https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/temizlik-yaparken-uzerine-baza-kapagi-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1089362090.html
Temizlik yaparken üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaparken üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de satış müdürü olarak çalışan Burcu E. isimli kadın evde temizlik yaparken eşya almak için yatak odasındaki bazanın kapağını açarak altına... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T23:50+0300
2024-10-17T23:50+0300
2024-10-17T23:51+0300
türkiye
yatak
yatak odası
temizlik
kadın
ev
istanbul
müdür
şişli
cenaze
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İstanbul Şişli'de evde temizlik yaptığı sırada üzerine baza kapağı düşen Burcu E. isimli kadın olay yerinde can verdi.Satış müdürü olarak çalışan 43 yaşındaki Burcu E. isimli genç kadın oturduğu apartmanın ikinci katında temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E'nin üzerine düştü. Durumu fark eden ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç kadının yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Burcu E'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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baza düşen kadın, baza altında ölen kadın, baza ölüm
baza düşen kadın, baza altında ölen kadın, baza ölüm
Temizlik yaparken üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti
23:50 17.10.2024 (güncellendi: 23:51 17.10.2024)
İstanbul Şişli'de satış müdürü olarak çalışan Burcu E. isimli kadın evde temizlik yaparken eşya almak için yatak odasındaki bazanın kapağını açarak altına girdi. Bazanın kapağının kapanması ile altında kalan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul Şişli'de evde temizlik yaptığı sırada üzerine baza kapağı düşen Burcu E. isimli kadın olay yerinde can verdi.
Satış müdürü olarak çalışan 43 yaşındaki Burcu E. isimli genç kadın oturduğu apartmanın ikinci katında temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E'nin üzerine düştü. Durumu fark eden ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç kadının yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Burcu E'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.