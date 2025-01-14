https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ulkelerin-tuvaletten-sonra-el-yikama-oranlari-aciklandi-turkiyenin-siralamasi-sasirtti--1092676434.html
Ülkelerin tuvaletten sonra el yıkama oranları açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
Ülkelerin tuvaletten sonra el yıkama oranları açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın önde gelen araştırma şirketlerinden Statista'nın 2015 yılındaki çalışması tekrar gündem oldu. Ülkelerin tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T19:59+0300
2025-01-14T19:59+0300
2025-01-14T20:05+0300
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tuvalet
dünya tuvalet günü
el yıkama
lavabo
türkiye
araştırma
avrupa
avrupa birliği
ülke
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Türkiye tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarında yüzde 94 oranıyla dünyanın en temiz ikinci ülkesi konumunda yer aldı.Statista'nın 2015 yılı araştırması, ülkelerin tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu. Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlığı düşük seviyede çıkarken, Bosna Hersek yüzde 96 ile listenin en üst sıralarında yer almayı başardı. Türkiye hemen ardından yüzde 94 ile ikinci sırada, Romanya ve Sırbistan gibi ülkelerde ilk on ülke arasına girdi.Hollanda ise ellerini yıkamayan Avrupa halkı arasında en düşük oranlara sahip olduğu ifade edildi. Ankete göre, Hollanda'da sadece yüzde 50 oranında kişinin ellerini sabun ve suyla yıkadığı belirlendi. Ülkelerin el yıkama alışkanlıklarına göre:
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tuvalet, dünya tuvalet günü, el yıkama, lavabo, türkiye, araştırma, avrupa, avrupa birliği, ülke, yabancı ülke, temizlik, temizlik takıntısı
tuvalet, dünya tuvalet günü, el yıkama, lavabo, türkiye, araştırma, avrupa, avrupa birliği, ülke, yabancı ülke, temizlik, temizlik takıntısı
Ülkelerin tuvaletten sonra el yıkama oranları açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
19:59 14.01.2025 (güncellendi: 20:05 14.01.2025)
Avrupa'nın önde gelen araştırma şirketlerinden Statista'nın 2015 yılındaki çalışması tekrar gündem oldu. Ülkelerin tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koyan araştırmaya göre Hollanda en pis ülke olurken, Bosna Hersek ve Türkiye en temiz ülkeler arasına girmeyi başardı.
Türkiye tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarında yüzde 94 oranıyla dünyanın en temiz ikinci ülkesi konumunda yer aldı.
Statista'nın 2015 yılı araştırması, ülkelerin tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu. Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlığı düşük seviyede çıkarken, Bosna Hersek yüzde 96 ile listenin en üst sıralarında yer almayı başardı. Türkiye hemen ardından yüzde 94 ile ikinci sırada, Romanya ve Sırbistan gibi ülkelerde ilk on ülke arasına girdi.
Hollanda ise ellerini yıkamayan Avrupa halkı arasında en düşük oranlara sahip olduğu ifade edildi. Ankete göre, Hollanda'da sadece yüzde 50 oranında kişinin ellerini sabun ve suyla yıkadığı belirlendi.
Ülkelerin el yıkama alışkanlıklarına göre:
1.Bosna-Hersek
– Yüzde 96