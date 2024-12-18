https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/irak-basbakani-sudani-veliaht-prens-bin-salman-ile-bir-araya-geldi-1091711596.html
Irak Başbakanı Sudani, Veliaht Prens Bin Salman ile bir araya geldi
Irak Başbakanı Sudani, Veliaht Prens Bin Salman ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bugün Suudi Arabistan'a giderek Başbakan Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile bir araya geldi. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T17:30+0300
2024-12-18T17:30+0300
2024-12-18T17:30+0300
dünya
suudi arabistan
irak
veliaht prens
muhammed şiya es-sudani
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Suudi Arabistan hükümetinden yapılan açıklamada "Veliaht Prens ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı kış kampında bir araya geldi" denildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Akabe (Ürdün), Ankara (Türkiye) ve Bağdat’a (Irak) resmi ziyaret düzenlemiş ve Başbakan Sudani ile bir araya gelmişti.
suudi arabistan
irak
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
suudi arabistan, irak, veliaht prens, muhammed şiya es-sudani
suudi arabistan, irak, veliaht prens, muhammed şiya es-sudani
Irak Başbakanı Sudani, Veliaht Prens Bin Salman ile bir araya geldi
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bugün Suudi Arabistan'a giderek Başbakan Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.
Suudi Arabistan hükümetinden yapılan açıklamada "Veliaht Prens ile Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı kış kampında bir araya geldi" denildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Akabe (Ürdün), Ankara (Türkiye) ve Bağdat’a (Irak) resmi ziyaret düzenlemiş ve Başbakan Sudani ile bir araya gelmişti.