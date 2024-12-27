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Uyku apnesi, alzheimer ve demansı tetikliyor
Uyku apnesi, alzheimer ve demansı tetikliyor
Sputnik Türkiye
Uyku apnesi sadece uyku kalitesini etkilemekle kalmıyor başta alzheimer olmak üzere bir çok hastalığı da tetikliyor. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T14:54+0300
2024-12-27T14:54+0300
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Dünya genelinde yaklaşık 936 milyon insanı etkileyen uyku apnesi, alzheimer ve diğer demans türlerinin gelişimini hızlandırabiliyor. Tedavi edilmemesi halinde ciddi nörolojik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan uyku apnesindeki tehlikeye dikkat çeken Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Uyku Merkezi Sorumlu Hekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz uyarılarda bulundu. Uyku apnesi sırasında solunum durmasının beynin yeterince oksijen almasını engellediğini kaydeden İliaz, "Araştırmalar, bu durumun hafıza ve öğrenmeden sorumlu olan hipokampusta büyümeye ve beyaz madde kaybına yol açtığını gösteriyor. Beyaz madde değişiklikleri, alzaymır gibi hastalıkların gelişimini hızlandırabiliyor." dedi.Diyabet, tansiyon ve kalp hastalıklarına da neden olabilirUyku apnesinin yalnızca nörolojik hastalıklarla sınırlı kalmadığını vurgulayan İliaz, yüksek tansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi sağlık problemlerine de yol açabileceğini belirtti.Prof. Dr. Sinem İliaz, uyku apnesi tedavi edilmesiyle, hem uyku kalitesi iyileşeceğini hem de demans gibi ilerleyici beyin hastalıklarının önlenmesine yardımcı olunacağının altını çizdi.Bu belirtileri görmezden gelmeyinGeceleri horlama, gündüz aşırı uyku hali, gece nefes durması, sabah yorgun uyanma ve gece sık tuvalete kalkmanın, uyku apnesinin en yaygın belirtileri olduğunu aktaran İliaz, "Bu belirtiler, yalnızca yaşam kalitesini değil, iş ve sosyal yaşamı da olumsuz etkileyebilir. Tedavi edilmezse depresyon, sinirlilik ve iş başarısızlığı gibi sorunlar ortaya çıkabilir." ifadesini kullandı.Horlamanın, uyku apnesinin önemli bir belirtisi olduğuna işaret eden İliaz, "Horlama tedavi edilmediği takdirde beyin ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir." bilgisini paylaştı. Prof. Dr. İliaz uyku apnesinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, erken tanı ve tedaviyle hayati risk barındıran pek çok hastalığın önlenebileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sabahlari-yorgun-uyananlar-dikkat-tehlike-canlariniz-caliyor-olabilir-belirtilere-gore-5-gizli-1091344603.html
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uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku apnesi, alzheimer, alzheimer hastalığı, demans
uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku apnesi, alzheimer, alzheimer hastalığı, demans

Uyku apnesi, alzheimer ve demansı tetikliyor

14:54 27.12.2024
© AADünya Uyku Günü
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Uyku apnesi sadece uyku kalitesini etkilemekle kalmıyor başta alzheimer olmak üzere bir çok hastalığı da tetikliyor.
Dünya genelinde yaklaşık 936 milyon insanı etkileyen uyku apnesi, alzheimer ve diğer demans türlerinin gelişimini hızlandırabiliyor. Tedavi edilmemesi halinde ciddi nörolojik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan uyku apnesindeki tehlikeye dikkat çeken Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Uyku Merkezi Sorumlu Hekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz uyarılarda bulundu.
Uyku apnesi sırasında solunum durmasının beynin yeterince oksijen almasını engellediğini kaydeden İliaz, "Araştırmalar, bu durumun hafıza ve öğrenmeden sorumlu olan hipokampusta büyümeye ve beyaz madde kaybına yol açtığını gösteriyor. Beyaz madde değişiklikleri, alzaymır gibi hastalıkların gelişimini hızlandırabiliyor." dedi.

Diyabet, tansiyon ve kalp hastalıklarına da neden olabilir

Uyku apnesinin yalnızca nörolojik hastalıklarla sınırlı kalmadığını vurgulayan İliaz, yüksek tansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi sağlık problemlerine de yol açabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Sinem İliaz, uyku apnesi tedavi edilmesiyle, hem uyku kalitesi iyileşeceğini hem de demans gibi ilerleyici beyin hastalıklarının önlenmesine yardımcı olunacağının altını çizdi.

Bu belirtileri görmezden gelmeyin

Geceleri horlama, gündüz aşırı uyku hali, gece nefes durması, sabah yorgun uyanma ve gece sık tuvalete kalkmanın, uyku apnesinin en yaygın belirtileri olduğunu aktaran İliaz, "Bu belirtiler, yalnızca yaşam kalitesini değil, iş ve sosyal yaşamı da olumsuz etkileyebilir. Tedavi edilmezse depresyon, sinirlilik ve iş başarısızlığı gibi sorunlar ortaya çıkabilir." ifadesini kullandı.
Horlamanın, uyku apnesinin önemli bir belirtisi olduğuna işaret eden İliaz, "Horlama tedavi edilmediği takdirde beyin ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir." bilgisini paylaştı. Prof. Dr. İliaz uyku apnesinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, erken tanı ve tedaviyle hayati risk barındıran pek çok hastalığın önlenebileceğini belirtti.
Uyku, uyuyan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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