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Ukraynalı esir asker: Avrupa'daki NATO eğitmenleri konuklarından öğrenmeye çalışıyor
Ukraynalı esir asker: Avrupa'daki NATO eğitmenleri konuklarından öğrenmeye çalışıyor
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Noel arifesinde Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi görevlilerinin arasında yer alan asker, İngiltere ve Fransa’da askeri eğitim... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Noel arifesinde Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi görevlilerinin arasında yer alan Çavuş Aleksandr Bıçko, askeri eğitim almak üzere İngiltere ve Fransa’daki NATO eğitim merkezlerinde bulunduğunu, ancak oradaki eğitmenlerin ‘sahadaki’ gerçekliğe uygun olmayan yöntemler kullanmakla kalmayıp aynı zamanda bazı şeyleri konuk askerlerden öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti.“İlk eğitimimi 2023’ün Eylül ayında, İngiltere’deki Warcope Üssü’nde aldım. İngiliz eğitmenler vardı. Yaklaşık 300 kişilik bir eğitim öngörülmüştü. Eğitime gelince, yumuşak tabiriyle pek iyi değildi. Sıradan bir genç asker kursu” diye anlatan Bıçko, ikinci eğitimini ise Fransa’da gördüğünü dile getirdi.NATO’ya ait bu eğitim merkezlerinde eğitim seviyesinin Ukrayna’daki çatışmanın gerçek koşullarına, özellikle de insansız hava araçları (İHA) kullanımı açısından hiç te uygun olmadığını anlatan Bıçko, “Avrupalılar, İngilizler bununla nasıl çalışacaklarını anlamıyorlar” diye konuştu.Ukraynalı esir asker, “Onlar bunun farkında değiller. Sürekli saldırılar, hücumlar, onların kullandığı eski sistemdir. Bu, onların sadece Afrika’da Bedevilerle çatışmış olmalarından kaynaklanıyor. Onlara savaşın modern gerçeklerini açıklıyorduk, tuhaflarına gidiyordu, anlamıyorlardı. İngiltere’de de, Fransa’da da ‘galiba biz size değil de siz bize eğitim vermek için geldiniz, deneyimlerinizi paylaşmak için’ derlerdi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/noelde-bir-grup-ukraynali-asker-teslim-oldu-dogru-secim-yaparak-sag-kaldilar-1092606354.html
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ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, nato, askeri eğitim, avrupa, fransa, ingiltere, operasyon, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, nato, askeri eğitim, avrupa, fransa, ingiltere, operasyon, insansız hava aracı (iha)

Ukraynalı esir asker: Avrupa'daki NATO eğitmenleri konuklarından öğrenmeye çalışıyor

00:18 14.01.2025 (güncellendi: 00:21 14.01.2025)
© AP Photo / Aleksandr ShulmanNATO eğitmenleri
NATO eğitmenleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Aleksandr Shulman
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Noel arifesinde Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi görevlilerinin arasında yer alan asker, İngiltere ve Fransa’da askeri eğitim veren NATO eğitmenlerinin şu anki gerçekliğe uygun olmayan yöntemler kullanmakla kalmayıp aynı zamanda bazı şeyleri konuk askerlerden öğrenmeye çalıştıklarını anlattı.
Noel arifesinde Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi görevlilerinin arasında yer alan Çavuş Aleksandr Bıçko, askeri eğitim almak üzere İngiltere ve Fransa’daki NATO eğitim merkezlerinde bulunduğunu, ancak oradaki eğitmenlerin ‘sahadaki’ gerçekliğe uygun olmayan yöntemler kullanmakla kalmayıp aynı zamanda bazı şeyleri konuk askerlerden öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti.
“İlk eğitimimi 2023’ün Eylül ayında, İngiltere’deki Warcope Üssü’nde aldım. İngiliz eğitmenler vardı. Yaklaşık 300 kişilik bir eğitim öngörülmüştü. Eğitime gelince, yumuşak tabiriyle pek iyi değildi. Sıradan bir genç asker kursu” diye anlatan Bıçko, ikinci eğitimini ise Fransa’da gördüğünü dile getirdi.

La Courtine yerleşimi. Fransız Kara Kuvvetleri’nin ana eğitim merkezidir. İleri piyade eğitim kursu vardı, ancak biz sadece eğitim sahalarında yürüyorduk. Kurusıkı mermi veriyorlardı, koşup ateş ediyorduk.

NATO’ya ait bu eğitim merkezlerinde eğitim seviyesinin Ukrayna’daki çatışmanın gerçek koşullarına, özellikle de insansız hava araçları (İHA) kullanımı açısından hiç te uygun olmadığını anlatan Bıçko, “Avrupalılar, İngilizler bununla nasıl çalışacaklarını anlamıyorlar” diye konuştu.
Ukraynalı esir asker, “Onlar bunun farkında değiller. Sürekli saldırılar, hücumlar, onların kullandığı eski sistemdir. Bu, onların sadece Afrika’da Bedevilerle çatışmış olmalarından kaynaklanıyor. Onlara savaşın modern gerçeklerini açıklıyorduk, tuhaflarına gidiyordu, anlamıyorlardı. İngiltere’de de, Fransa’da da ‘galiba biz size değil de siz bize eğitim vermek için geldiniz, deneyimlerinizi paylaşmak için’ derlerdi” ifadelerini kullandı.
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