https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/veliaht-prens-bin-salmandan-kis-kampi-diplomasisi-bu-kez-micotakisi-agirladi-1092654167.html

Veliaht Prens Bin Salman'dan kış kampı diplomasisi: Bu kez Miçotakis'i ağırladı

Veliaht Prens Bin Salman'dan kış kampı diplomasisi: Bu kez Miçotakis'i ağırladı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman, tarihi kent Al Ula'da kurduğu kış kampında diplomasiye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Irak Başbakanı... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T12:35+0300

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muhammed bin selman

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yunanistan

kiryakos miçotakis

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Suudi Veliaht Prens Bin Salman, 2000 bin yıllık tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan El-Ula kentine kurulan kış kampında diplomasi görüşmelerine devam ediyor. Medine bölgesindeki kültürel motiflerle tasarlanmış 'kış kampının' misafirleri arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'li çeşitli senatörler ve Irak Başbakanı Sudani yer aldı. El Ula'daki kış kampının bu seferki konuğu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis oldu. Suudi-Yunan Stratejik Ortaklık Konseyi görüşmeleri kapsamında Suudi Arabistan'a gelen Miçotakis ve Veliaht Prens Bin Salman toplantısında 'ilişkileri gözden geçirme, çeşitli sektörlerde gelişmiş işbirliği yollarını araştırma ve karşılıklı ilgi duyulan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde' bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/irak-basbakani-sudani-veliaht-prens-bin-salman-ile-bir-araya-geldi-1091711596.html

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muhammed bin selman, suudi arabistan, yunanistan, kiryakos miçotakis