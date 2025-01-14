https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/istanbulda-3-kisi-daha-sahte-ickiden-oldu-1092664409.html

İstanbul'da 3 kişi daha sahte içkiden öldü

İstanbul'da 3 kişi daha sahte içkiden öldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sahte içki nedeniyle Türkmenistan uyruklu üç kişi daha hayatını kaybetti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T16:05+0300

2025-01-14T16:05+0300

2025-01-14T16:11+0300

türkiye

türkmenistan

kaçak içki

sahte alkol

ölüm

şüpheli ölüm

soruşturma

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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Türkmenistan uyruklu üç kişi daha sahte içkiden dolayı hayatını kaybederken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılında İstanbul'da sahte alkolden dolayı ölenlerin sayısının 48 olduğunu açıklamıştı. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'un dün, hastanede tedavi altına alınan Ravshan Sayıtınıyovoz'un ise bugün sahte içki nedeniyle ölmesi üzerine çalışma başlatıldı.Evde üretip satıyorlarSahte içki nedeniyle Myrat P, Myrat S. ile Allahyar A'nın da hastanede tedavi altına alındığını belirleyen ekipler, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti. Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, bu 2 şüpheli gözaltına alındı.Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/istanbulda-sahte-alkolden-olenlerin-sayisi-48e-yukseldi-1092528924.html

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türkmenistan, kaçak içki, sahte alkol, ölüm, şüpheli ölüm, soruşturma