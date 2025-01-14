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MR'a giren kadın kabusu yaşadı: 'Uzvu kesilebilir'
MR'a giren kadın kabusu yaşadı: 'Uzvu kesilebilir'
Sputnik Türkiye
Tunceli Devlet Hastanesi'nde MR cihazında parmağı sıkışan 84 yaşındaki Nevrez Perk'in sol yüzük parmağında doku kaybı meydana geldi. Enfeksiyon riski nedeniyle... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T06:28+0300
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sağlik
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9 Aralık 2024’te Tunceli Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, 84 yaşındaki Nevrez Perk'in MR çekimi sırasında sol yüzük parmağı cihaza sıkıştı. Parmağında ciddi doku kaybı oluşan yaşlı kadının kopan dokusu bulunsa da, hastanede plastik cerrah bulunmadığı için yerine dikilemedi. Ailesi, tedavinin Elazığ'da devam edeceğini belirtti.Enfeksiyon riski nedeniyle amputasyon tehlikesiYaşlı kadının ailesi, enfeksiyon riski nedeniyle parmağın kesilme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Doktorlar, vücuttan alınacak bir doku parçasıyla tedavi seçeneğini değerlendireceklerini belirtti. Aile, hastanenin ihmalini vurgulayarak yetkililere şikayette bulunacaklarını açıkladı.Ailenin tepkisi: 'Plastik cerrah yoktu'Nevrez Perk’in kızı Şengül Perk, "MR çekimi sırasında annemin parmağı sıkıştı ve yumuşak doku tamamen koptu. Kopan parçayı buldular ama eklemeyi yapamadılar çünkü plastik cerrah yoktu. Annem enfeksiyon kaparsa parmağını kaybedebilir." ifadelerini kullandı. Yaşlı kadının tedavisi için Elazığ’a götürülmesi planlanıyor.
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mr cihazında kaza, tunceli devlet hastanesi mr kazası, yaşlı kadının parmağı mr cihazına sıkıştı, doku kaybı nedir, parmak enfeksiyon riski, tunceli plastik cerrah eksikliği, tunceli devlet hastanesi ihmali, mr çekiminde kaza, parmak kesilme tehlikesi, yaşlı kadın tedavi süreci, elazığ plastik cerrah tedavisi, tunceli sağlık skandalı, mr cihazında parmak sıkışması, enfeksiyon kaptığında ne olur, doku kaybı tedavisi, parmağı sıkışan yaşlı kadın, tunceli devlet hastanesi olayı, 9 aralık 2024 tunceli kazası, sağlık ihmal haberleri, plastik cerrah eksikliği türkiye
mr cihazında kaza, tunceli devlet hastanesi mr kazası, yaşlı kadının parmağı mr cihazına sıkıştı, doku kaybı nedir, parmak enfeksiyon riski, tunceli plastik cerrah eksikliği, tunceli devlet hastanesi ihmali, mr çekiminde kaza, parmak kesilme tehlikesi, yaşlı kadın tedavi süreci, elazığ plastik cerrah tedavisi, tunceli sağlık skandalı, mr cihazında parmak sıkışması, enfeksiyon kaptığında ne olur, doku kaybı tedavisi, parmağı sıkışan yaşlı kadın, tunceli devlet hastanesi olayı, 9 aralık 2024 tunceli kazası, sağlık ihmal haberleri, plastik cerrah eksikliği türkiye

MR'a giren kadın kabusu yaşadı: 'Uzvu kesilebilir'

06:28 14.01.2025
© AATürkiye manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR ve tomografi çekiminde yine dünyada ilk sıralarda yer alıyor.
Türkiye manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR ve tomografi çekiminde yine dünyada ilk sıralarda yer alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
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Tunceli Devlet Hastanesi'nde MR cihazında parmağı sıkışan 84 yaşındaki Nevrez Perk'in sol yüzük parmağında doku kaybı meydana geldi. Enfeksiyon riski nedeniyle parmağın kesilebileceği belirtilirken, ailesi hastane yetkilileri hakkında şikayetçi olacaklarını açıkladı. İşte olayın detayları...
9 Aralık 2024’te Tunceli Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, 84 yaşındaki Nevrez Perk'in MR çekimi sırasında sol yüzük parmağı cihaza sıkıştı. Parmağında ciddi doku kaybı oluşan yaşlı kadının kopan dokusu bulunsa da, hastanede plastik cerrah bulunmadığı için yerine dikilemedi. Ailesi, tedavinin Elazığ'da devam edeceğini belirtti.

Enfeksiyon riski nedeniyle amputasyon tehlikesi

Yaşlı kadının ailesi, enfeksiyon riski nedeniyle parmağın kesilme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Doktorlar, vücuttan alınacak bir doku parçasıyla tedavi seçeneğini değerlendireceklerini belirtti. Aile, hastanenin ihmalini vurgulayarak yetkililere şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Ailenin tepkisi: 'Plastik cerrah yoktu'

Nevrez Perk’in kızı Şengül Perk, "MR çekimi sırasında annemin parmağı sıkıştı ve yumuşak doku tamamen koptu. Kopan parçayı buldular ama eklemeyi yapamadılar çünkü plastik cerrah yoktu. Annem enfeksiyon kaparsa parmağını kaybedebilir." ifadelerini kullandı. Yaşlı kadının tedavisi için Elazığ’a götürülmesi planlanıyor.
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