https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/natodan-dogu-avrupada-dev-tatbikat-9-ulke-katiliyor-1-aydan-fazla-surecek-1092608118.html

NATO'dan Doğu Avrupa'da dev tatbikat: 9 ülke katılıyor, 1 aydan fazla sürecek

NATO'dan Doğu Avrupa'da dev tatbikat: 9 ülke katılıyor, 1 aydan fazla sürecek

Sputnik Türkiye

NATO kuvvetleri, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'da 10 bin askerin katılımıyla geniş kapsamlı ve uzun süreli bir tatbikat yapacak. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:16+0300

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dünya

avrupa

doğu avrupa

bulgaristan

romanya

nato

arf

yunanistan

müttefik mukabele gücü

tatbikat

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9 NATO ülkesinden binlerce asker, olası bir çatışma durumunda Avrupa'dan hızla yanıt verme kabiliyetini denetlemek amacıyla Doğu Avrupa'da tatbikata başladı.NATO'dan yapılan açıklamaya göre Steadfast Dart 25 adı verilen tatbikat 13 Ocak-26 Şubat tarihleri ​​arasında Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek. Tatbikat, 2024'te kurulan Müttefik Mukabele Gücü (ARF) tarafından yürütülecek olup hava, kara, deniz ve özel harekat kuvvetlerinden yaklaşık 10 bin asker tatbikatta görev alacak.NATO'nun açıklamasında, Steadfast Dart 25 tatbikatının ARF'nin ilk büyük ölçekli intikali olacağı ve tatbikata katılan ülkeler arasındaki işbirliği kabiliyetlerini ve hızını test etmek amacıyla planlandığı belirtildi.Tatbikatla birlikte, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler ışığında NATO'nun caydırıcı gücünün sergilenmesi de amaçlanıyor.

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doğu avrupa

bulgaristan

romanya

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