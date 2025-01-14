https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/trump-dis-gelir-idaresi-adli-bir-birim-olusturacagini-duyurdu-20-ocak-dogum-gunu-1092678828.html
Trump, 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturacağını duyurdu: '20 Ocak doğum günü'
Trump, 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturacağını duyurdu: '20 Ocak doğum günü'
Sputnik Türkiye
Donald Trump, sosyal medya hesabından 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturulacağını duyurdu. Açıklamada, birimin yabancı kaynaklardan elde edilen tüm... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T21:58+0300
2025-01-14T21:58+0300
2025-01-14T22:02+0300
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abd vergi kurumu (irs)
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 'Dış Gelir İdaresi' kurulacağını açıkladı. Trump, yeni kurulacak birimin, gümrük vergileri, harçlar ve yabancı kaynaklardan elde edilen tüm gelirleri toplamakla görevli bir birim olacağını duyurdu.'Dış Gelir İdaresi' ABD Gelir İdaresi (IRS) aracılığıyla çok uzun zamandır halkı vergilendirdiklerini belirten Trump, "Kendimizi vergilendirirken, yumuşak ve acınacak derecede zayıf ticaret anlaşmalarıyla Amerikan ekonomisi büyüme ve refahı dünyaya sundu. Artık bunun değişme zamanı geldi. Bugün tarifelerimizi, harçlarımızı ve yabancı kaynaklardan gelen tüm gelirleri toplamak için Dış Gelir İdaresini kuracağımı duyuruyorum" ifadelerini kullandı.'20 Ocak doğum günü'Ticaret yoluyla ABD üzerinden para kazananlardan ücret almaya başlayacaklarını belirten Trump, "Nihayet adil paylarını ödemeye başlayacaklar" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak'ın 'Dış Gelir İdaresi'nin 'doğum günü' olacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abdnin-savunma-bakani-adayi-hegseth-cinin-saldirganligi-ile-mucadele-etmeyi-hedefliyoruz-1092678489.html
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abd, abd vergi kurumu (irs), truth social, donald trump
abd, abd vergi kurumu (irs), truth social, donald trump
Trump, 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturacağını duyurdu: '20 Ocak doğum günü'
21:58 14.01.2025 (güncellendi: 22:02 14.01.2025)
Donald Trump, sosyal medya hesabından 'Dış Gelir İdaresi' adlı bir birim oluşturulacağını duyurdu. Açıklamada, birimin yabancı kaynaklardan elde edilen tüm gelirleri toplamakla görevli olacağı kaydedildi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 'Dış Gelir İdaresi' kurulacağını açıkladı. Trump, yeni kurulacak birimin, gümrük vergileri, harçlar ve yabancı kaynaklardan elde edilen tüm gelirleri toplamakla görevli bir birim olacağını duyurdu.
ABD Gelir İdaresi (IRS) aracılığıyla çok uzun zamandır halkı vergilendirdiklerini belirten Trump, "Kendimizi vergilendirirken, yumuşak ve acınacak derecede zayıf ticaret anlaşmalarıyla Amerikan ekonomisi büyüme ve refahı dünyaya sundu. Artık bunun değişme zamanı geldi. Bugün tarifelerimizi, harçlarımızı ve yabancı kaynaklardan gelen tüm gelirleri toplamak için Dış Gelir İdaresini kuracağımı duyuruyorum" ifadelerini kullandı.
Ticaret yoluyla ABD üzerinden para kazananlardan ücret almaya başlayacaklarını belirten Trump, "Nihayet adil paylarını ödemeye başlayacaklar" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak'ın 'Dış Gelir İdaresi'nin 'doğum günü' olacağını kaydetti.