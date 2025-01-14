https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abdnin-savunma-bakani-adayi-hegseth-cinin-saldirganligi-ile-mucadele-etmeyi-hedefliyoruz-1092678489.html

ABD'nin Savunma Bakanı Adayı Hegseth: Çin'in 'saldırganlığı' ile mücadele etmeyi hedefliyoruz

ABD'nin Savunma Bakanı Adayı Hegseth: Çin'in 'saldırganlığı' ile mücadele etmeyi hedefliyoruz

Sputnik Türkiye

ABD'nin Çin'i çevrelemeye yönelik planları hakkında açıklamalarda bulunan Pentagon adayı Hegseth, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde 'Çin Halk Cumhuriyeti'nin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T21:45+0300

2025-01-14T21:45+0300

2025-01-14T21:49+0300

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ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanı olarak aday gösterdiği ve hakkındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden olan Pete Hegseth, Hint-Pasifik bölgesinde 'Çin'in saldırganlığı' ile mücadele etmeyi hedeflediğini dile getirdi.Hegseth, "Her şeyden önce vatanımızı, sınırlarımızı ve hava sahalarımızı savunacağız. Sonrasında ise Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki saldırganlığını caydırmak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışacağız" dedi.Hegseth, Trump yönetiminin uzun süren savaşları sona erdirmeye odaklanacağını vurgulayarak bu sayede kaynakların daha ciddi tehditlere yönlendirilebileceğini ifade etti. Hegseth açıklamasında, "Sonunda, savaşları sorumluluk bilinciyle sona erdireceğiz; böylece kaynaklarımızı büyük tehditlerle mücadeleye yeniden yönlendirebileceğiz" şeklinde konuştu.Ayrıca, Hegseth, ABD silahlı kuvvetlerinde moral ve güven duygusunu yeniden tesis etmek için Trump ve Kongre ile işbirliği yapmayı planladığını belirterek, "Ordumuza duyulan güveni yeniden inşa edeceğiz; asker alımı, tutma ve hazırlık konularındaki krizleri çözeceğiz" ifadelerini kullandı.'Ordunun konuşlanmalarını gözden geçireceğiz'Hegseth, ABD’nin küresel güçlerinin konuşlanmasını gözden geçireceğini açıklarak söz konsu bu adımı, Çin ve Rusya Federasyonu ile artan rekabete yanıt olarak atmayı planladığını belirtti.Hegseth, Rusya’nın Ortadoğu’daki etkilerini genişletme çabası ve dünya enerji pazarları üzerindeki etkisini artırma hedeflerinin önemli sonuçlar doğurabileceğiniöne sürdü.Rusya'nın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin, özellikle silah satışlarının, ABD’nin bölgedeki çıkarlarına tehdit oluşturduğunu ifade eden Hegseth, "Küresel güçlerin konuşlanmasını gözden geçireceğim. Böylece, ABD Merkez Komutanlığı’na atanan mevcut görevler ve güçlerin, ulusal savunma stratejimizin hedeflerine ulaşmak için yeterli olup olmadığını yeniden değerlendireceğim" dedi.Hegseth ayrıca ABD'nin Ortadoğu'daki temel ulusal güvenlik çıkarlarının terörle mücadele, kilit ortakların savunulması ve enerji kaynaklarının istikrarı olduğunu kaydetti.'Rusya nükleer cephaneliğini artırarak Avrupa ve ABD için tehdit oluşturuyor'Pentagon adayı Hegseth, Rusya'nın nükleer cephaneliğini önemli ölçüde artırdığını ve bunun ABD, Avrupa ve Asya için bir tehdit oluşturduğunu belirterek Senato'ya verdiği yazılı ifadede, "Rusya, nükleer cephaneliğini önemli ölçüde artırdı. Bu, ABD toprakları için bir tehdit oluşturmakta ve ayrıca Avrupa ile Asya'daki komşularına yönelik taktik nükleer cephaneliği de tehdit etmektedir" iddiasında bulundu.Hegseth, Rusya'nın siber ve bilgi operasyonları, denizaltı yetenekleri ve uzay ile Kuzey Kutbu'ndaki hedeflerinin özellikle güçlü olduğunu da sözlerine ekledi.Hegseth, Washington'un nükleer üçlüyü modernize etmesi gerektiğini zira ülkenin hayatta kalmasının bu üçlünün kapasitesine bağlı olduğunu belirterek 'düşmanın' olası bir nükleer saldırısını önlemenin ABD için en yüksek öncelik olduğunu ifade etti. Hegseth açıklamasında ülkeye ve vatandaşlarına ciddi zarar vermesi halinde siber saldırıları bir 'savaş eylemi' olarak kabul etmeye hazır olduğunu da zikretti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı bir röportajda, Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayı düşünmediğini ve bunun hiçbir mantığı olmadığını vurgulamıştı. Rus lider, Batılı politikacıların dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuklarını ancak akıllı insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladıklarını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/mhp-genel-baskani-bahcelinin-on-iki-ada-aciklamasina-yunanistandan-yanit-savunma-hakkimizdan-1092677260.html

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