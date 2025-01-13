https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/2025in-ilk-dolunayi-gokyuzunu-aydinlatti-kurt-ay-buyuledi-1092639462.html

2025'in ilk dolunayı gökyüzünü aydınlattı: 'Kurt Ay' büyüledi

2025'in ilk dolunayı gökyüzünü aydınlattı: 'Kurt Ay' büyüledi

Sputnik Türkiye

2025 yılının ilk dolunayı olan Kurt Ayı, gece gökyüzünde büyüleyici bir manzara oluşturdu. Ocak ayına özel bu doğa olayı, özellikle açık havada gökyüzünü... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T23:37+0300

2025-01-13T23:37+0300

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2025 yılının ilk dolunayı olan Kurt Ayı, gece gökyüzünde büyüleyici bir manzara sundu.Kurt Ayı, tarih boyunca doğa olaylarına verilen anlamların ve inançların bir yansıması olarak bilinir. Kış mevsiminin sert koşullarını temsil eden bu dolunay, hem mitolojik hikayelere hem de tarımsal dönemlere rehberlik etmiştir.Gökyüzünü izleyenlere görsel şölen13 Ocak gecesi gökyüzüne bakanlar, bu özel dolunayın parlak ışığı altında etkileyici bir manzaraya tanıklık etti. Bu doğa olayı, yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda estetik bir değer taşıyarak gökyüzüne dair merakı artırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/gokyuzunde-nadir-gorulen-olay-ay-ve-venus-bir-arada-1092338182.html

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