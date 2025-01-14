https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/vali-gul-uyardi-olum-vakalari-artiyor-1092680790.html
Vali Gül uyardı: 'Ölüm vakaları artıyor'
Vali Gül uyardı: 'Ölüm vakaları artıyor'
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Gül, sahte içkiye yönelik uyarıda bulunarak ölüm vakalarının arttığını belirtti. Gül, sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T23:28+0300
2025-01-14T23:28+0300
2025-01-14T23:28+0300
türkiye
davut gül
istanbul
sahte içki
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği olarak, kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile mücadelede çıkarılan valilik genelgesini sosyal medyadan paylaştı.Sahte içkiye yönelik uyarılarda bulunan Gül "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/istanbulda-3-kisi-daha-sahte-ickiden-oldu-1092664409.html
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davut gül, istanbul, sahte içki
davut gül, istanbul, sahte içki
Vali Gül uyardı: 'Ölüm vakaları artıyor'
İstanbul Valisi Gül, sahte içkiye yönelik uyarıda bulunarak ölüm vakalarının arttığını belirtti. Gül, sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği olarak, kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile mücadelede çıkarılan valilik genelgesini sosyal medyadan paylaştı.
Sahte içkiye yönelik uyarılarda bulunan Gül "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" açıklamasında bulundu.