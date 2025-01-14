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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ukrayna-ordusunun-atacms-saldirisi-puskurtuldu-rus-ordusu-donbassta-iki-yerlesimin-daha-kontrolunu-1092662045.html
Ukrayna ordusunun ATACMS saldırısı püskürtüldü: Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi
Ukrayna ordusunun ATACMS saldırısı püskürtüldü: Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'taki yeni bölgelerde iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Ukrayna ordusunun dün... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T14:58+0300
2025-01-14T14:55+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna ordusu dün gece Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ndeki tesislere yönelik 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi ve 6 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesinin yanı sıra, 31 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Rus hava savunma güçleri tüm hava hedeflerini imha etti. Olaydan kimse etkilenmedi.Ayrıca Karadeniz’de de 2 adet Storm Shadow vurulduğu belirtilen açıklamada, “Batılı kuratörler tarafından desteklenen Kiev rejiminin eylemleri cevapsız kalmayacak” dendi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimlerinin kararlı eylemleri sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Terni köyü Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Düşmanın kaybı 600 kadar asker, bir tank ve sekiz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Neskuçnoye köyünü ele geçirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 220 askeri etkisiz hale getirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 50 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçlerinin 220’den fazla askeri etkisiz hale getirilirken dört zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukraynalı birliklerin kaybı 500 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu aktif eylemlerine devam etti ve Ukrayna ordusunun 50 kadar askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna silah üretim işletmelerini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, 8 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, bir adet HIMARS füzesi ve 180 İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/esirler-anlatti-ukraynali-askerler-olumune-iciyor-1092656037.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, özel askeri harekat

Ukrayna ordusunun ATACMS saldırısı püskürtüldü: Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi

14:58 14.01.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'taki yeni bölgelerde iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Ukrayna ordusunun dün gece Rusya bölgelerine yönelik ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle düzenlediği saldırının da başarıyla püskürtüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Ukrayna ordusu dün gece Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ndeki tesislere yönelik 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi ve 6 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesinin yanı sıra, 31 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Rus hava savunma güçleri tüm hava hedeflerini imha etti. Olaydan kimse etkilenmedi.
Ayrıca Karadeniz’de de 2 adet Storm Shadow vurulduğu belirtilen açıklamada, “Batılı kuratörler tarafından desteklenen Kiev rejiminin eylemleri cevapsız kalmayacak” dendi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimlerinin kararlı eylemleri sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Terni köyü Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Düşmanın kaybı 600 kadar asker, bir tank ve sekiz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Neskuçnoye köyünü ele geçirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 220 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 50 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçlerinin 220’den fazla askeri etkisiz hale getirilirken dört zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukraynalı birliklerin kaybı 500 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu aktif eylemlerine devam etti ve Ukrayna ordusunun 50 kadar askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna silah üretim işletmelerini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, 8 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, bir adet HIMARS füzesi ve 180 İHA engelledi.
Ukraynalı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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