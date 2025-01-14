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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/unlu-sarkici-hadise-sevgilisini-ilk-kez-paylasti-ikilinin-pozu-gundem-oldu-1092671092.html
Ünlü Şarkıcı Hadise sevgilisini ilk kez paylaştı: İkilinin pozu gündem oldu
Ünlü Şarkıcı Hadise sevgilisini ilk kez paylaştı: İkilinin pozu gündem oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir 'Esas Oğlan' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Hadise, sosyal medya... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Mehmet Dinçerler ile dört ay süren bir evlilik yaşayan Hadise yeni sevgilisini ilk kez paylaştı.Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın başrollerinde yer aldığı 'Esas Oğlan' dizisinde rol alan Hadise, çekimler sırasında yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisiyle bir pozunu paylaşarak iddiaları doğruladı.İkilinin pozu gündem olduFerdi Özbeğen’in unutulmaz şarkısı 'Satmışım Anasını' eşliğinde yaptığı paylaşımda, Hadise ve Şenol Sönmez'in samimi pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, ikilinin ilişkisini resmileştirdi.Hadise kimdir?Hadise, Belçika’nın Mol şehrinde Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Müzik kariyerine, 2003 yılında Belçika’da yayınlanan bir yetenek yarışması olan Idool 2003 ile adım attı. Yarışmada birincilik elde edemese de dikkatleri üzerine çekti ve müzik dünyasına adım attı. Hadise, 2009 yılında Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etti. Düm Tek Tek adlı şarkısıyla yarışmada dördüncü oldu ve büyük bir uluslararası başarı elde etti. Bu şarkı, onun dünya çapında tanınmasını sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-sarkici-hadise-elestirilere-yanit-verdi-narin-icin-neden-sifir-tolerans-sarkisini-soyledigini-1092255162.html
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hadise, sevgili, sevgililer günü, aşk, dizi, yönetmen, genel yayın yönetmeni, şarkıcı, sosyal medya, sosyal medya akımı, fotoğraf
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Ünlü Şarkıcı Hadise sevgilisini ilk kez paylaştı: İkilinin pozu gündem oldu

17:46 14.01.2025 (güncellendi: 17:47 14.01.2025)
© Fotoğraf : Hadise instagramHadise
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Fotoğraf : Hadise instagram
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Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir 'Esas Oğlan' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını resmen ilan ederek gündem oldu.
Mehmet Dinçerler ile dört ay süren bir evlilik yaşayan Hadise yeni sevgilisini ilk kez paylaştı.
Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın başrollerinde yer aldığı 'Esas Oğlan' dizisinde rol alan Hadise, çekimler sırasında yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisiyle bir pozunu paylaşarak iddiaları doğruladı.

İkilinin pozu gündem oldu

Ferdi Özbeğen’in unutulmaz şarkısı 'Satmışım Anasını' eşliğinde yaptığı paylaşımda, Hadise ve Şenol Sönmez'in samimi pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, ikilinin ilişkisini resmileştirdi.

Hadise kimdir?

Hadise, Belçika’nın Mol şehrinde Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Müzik kariyerine, 2003 yılında Belçika’da yayınlanan bir yetenek yarışması olan Idool 2003 ile adım attı. Yarışmada birincilik elde edemese de dikkatleri üzerine çekti ve müzik dünyasına adım attı. Hadise, 2009 yılında Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etti. Düm Tek Tek adlı şarkısıyla yarışmada dördüncü oldu ve büyük bir uluslararası başarı elde etti. Bu şarkı, onun dünya çapında tanınmasını sağladı.
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
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Ünlü şarkıcı Hadise, eleştirilere yanıt verdi: Narin için neden 'Sıfır Tolerans' şarkısını söylediğini açıkladı
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