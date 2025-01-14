https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/veliaht-prens-bin-salmandan-kis-kampi-diplomasisi-bu-kez-micotakisi-agirladi-1092654167.html
Veliaht Prens Bin Salman'dan kış kampı diplomasisi: Bu kez Miçotakis'i ağırladı
Veliaht Prens Bin Salman'dan kış kampı diplomasisi: Bu kez Miçotakis'i ağırladı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman, tarihi kent Al Ula'da kurduğu kış kampında diplomasiye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Irak Başbakanı... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T12:35+0300
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2025-01-14T12:35+0300
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Suudi Veliaht Prens Bin Salman, 2000 bin yıllık tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan El-Ula kentine kurulan kış kampında diplomasi görüşmelerine devam ediyor. Medine bölgesindeki kültürel motiflerle tasarlanmış 'kış kampının' misafirleri arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'li çeşitli senatörler ve Irak Başbakanı Sudani yer aldı. El Ula'daki kış kampının bu seferki konuğu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis oldu. Suudi-Yunan Stratejik Ortaklık Konseyi görüşmeleri kapsamında Suudi Arabistan'a gelen Miçotakis ve Veliaht Prens Bin Salman toplantısında 'ilişkileri gözden geçirme, çeşitli sektörlerde gelişmiş işbirliği yollarını araştırma ve karşılıklı ilgi duyulan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde' bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/irak-basbakani-sudani-veliaht-prens-bin-salman-ile-bir-araya-geldi-1091711596.html
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muhammed bin selman, suudi arabistan, yunanistan, kiryakos miçotakis
muhammed bin selman, suudi arabistan, yunanistan, kiryakos miçotakis
Veliaht Prens Bin Salman'dan kış kampı diplomasisi: Bu kez Miçotakis'i ağırladı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman, tarihi kent Al Ula'da kurduğu kış kampında diplomasiye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Irak Başbakanı Sudani'yi ağırlayan Bin Salman'ın bu seferki konuğu Yunanistan Başbakanı Miçotakis oldu. İki lider, Suudi-Yunan Stratejik Ortaklık Konseyi toplantısına katıldı.
Suudi Veliaht Prens Bin Salman, 2000 bin yıllık tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan El-Ula kentine kurulan kış kampında diplomasi görüşmelerine devam ediyor. Medine bölgesindeki kültürel motiflerle tasarlanmış 'kış kampının' misafirleri arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'li çeşitli senatörler ve Irak Başbakanı Sudani yer aldı.
El Ula'daki kış kampının bu seferki konuğu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis oldu. Suudi-Yunan Stratejik Ortaklık Konseyi görüşmeleri kapsamında Suudi Arabistan'a gelen Miçotakis ve Veliaht Prens Bin Salman toplantısında 'ilişkileri gözden geçirme, çeşitli sektörlerde gelişmiş işbirliği yollarını araştırma ve karşılıklı ilgi duyulan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde' bulunuldu.