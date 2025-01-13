https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/2025in-ilk-dolunayi-gokyuzunu-aydinlatti-kurt-ay-buyuledi-1092639462.html
2025'in ilk dolunayı gökyüzünü aydınlattı: 'Kurt Ay' büyüledi
2025'in ilk dolunayı gökyüzünü aydınlattı: 'Kurt Ay' büyüledi
Sputnik Türkiye
2025 yılının ilk dolunayı olan Kurt Ayı, gece gökyüzünde büyüleyici bir manzara oluşturdu. Ocak ayına özel bu doğa olayı, özellikle açık havada gökyüzünü... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T23:37+0300
2025-01-13T23:37+0300
2025-01-13T23:37+0300
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2025 yılının ilk dolunayı olan Kurt Ayı, gece gökyüzünde büyüleyici bir manzara sundu.Kurt Ayı, tarih boyunca doğa olaylarına verilen anlamların ve inançların bir yansıması olarak bilinir. Kış mevsiminin sert koşullarını temsil eden bu dolunay, hem mitolojik hikayelere hem de tarımsal dönemlere rehberlik etmiştir.Gökyüzünü izleyenlere görsel şölen13 Ocak gecesi gökyüzüne bakanlar, bu özel dolunayın parlak ışığı altında etkileyici bir manzaraya tanıklık etti. Bu doğa olayı, yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda estetik bir değer taşıyarak gökyüzüne dair merakı artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/gokyuzunde-nadir-gorulen-olay-ay-ve-venus-bir-arada-1092338182.html
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dolunay, ay, süper ay, kanlı ay tutulması, ay tutulması, gökyüzü, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, teleskop, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı
dolunay, ay, süper ay, kanlı ay tutulması, ay tutulması, gökyüzü, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, teleskop, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı
2025'in ilk dolunayı gökyüzünü aydınlattı: 'Kurt Ay' büyüledi
2025 yılının ilk dolunayı olan Kurt Ayı, gece gökyüzünde büyüleyici bir manzara oluşturdu. Ocak ayına özel bu doğa olayı, özellikle açık havada gökyüzünü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kurt Ayı, kışın soğuk günlerinde kurtların daha sık uluduğu gözlemlendiği dönemlere atıfta bulunularak isimlendirildiği rivayet edilir.
2025 yılının ilk dolunayı olan Kurt Ayı, gece gökyüzünde büyüleyici bir manzara sundu.
Kurt Ayı, tarih boyunca doğa olaylarına verilen anlamların ve inançların bir yansıması olarak bilinir. Kış mevsiminin sert koşullarını temsil eden bu dolunay, hem mitolojik hikayelere hem de tarımsal dönemlere rehberlik etmiştir.
Gökyüzünü izleyenlere görsel şölen
13 Ocak gecesi gökyüzüne bakanlar, bu özel dolunayın parlak ışığı altında etkileyici bir manzaraya tanıklık etti. Bu doğa olayı, yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda estetik bir değer taşıyarak gökyüzüne dair merakı artırdı.