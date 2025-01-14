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Ünlü sanatçı Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi: Hastanede tedavi altında
Ünlü sanatçı Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi: Hastanede tedavi altında
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Filiz Akın, Bodrum'dan İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T13:00+0300
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yaşam
filiz akın
yeşilçam
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ambulans uçak
sağlık bakanlığı
hastalık
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Yeşilçam filmlerinin efsanevi isimlerinden olan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan sanatçı Filiz Akın, Bodrum'dan İstanbul'a Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla sevk edildi. Akın bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Ambulans uçakla acil olarak getirildiZatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavisi süren ünlü sanatçı Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Sanatçı, dün gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledilirken tedavisinin devam ettiği belirtildi. Filiz Akın kimdir?Türk sinemasında oynadığı rollerle kendini sevdiren sanatçı Filiz Akın 82 yaşında. 2002 yılında bir çeşit burun ve ağız arkası kanseri olan nazofarenks'e yakalanan ünlü oyuncu gördüğü tedaviler sonrasında kanseri yenmeyi başardı. Bu hastalık sonucu ses telleri ve ses tonu ciddi zarar görmüştü. Ünlü sanatçı bir süredir zatürre tedavisi görüyor.
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filiz akın, filiz akın hasta mı, filiz akın ne hastası, filiz akın yaşıyor mu, filiz akın kaç yaşında, filiz akın kanser mi, filiz akın kanseri atlattı mı

Ünlü sanatçı Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi: Hastanede tedavi altında

13:00 14.01.2025
© İHAFiliz Akın
Filiz Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© İHA
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Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Filiz Akın, Bodrum'dan İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi.
Yeşilçam filmlerinin efsanevi isimlerinden olan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan sanatçı Filiz Akın, Bodrum'dan İstanbul'a Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla sevk edildi. Akın bir süredir zatürre tedavisi görüyordu.

Ambulans uçakla acil olarak getirildi

Zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavisi süren ünlü sanatçı Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Sanatçı, dün gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledilirken tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Filiz Akın kimdir?

Türk sinemasında oynadığı rollerle kendini sevdiren sanatçı Filiz Akın 82 yaşında.
2002 yılında bir çeşit burun ve ağız arkası kanseri olan nazofarenks'e yakalanan ünlü oyuncu gördüğü tedaviler sonrasında kanseri yenmeyi başardı. Bu hastalık sonucu ses telleri ve ses tonu ciddi zarar görmüştü. Ünlü sanatçı bir süredir zatürre tedavisi görüyor.
Filiz Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu: Filiz Akın hastaneden paylaşım yaptı
2 Ekim 2024, 12:21
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