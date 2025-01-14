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Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
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Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırısı: 'Avrupalılar koyunlarında nasıl bir yılan beslediklerini artık anlıyor'
Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırısı: 'Avrupalılar koyunlarında nasıl bir yılan beslediklerini artık anlıyor'
Sputnik Türkiye
Rus vekil Şeremet, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına saldırarak yıllardır kendisini besleyen elleri utanmazca ısırmaya çalıştığını ve Avrupalıların... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Ukrayna ordusunun TürkAkım doğalgaz boru hattının kompresör istasyonuna yönelik saldırısını 'enerji terörü' olarak niteledi.Sputnik'e demeç veren Şeremet, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yıllardır destek aldığı Avrupa ülkelerine zarar verecek bir saldırıyla enerji terörüne geçiş yaptığını kaydetti.Şeremet, "Zelenskiy rejimi, AB'de uzun yıllardır kendisini besleyen elleri Washington'un emriyle utanmazca ısırmaya çalışarak enerji terörüne geçiş yaptı" dedi.Kırım milletvekili Şeremet, TürkAkım'ın Avrupa'nın enerji güvenliği için taşıdığı öneme dikkat çekerek Ukraynalı militanların saldırısının amacının Avrupa ülkelerine gaz tedarikini kesmek olduğunun altını çizdi.Zelenskiy'in Avrupalı müttefiklerinin, Kiev'in anlamsız eylemleri nedeniyle şok içinde olduklarını kaydeden Şeremet, "Tüm maskeler düştü. Avrupalılar koyunlarında nasıl bir yılan beslediklerini artık anlıyor" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.TürkAkım neden önemli?TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/natodan-dogu-avrupada-dev-tatbikat-9-ulke-katiliyor-1-aydan-fazla-surecek-1092608118.html
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avrupa, mihail şeremet, vladimir zelenskiy, peter szijjarto, ukrayna, kiev, washington, sputnik, ab, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı
avrupa, mihail şeremet, vladimir zelenskiy, peter szijjarto, ukrayna, kiev, washington, sputnik, ab, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı

Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırısı: 'Avrupalılar koyunlarında nasıl bir yılan beslediklerini artık anlıyor'

10:20 14.01.2025
© Fotoğraf : TurkStreamLa construcción del gasoducto Turk Stream
La construcción del gasoducto Turk Stream - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Fotoğraf : TurkStream
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Rus vekil Şeremet, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına saldırarak yıllardır kendisini besleyen elleri utanmazca ısırmaya çalıştığını ve Avrupalıların koyunlarında nasıl bir yılan beslediklerini artık anladığını vurguladı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Ukrayna ordusunun TürkAkım doğalgaz boru hattının kompresör istasyonuna yönelik saldırısını 'enerji terörü' olarak niteledi.

Sputnik'e demeç veren Şeremet, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yıllardır destek aldığı Avrupa ülkelerine zarar verecek bir saldırıyla enerji terörüne geçiş yaptığını kaydetti.

Şeremet, "Zelenskiy rejimi, AB'de uzun yıllardır kendisini besleyen elleri Washington'un emriyle utanmazca ısırmaya çalışarak enerji terörüne geçiş yaptı" dedi.

Kırım milletvekili Şeremet, TürkAkım'ın Avrupa'nın enerji güvenliği için taşıdığı öneme dikkat çekerek Ukraynalı militanların saldırısının amacının Avrupa ülkelerine gaz tedarikini kesmek olduğunun altını çizdi.

Zelenskiy'in Avrupalı müttefiklerinin, Kiev'in anlamsız eylemleri nedeniyle şok içinde olduklarını kaydeden Şeremet, "Tüm maskeler düştü. Avrupalılar koyunlarında nasıl bir yılan beslediklerini artık anlıyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

TürkAkım neden önemli?

TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.
Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.
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