https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/unlu-sanatci-filiz-akin-ambulans-ucakla-istanbula-getirildi-hastanede-tedavi-altinda-1092657633.html

Ünlü sanatçı Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi: Hastanede tedavi altında

Ünlü sanatçı Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi: Hastanede tedavi altında

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan Filiz Akın, Bodrum'dan İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T13:00+0300

2025-01-14T13:00+0300

2025-01-14T13:00+0300

yaşam

filiz akın

yeşilçam

bodrum

istanbul

ambulans uçak

sağlık bakanlığı

hastalık

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Yeşilçam filmlerinin efsanevi isimlerinden olan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan sanatçı Filiz Akın, Bodrum'dan İstanbul'a Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla sevk edildi. Akın bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Ambulans uçakla acil olarak getirildiZatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavisi süren ünlü sanatçı Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Sanatçı, dün gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledilirken tedavisinin devam ettiği belirtildi. Filiz Akın kimdir?Türk sinemasında oynadığı rollerle kendini sevdiren sanatçı Filiz Akın 82 yaşında. 2002 yılında bir çeşit burun ve ağız arkası kanseri olan nazofarenks'e yakalanan ünlü oyuncu gördüğü tedaviler sonrasında kanseri yenmeyi başardı. Bu hastalık sonucu ses telleri ve ses tonu ciddi zarar görmüştü. Ünlü sanatçı bir süredir zatürre tedavisi görüyor.

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