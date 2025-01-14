https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ulkelerin-tuvaletten-sonra-el-yikama-oranlari-aciklandi-turkiyenin-siralamasi-sasirtti--1092676434.html

Ülkelerin tuvaletten sonra el yıkama oranları açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Ülkelerin tuvaletten sonra el yıkama oranları açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Sputnik Türkiye

Avrupa'nın önde gelen araştırma şirketlerinden Statista'nın 2015 yılındaki çalışması tekrar gündem oldu. Ülkelerin tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T19:59+0300

2025-01-14T19:59+0300

2025-01-14T20:05+0300

dünya

tuvalet

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avrupa birliği

ülke

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Türkiye tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarında yüzde 94 oranıyla dünyanın en temiz ikinci ülkesi konumunda yer aldı.Statista'nın 2015 yılı araştırması, ülkelerin tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu. Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlığı düşük seviyede çıkarken, Bosna Hersek yüzde 96 ile listenin en üst sıralarında yer almayı başardı. Türkiye hemen ardından yüzde 94 ile ikinci sırada, Romanya ve Sırbistan gibi ülkelerde ilk on ülke arasına girdi.Hollanda ise ellerini yıkamayan Avrupa halkı arasında en düşük oranlara sahip olduğu ifade edildi. Ankete göre, Hollanda'da sadece yüzde 50 oranında kişinin ellerini sabun ve suyla yıkadığı belirlendi. Ülkelerin el yıkama alışkanlıklarına göre:

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