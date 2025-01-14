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Uzmanlar uyarıyor: Her 10 kişiden 4'ü risk taşıyor
Uzmanlar uyarıyor: Her 10 kişiden 4'ü risk taşıyor
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Yeni bir araştırmaya göre, 55 yaşından sonra demans geliştirme riski daha önce düşünülenden çok daha yüksek. Sağlıklı bir yaşam tarzı, bu riski azaltmanın en... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Dünya genelinde yaşlanan nüfusla birlikte, demans vakalarının artması bekleniyor. Yeni bir araştırmaya göre, 55 yaşından sonra bireylerin demans geliştirme riski yüzde 42’ye kadar çıkabiliyor. Bu oran, daha önce yapılan tahminlerden çok daha yüksek ve küresel sağlık sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir.Bilim insanları, 2060 yılına kadar sadece ABD’de her yıl yaklaşık bir milyon yeni demans vakası görülebileceğini öngörüyor. Bu sayı, günümüzdeki vaka sayısının neredeyse iki katına denk geliyor.Nature Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada, bu oranın daha önce düşünülenden daha yüksek bir sayı olduğu belirtiliyor. Yeni çalışma, 55 yaşından sonra, insanların bunama hastalığına yakalanma olasılığı 10 kişiden 4'üne kadar çıktığını gösteriyor.Demans nedir ve neden önemli?Demans, hafıza, düşünme ve sosyal becerilerde bozulmalara yol açan bir dizi semptomu kapsıyor. Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın türü olarak biliniyor. Yaşlanma, demans için en büyük risk faktörlerinden biri olsa da sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek bu riski önemli ölçüde azaltmak mümkün.Demans riskini azaltmanın yolları nelerdir?Uzmanlar, demans riskini azaltmak için şu yaşam tarzı değişikliklerini öneriyor:Uzmanlar uyarıyorUzmanlar, yaşlanma ile birlikte artan demans riskine karşı bilinçlenmenin önemine vurgu yapıyor. Araştırmalar, sağlıklı bir yaşam tarzının sadece demans riskini azaltmakla kalmayıp, genel yaşam kalitesini de artırdığını ortaya koyuyor.Demans riskini azaltmak için hemen bugün harekete geçmek, gelecekte daha sağlıklı bir yaşam için atılacak en önemli adımlardan biri olabilir.
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nature (dergi), sağlık, sağlıklı yaşam, demans, alzheimer hastalığı
nature (dergi), sağlık, sağlıklı yaşam, demans, alzheimer hastalığı

Uzmanlar uyarıyor: Her 10 kişiden 4'ü risk taşıyor

14:19 14.01.2025
© Flickr / HapalYaşlı
Yaşlı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Flickr / Hapal
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Yeni bir araştırmaya göre, 55 yaşından sonra demans geliştirme riski daha önce düşünülenden çok daha yüksek. Sağlıklı bir yaşam tarzı, bu riski azaltmanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.
Dünya genelinde yaşlanan nüfusla birlikte, demans vakalarının artması bekleniyor. Yeni bir araştırmaya göre, 55 yaşından sonra bireylerin demans geliştirme riski yüzde 42’ye kadar çıkabiliyor. Bu oran, daha önce yapılan tahminlerden çok daha yüksek ve küresel sağlık sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir.
Bilim insanları, 2060 yılına kadar sadece ABD’de her yıl yaklaşık bir milyon yeni demans vakası görülebileceğini öngörüyor. Bu sayı, günümüzdeki vaka sayısının neredeyse iki katına denk geliyor.
Nature Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada, bu oranın daha önce düşünülenden daha yüksek bir sayı olduğu belirtiliyor. Yeni çalışma, 55 yaşından sonra, insanların bunama hastalığına yakalanma olasılığı 10 kişiden 4'üne kadar çıktığını gösteriyor.

Demans nedir ve neden önemli?

Demans, hafıza, düşünme ve sosyal becerilerde bozulmalara yol açan bir dizi semptomu kapsıyor. Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın türü olarak biliniyor. Yaşlanma, demans için en büyük risk faktörlerinden biri olsa da sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek bu riski önemli ölçüde azaltmak mümkün.

Demans riskini azaltmanın yolları nelerdir?

Uzmanlar, demans riskini azaltmak için şu yaşam tarzı değişikliklerini öneriyor:
Kalp sağlığını korumak: Düzenli fiziksel aktivite yaparak sağlıklı kilonun korunması, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kalp-damar hastalıklarının kontrol altına alınması
Düzenli egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak beyne giden kan akışını artırarak sağlıklı beyin fonksiyonlarını destekliyor
Zihinsel ve sosyal aktivite: Zeka oyunları oynamak, kitap okumak ve sosyal etkinliklere katılmak
Beslenme alışkanlıklarını geliştirmek: Akdeniz diyeti gibi bol sebze, meyve, tam tahıl ve sağlıklı yağ içeren diyetlerin benimsenmesi
Sigara ve alkol tüketimini azaltmak: Aşırı alkol ve sigara tüketimi, beyin sağlığını olumsuz etkiler

Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar, yaşlanma ile birlikte artan demans riskine karşı bilinçlenmenin önemine vurgu yapıyor. Araştırmalar, sağlıklı bir yaşam tarzının sadece demans riskini azaltmakla kalmayıp, genel yaşam kalitesini de artırdığını ortaya koyuyor.
Demans riskini azaltmak için hemen bugün harekete geçmek, gelecekte daha sağlıklı bir yaşam için atılacak en önemli adımlardan biri olabilir.
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