi hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar, dondurulmuş meyvelerin özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar için hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.Hepatit A nedir?Hepatit A, Hepatit A virüsünün (HAV) neden olduğu bir karaciğer enfeksiyonu olarak bilinir. Genellikle enfekte olmuş gıdalar, içme suyu veya hijyen kurallarına uyulmadığında dışkıyla kirlenmiş yüzeyler yoluyla bulaşır. Virüsün kan dolaşımına girerek karaciğeri enfekte edebildiği ve sarılığa yol açabileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ulkelerin-tuvaletten-sonra-el-yikama-oranlari-aciklandi-turkiyenin-siralamasi-sasirtti--1092676434.html
hollanda
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092678318_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_29b48f1ff5ebde9ef4223cc0168214b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yaban mersini, market, hollanda, polonya, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi, hepatit a, hepatit, gizemli hepatit
yaban mersini, market, hollanda, polonya, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi, hepatit a, hepatit, gizemli hepatit
Yaban mersininde Hepatit A tespit edildi: Market toplatma kararı aldı
Hollandalı süpermarket zinciri Albert Heijn, dondurulmuş yaban mersinlerini Hepatit A virüsü tespit edilmesi nedeniyle raflardan kaldırdı. Virüs bulaşan ürünlerin yüzlerce kişiyi enfekte etmiş olabileceği belirtilirken özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar için hastalığın hayati tehlike oluşturabileceği açıklandı.
Polonya'dan Hollanda'ya gönderilen yaban mersinlerinde Hepatit A virüsü tespit edildi.
Hollandalı süpermarket zinciri Albert Heijn, dondurulmuş yaban mersinlerinin Hepatit A virüsü taşıdığını açıklarken meyvelerin Polonya’dan ithal edildiği ve dondurulmuş paketlerde satıldığı öğrenildi. Market ürünlerin toplatılmasına karar verirken çok sayıda kişinin virüs ile enfekte olduğu ifade edildi. Ülkede 12 kişi ciddi şekilde hastalanırken, iki kişi hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar, dondurulmuş meyvelerin özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar için hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.
Hepatit A, Hepatit A virüsünün (HAV) neden olduğu bir karaciğer enfeksiyonu olarak bilinir. Genellikle enfekte olmuş gıdalar, içme suyu veya hijyen kurallarına uyulmadığında dışkıyla kirlenmiş yüzeyler yoluyla bulaşır. Virüsün kan dolaşımına girerek karaciğeri enfekte edebildiği ve sarılığa yol açabileceği açıklandı.