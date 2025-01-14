https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/tiras-bicagi-arizasi-cildini-mahvetti-kendini-kesince-211-bin-lira-kazandi-1092644183.html

Tıraş bıçağı arızası cildini mahvetti: Kendini kesince 211 bin lira kazandı

Tıraş bıçağı arızası cildini mahvetti: Kendini kesince 211 bin lira kazandı

Sputnik Türkiye

Londra’da yaşayan 48 yaşındaki Nick Silverthorn, sıradan bir tıraş sırasında arızalı bir tıraş bıçağı nedeniyle kanlar içinde kaldı. Yaşadığı kazayı yargıya... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T07:13+0300

2025-01-14T07:13+0300

2025-01-14T07:13+0300

yaşam

tıraş

tıraş

tıraş olmak

saç tıraşı

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Londralı Nick Silverthorn, mağazadan satın aldığı tıraş bıçağını ilk kez kullandığında hayatının en beklenmedik kazasını yaşadı. Arızalı olduğu anlaşılan bıçak, Silverthorn’un yüzünü iki yanağından ciddi şekilde kesti. Kanamanın dakikalarca durmadığını belirten Silverthorn, "Bu sıradan bir kesik değildi. Cildimi mahvetti," dedi.Dava süreci ve kanıtlarKazanın ardından yarı zamanlı peyzaj mimarı olan Silverthorn, kesiklerinin fotoğraflarını çekti ve tıraş bıçağı, kutusu ve faturasını delil olarak sakladı. Cilt yaralarının haftalarca iyileşmediğini ve kalıcı izler bıraktığını ifade eden Silverthorn, bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik zararlar verdiğini söyledi.Mahkeme kararı: 6 bin 250 dolar tazminatSilverthorn’un şikayeti üzerine başlatılan dava sürecinde, üretici firmanın ihmaline dikkat çekildi. Mahkeme, Silverthorn’a 6.250 dolar (yaklaşık 221.073 TL) tazminat ödenmesine karar verdi. Bu olayın diğer tüketicilere de uyarı niteliğinde olduğunu belirten Silverthorn, "Başka kimse bu acıyı yaşamamalı," dedi.'Yirmi yıldır tıraş oluyordum, i̇lk kez böyle bir şey yaşadım'Silverthorn, tıraş sırasında yaşadığı bu travmayı şu sözlerle anlattı:Tüketicilere uyarı: Ürün kalitesine dikkat edinBu olay, tüketicilere ürün kalitesine ve kullanım sırasında oluşabilecek risklere dikkat etmenin önemini bir kez daha gösterdi. Silverthorn, diğer tüketicilerin benzer bir sorun yaşamaması için ürün üreticilerini daha dikkatli olmaya çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/mra-giren-kadin-kabusu-yasadi-uzvu-kesilebilir-1092642817.html

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