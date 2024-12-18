https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/irak-basbakani-sudani-veliaht-prens-bin-salman-ile-bir-araya-geldi-1091711596.html

Irak Başbakanı Sudani, Veliaht Prens Bin Salman ile bir araya geldi

Irak Başbakanı Sudani, Veliaht Prens Bin Salman ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bugün Suudi Arabistan'a giderek Başbakan Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile bir araya geldi. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T17:30+0300

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dünya

suudi arabistan

irak

veliaht prens

muhammed şiya es-sudani

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Suudi Arabistan hükümetinden yapılan açıklamada "Veliaht Prens ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı kış kampında bir araya geldi" denildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Akabe (Ürdün), Ankara (Türkiye) ve Bağdat’a (Irak) resmi ziyaret düzenlemiş ve Başbakan Sudani ile bir araya gelmişti.

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suudi arabistan, irak, veliaht prens, muhammed şiya es-sudani