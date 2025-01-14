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İstanbul'da 3 kişi daha sahte içkiden öldü
İstanbul'da 3 kişi daha sahte içkiden öldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte içki nedeniyle Türkmenistan uyruklu üç kişi daha hayatını kaybetti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T16:05+0300
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türkiye
türkmenistan
kaçak içki
sahte alkol
ölüm
şüpheli ölüm
soruşturma
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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Türkmenistan uyruklu üç kişi daha sahte içkiden dolayı hayatını kaybederken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılında İstanbul'da sahte alkolden dolayı ölenlerin sayısının 48 olduğunu açıklamıştı. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'un dün, hastanede tedavi altına alınan Ravshan Sayıtınıyovoz'un ise bugün sahte içki nedeniyle ölmesi üzerine çalışma başlatıldı.Evde üretip satıyorlarSahte içki nedeniyle Myrat P, Myrat S. ile Allahyar A'nın da hastanede tedavi altına alındığını belirleyen ekipler, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti. Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, bu 2 şüpheli gözaltına alındı.Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/istanbulda-sahte-alkolden-olenlerin-sayisi-48e-yukseldi-1092528924.html
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türkmenistan, kaçak içki, sahte alkol, ölüm, şüpheli ölüm, soruşturma
türkmenistan, kaçak içki, sahte alkol, ölüm, şüpheli ölüm, soruşturma

İstanbul'da 3 kişi daha sahte içkiden öldü

16:05 14.01.2025 (güncellendi: 16:11 14.01.2025)
© İHA / SADIK KAHRAMANYaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Polisi, 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 ton 937 litre alkollü içki sıvısı ele geçirildi.
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Polisi, 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 ton 937 litre alkollü içki sıvısı ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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İstanbul'da sahte içki nedeniyle Türkmenistan uyruklu üç kişi daha hayatını kaybetti.
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Türkmenistan uyruklu üç kişi daha sahte içkiden dolayı hayatını kaybederken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılında İstanbul'da sahte alkolden dolayı ölenlerin sayısının 48 olduğunu açıklamıştı.
Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'un dün, hastanede tedavi altına alınan Ravshan Sayıtınıyovoz'un ise bugün sahte içki nedeniyle ölmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Evde üretip satıyorlar

Sahte içki nedeniyle Myrat P, Myrat S. ile Allahyar A'nın da hastanede tedavi altına alındığını belirleyen ekipler, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti. Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, bu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.
Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Sahte alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
10 Ocak, 11:01
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