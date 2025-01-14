Tıraş bıçağı arızası cildini mahvetti: Kendini kesince 211 bin lira kazandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Joseph Aoun Lübnan Cumhurbaşkanı seçildi: Lübnan'daki siyasi dengeler ne durumda?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
SGK ve ABB arasında borç krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/tiras-bicagi-arizasi-cildini-mahvetti-kendini-kesince-211-bin-lira-kazandi-1092644183.html
Tıraş bıçağı arızası cildini mahvetti: Kendini kesince 211 bin lira kazandı
Tıraş bıçağı arızası cildini mahvetti: Kendini kesince 211 bin lira kazandı
Sputnik Türkiye
Londra’da yaşayan 48 yaşındaki Nick Silverthorn, sıradan bir tıraş sırasında arızalı bir tıraş bıçağı nedeniyle kanlar içinde kaldı. Yaşadığı kazayı yargıya... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T07:13+0300
2025-01-14T07:13+0300
yaşam
tıraş
tıraş
tıraş olmak
saç tıraşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088570167_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_95a0d098af6f136e0dea593e98dc84bb.jpg
Londralı Nick Silverthorn, mağazadan satın aldığı tıraş bıçağını ilk kez kullandığında hayatının en beklenmedik kazasını yaşadı. Arızalı olduğu anlaşılan bıçak, Silverthorn’un yüzünü iki yanağından ciddi şekilde kesti. Kanamanın dakikalarca durmadığını belirten Silverthorn, "Bu sıradan bir kesik değildi. Cildimi mahvetti," dedi.Dava süreci ve kanıtlarKazanın ardından yarı zamanlı peyzaj mimarı olan Silverthorn, kesiklerinin fotoğraflarını çekti ve tıraş bıçağı, kutusu ve faturasını delil olarak sakladı. Cilt yaralarının haftalarca iyileşmediğini ve kalıcı izler bıraktığını ifade eden Silverthorn, bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik zararlar verdiğini söyledi.Mahkeme kararı: 6 bin 250 dolar tazminatSilverthorn’un şikayeti üzerine başlatılan dava sürecinde, üretici firmanın ihmaline dikkat çekildi. Mahkeme, Silverthorn’a 6.250 dolar (yaklaşık 221.073 TL) tazminat ödenmesine karar verdi. Bu olayın diğer tüketicilere de uyarı niteliğinde olduğunu belirten Silverthorn, "Başka kimse bu acıyı yaşamamalı," dedi.'Yirmi yıldır tıraş oluyordum, i̇lk kez böyle bir şey yaşadım'Silverthorn, tıraş sırasında yaşadığı bu travmayı şu sözlerle anlattı:Tüketicilere uyarı: Ürün kalitesine dikkat edinBu olay, tüketicilere ürün kalitesine ve kullanım sırasında oluşabilecek risklere dikkat etmenin önemini bir kez daha gösterdi. Silverthorn, diğer tüketicilerin benzer bir sorun yaşamaması için ürün üreticilerini daha dikkatli olmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/mra-giren-kadin-kabusu-yasadi-uzvu-kesilebilir-1092642817.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088570167_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c86d18c0640d2c16f0e5e9dc9c62c5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tıraş bıçağı kazası, arızalı tıraş bıçağı davası, tıraş bıçağı tazminat, yüz kesikleri tıraş, tıraş sırasında cilt kesilmesi, arızalı ürün tazminat hakkı, tıraş bıçağı şikayet, kalıcı yüz izleri nasıl geçer, 6.250 dolar tazminat kazandı, tıraş bıçağı kullanıcı hatası, tıraş sonrası cilt kanaması, yüz kesikleri için ne yapılır, tıraş kazaları ve çözümleri, tüketici hakları tıraş bıçağı, cilt yaraları iyileşme süresi, tıraş bıçağı güvenliği, ciltte kesik izi nasıl geçer, tıraş bıçağı arızası, ürün kalitesine dikkat, mahkeme tıraş bıçağı kararı, 1 milyon tl tazminat nasıl alınır, tıraş bıçağı kaynaklı yaralanmalar, londra'da tıraş kazası, tıraş bıçağı neden kesik yapar
tıraş bıçağı kazası, arızalı tıraş bıçağı davası, tıraş bıçağı tazminat, yüz kesikleri tıraş, tıraş sırasında cilt kesilmesi, arızalı ürün tazminat hakkı, tıraş bıçağı şikayet, kalıcı yüz izleri nasıl geçer, 6.250 dolar tazminat kazandı, tıraş bıçağı kullanıcı hatası, tıraş sonrası cilt kanaması, yüz kesikleri için ne yapılır, tıraş kazaları ve çözümleri, tüketici hakları tıraş bıçağı, cilt yaraları iyileşme süresi, tıraş bıçağı güvenliği, ciltte kesik izi nasıl geçer, tıraş bıçağı arızası, ürün kalitesine dikkat, mahkeme tıraş bıçağı kararı, 1 milyon tl tazminat nasıl alınır, tıraş bıçağı kaynaklı yaralanmalar, londra'da tıraş kazası, tıraş bıçağı neden kesik yapar

