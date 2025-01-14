https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ukrayna-ordusunun-atacms-saldirisi-puskurtuldu-rus-ordusu-donbassta-iki-yerlesimin-daha-kontrolunu-1092662045.html

Ukrayna ordusunun ATACMS saldırısı püskürtüldü: Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi

Ukrayna ordusunun ATACMS saldırısı püskürtüldü: Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'taki yeni bölgelerde iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. Ukrayna ordusunun dün... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T14:58+0300

2025-01-14T14:58+0300

2025-01-14T14:55+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna ordusu dün gece Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ndeki tesislere yönelik 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi ve 6 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesinin yanı sıra, 31 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Rus hava savunma güçleri tüm hava hedeflerini imha etti. Olaydan kimse etkilenmedi.Ayrıca Karadeniz’de de 2 adet Storm Shadow vurulduğu belirtilen açıklamada, “Batılı kuratörler tarafından desteklenen Kiev rejiminin eylemleri cevapsız kalmayacak” dendi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimlerinin kararlı eylemleri sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Terni köyü Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Düşmanın kaybı 600 kadar asker, bir tank ve sekiz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Neskuçnoye köyünü ele geçirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 220 askeri etkisiz hale getirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 50 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçlerinin 220’den fazla askeri etkisiz hale getirilirken dört zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukraynalı birliklerin kaybı 500 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu aktif eylemlerine devam etti ve Ukrayna ordusunun 50 kadar askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna silah üretim işletmelerini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, 8 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, bir adet HIMARS füzesi ve 180 İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/esirler-anlatti-ukraynali-askerler-olumune-iciyor-1092656037.html

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