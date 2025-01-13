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NATO'dan Doğu Avrupa'da dev tatbikat: 9 ülke katılıyor, 1 aydan fazla sürecek
NATO'dan Doğu Avrupa'da dev tatbikat: 9 ülke katılıyor, 1 aydan fazla sürecek
Sputnik Türkiye
NATO kuvvetleri, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'da 10 bin askerin katılımıyla geniş kapsamlı ve uzun süreli bir tatbikat yapacak. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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9 NATO ülkesinden binlerce asker, olası bir çatışma durumunda Avrupa'dan hızla yanıt verme kabiliyetini denetlemek amacıyla Doğu Avrupa'da tatbikata başladı.NATO'dan yapılan açıklamaya göre Steadfast Dart 25 adı verilen tatbikat 13 Ocak-26 Şubat tarihleri ​​arasında Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek. Tatbikat, 2024'te kurulan Müttefik Mukabele Gücü (ARF) tarafından yürütülecek olup hava, kara, deniz ve özel harekat kuvvetlerinden yaklaşık 10 bin asker tatbikatta görev alacak.NATO'nun açıklamasında, Steadfast Dart 25 tatbikatının ARF'nin ilk büyük ölçekli intikali olacağı ve tatbikata katılan ülkeler arasındaki işbirliği kabiliyetlerini ve hızını test etmek amacıyla planlandığı belirtildi.Tatbikatla birlikte, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler ışığında NATO'nun caydırıcı gücünün sergilenmesi de amaçlanıyor.
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avrupa, doğu avrupa, bulgaristan, romanya, nato, arf, yunanistan, müttefik mukabele gücü, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, steadfast dart 25
avrupa, doğu avrupa, bulgaristan, romanya, nato, arf, yunanistan, müttefik mukabele gücü, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, steadfast dart 25

NATO'dan Doğu Avrupa'da dev tatbikat: 9 ülke katılıyor, 1 aydan fazla sürecek

10:16 13.01.2025
© AP Photo / Pavlo PalamarchukSoldiers take part in an exercise at the Yavoriv military training ground, close to Lvov, Western Ukraine, Friday, Sept 24, 2021. Ukraine, the US, and other NATO countries continue joint military drills in Western Ukraine presenting offensive exercises in town-like surroundings with tanks and other military vehicles involved.
Soldiers take part in an exercise at the Yavoriv military training ground, close to Lvov, Western Ukraine, Friday, Sept 24, 2021. Ukraine, the US, and other NATO countries continue joint military drills in Western Ukraine presenting offensive exercises in town-like surroundings with tanks and other military vehicles involved. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
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NATO kuvvetleri, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'da 10 bin askerin katılımıyla geniş kapsamlı ve uzun süreli bir tatbikat yapacak.
9 NATO ülkesinden binlerce asker, olası bir çatışma durumunda Avrupa'dan hızla yanıt verme kabiliyetini denetlemek amacıyla Doğu Avrupa'da tatbikata başladı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre Steadfast Dart 25 adı verilen tatbikat 13 Ocak-26 Şubat tarihleri ​​arasında Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek.

Tatbikat, 2024'te kurulan Müttefik Mukabele Gücü (ARF) tarafından yürütülecek olup hava, kara, deniz ve özel harekat kuvvetlerinden yaklaşık 10 bin asker tatbikatta görev alacak.

NATO'nun açıklamasında, Steadfast Dart 25 tatbikatının ARF'nin ilk büyük ölçekli intikali olacağı ve tatbikata katılan ülkeler arasındaki işbirliği kabiliyetlerini ve hızını test etmek amacıyla planlandığı belirtildi.

Tatbikatla birlikte, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler ışığında NATO'nun caydırıcı gücünün sergilenmesi de amaçlanıyor.
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