Tıraş bıçağı arızası cildini mahvetti: Kendini kesince 211 bin lira kazandı

07:13 14.01.2025
© HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ-AW297261Erkek kuaförü
Erkek kuaförü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ-AW297261
Abone ol
Londra’da yaşayan 48 yaşındaki Nick Silverthorn, sıradan bir tıraş sırasında arızalı bir tıraş bıçağı nedeniyle kanlar içinde kaldı. Yaşadığı kazayı yargıya taşıyan Silverthorn, üretici firmadan 6 bin 250 dolar (yaklaşık 221 bin 73 TL) tazminat kazandı. İşte bu dikkat çeken olayın detayları…
Londralı Nick Silverthorn, mağazadan satın aldığı tıraş bıçağını ilk kez kullandığında hayatının en beklenmedik kazasını yaşadı. Arızalı olduğu anlaşılan bıçak, Silverthorn’un yüzünü iki yanağından ciddi şekilde kesti. Kanamanın dakikalarca durmadığını belirten Silverthorn, "Bu sıradan bir kesik değildi. Cildimi mahvetti," dedi.

Dava süreci ve kanıtlar

Kazanın ardından yarı zamanlı peyzaj mimarı olan Silverthorn, kesiklerinin fotoğraflarını çekti ve tıraş bıçağı, kutusu ve faturasını delil olarak sakladı. Cilt yaralarının haftalarca iyileşmediğini ve kalıcı izler bıraktığını ifade eden Silverthorn, bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik zararlar verdiğini söyledi.

Mahkeme kararı: 6 bin 250 dolar tazminat

Silverthorn’un şikayeti üzerine başlatılan dava sürecinde, üretici firmanın ihmaline dikkat çekildi. Mahkeme, Silverthorn’a 6.250 dolar (yaklaşık 221.073 TL) tazminat ödenmesine karar verdi. Bu olayın diğer tüketicilere de uyarı niteliğinde olduğunu belirten Silverthorn, "Başka kimse bu acıyı yaşamamalı," dedi.

'Yirmi yıldır tıraş oluyordum, i̇lk kez böyle bir şey yaşadım'

Silverthorn, tıraş sırasında yaşadığı bu travmayı şu sözlerle anlattı:
"Yirmi yıldır tıraş oluyordum ve böyle bir şey asla başıma gelmemişti. Günlük bir rutinin böyle bir kazaya dönüşmesi akıl almaz."

Tüketicilere uyarı: Ürün kalitesine dikkat edin

Bu olay, tüketicilere ürün kalitesine ve kullanım sırasında oluşabilecek risklere dikkat etmenin önemini bir kez daha gösterdi. Silverthorn, diğer tüketicilerin benzer bir sorun yaşamaması için ürün üreticilerini daha dikkatli olmaya çağırdı.
Türkiye manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR ve tomografi çekiminde yine dünyada ilk sıralarda yer alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
SAĞLIK
MR'a giren kadın kabusu yaşadı: 'Uzvu kesilebilir'
06:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала