Trump, 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturacağını duyurdu: '20 Ocak doğum günü'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Başka bir aday Cumhurbaşkanı seçilseydi, Lübnan’a uluslararası fonların gelmesi mümkün değildi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Donald Trump'ın ısrar ettiği ada Grönland'ın stratejik önemi nedir?
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ukrayna TürkAkım'ı neden hedef aldı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Grönland stratejisinin anlamı ve Ukrayna'nın TürkAkım saldırısı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
19:38
7 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:52
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/trump-dis-gelir-idaresi-adli-bir-birim-olusturacagini-duyurdu-20-ocak-dogum-gunu-1092678828.html
Trump, 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturacağını duyurdu: '20 Ocak doğum günü'
Trump, 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturacağını duyurdu: '20 Ocak doğum günü'
Sputnik Türkiye
Donald Trump, sosyal medya hesabından 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturulacağını duyurdu. Açıklamada, birimin yabancı kaynaklardan elde edilen tüm... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T21:58+0300
2025-01-14T22:02+0300
dünya
abd
abd vergi kurumu (irs)
truth social
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084087_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_23ab79ec209fcfd5f17e60d0e0df9320.jpg
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 'Dış Gelir İdaresi' kurulacağını açıkladı. Trump, yeni kurulacak birimin, gümrük vergileri, harçlar ve yabancı kaynaklardan elde edilen tüm gelirleri toplamakla görevli bir birim olacağını duyurdu.'Dış Gelir İdaresi' ABD Gelir İdaresi (IRS) aracılığıyla çok uzun zamandır halkı vergilendirdiklerini belirten Trump, "Kendimizi vergilendirirken, yumuşak ve acınacak derecede zayıf ticaret anlaşmalarıyla Amerikan ekonomisi büyüme ve refahı dünyaya sundu. Artık bunun değişme zamanı geldi. Bugün tarifelerimizi, harçlarımızı ve yabancı kaynaklardan gelen tüm gelirleri toplamak için Dış Gelir İdaresini kuracağımı duyuruyorum" ifadelerini kullandı.'20 Ocak doğum günü'Ticaret yoluyla ABD üzerinden para kazananlardan ücret almaya başlayacaklarını belirten Trump, "Nihayet adil paylarını ödemeye başlayacaklar" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak'ın 'Dış Gelir İdaresi'nin 'doğum günü' olacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abdnin-savunma-bakani-adayi-hegseth-cinin-saldirganligi-ile-mucadele-etmeyi-hedefliyoruz-1092678489.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084087_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a655e6c9256553acb3448711bdb7176b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd vergi kurumu (irs), truth social, donald trump
abd, abd vergi kurumu (irs), truth social, donald trump

Trump, 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturacağını duyurdu: '20 Ocak doğum günü'

21:58 14.01.2025 (güncellendi: 22:02 14.01.2025)
© AP Photo / Evan VucciSeçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık'
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Donald Trump, sosyal medya hesabından 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturulacağını duyurdu. Açıklamada, birimin yabancı kaynaklardan elde edilen tüm gelirleri toplamakla görevli olacağı kaydedildi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 'Dış Gelir İdaresi' kurulacağını açıkladı. Trump, yeni kurulacak birimin, gümrük vergileri, harçlar ve yabancı kaynaklardan elde edilen tüm gelirleri toplamakla görevli bir birim olacağını duyurdu.

'Dış Gelir İdaresi'

ABD Gelir İdaresi (IRS) aracılığıyla çok uzun zamandır halkı vergilendirdiklerini belirten Trump, "Kendimizi vergilendirirken, yumuşak ve acınacak derecede zayıf ticaret anlaşmalarıyla Amerikan ekonomisi büyüme ve refahı dünyaya sundu. Artık bunun değişme zamanı geldi. Bugün tarifelerimizi, harçlarımızı ve yabancı kaynaklardan gelen tüm gelirleri toplamak için Dış Gelir İdaresini kuracağımı duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

'20 Ocak doğum günü'

Ticaret yoluyla ABD üzerinden para kazananlardan ücret almaya başlayacaklarını belirten Trump, "Nihayet adil paylarını ödemeye başlayacaklar" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak'ın 'Dış Gelir İdaresi'nin 'doğum günü' olacağını kaydetti.
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
POLİTİKA
ABD'nin Savunma Bakanı Adayı Hegseth: Çin'in 'saldırganlığı' ile mücadele etmeyi hedefliyoruz
21:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала