https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/temizlik-yaparken-uzerine-baza-kapagi-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1089362090.html

Temizlik yaparken üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti

Temizlik yaparken üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli'de satış müdürü olarak çalışan Burcu E. isimli kadın evde temizlik yaparken eşya almak için yatak odasındaki bazanın kapağını açarak altına... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

yatak

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İstanbul Şişli'de evde temizlik yaptığı sırada üzerine baza kapağı düşen Burcu E. isimli kadın olay yerinde can verdi.Satış müdürü olarak çalışan 43 yaşındaki Burcu E. isimli genç kadın oturduğu apartmanın ikinci katında temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E'nin üzerine düştü. Durumu fark eden ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç kadının yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Burcu E'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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