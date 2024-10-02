https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bir-suredir-saglik-sorunlariyla-mucadele-ediyordu-filiz-akin-hastaneden-paylasim-yapti-1088703391.html

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu: Filiz Akın hastaneden paylaşım yaptı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu: Filiz Akın hastaneden paylaşım yaptı

Sputnik Türkiye

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, hastane odasından paylaşım yaptı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T12:21+0300

2024-10-02T12:21+0300

2024-10-02T12:21+0300

yaşam

filiz akın

hasta

hastane

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Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.Yeniden hastaneye yattıGeçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılan ve bir süre sonra taburcu olan Filiz Akın, tekrar hastaneye yattı.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 81 yaşındaki Filiz Akın, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Bodrum'da hastanede tedavi gören ünlü oyuncu, hasta yatağından fotoğrafını paylaştı.Hayranları Filiz Akın'a "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

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filiz akın, hasta, hastane