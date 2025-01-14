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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Çocuklar için hayati riskler taşıyan 4 ürün piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Çocuklar için hayati riskler taşıyan 4 ürün piyasadan toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı aralarında oyuncak ve giyim ürünlerinin de bulunduğu 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T11:14+0300
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ticaret bakanlığı
huggy wuggy
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Ticaret Bakanlığı, çocuklar için 'hayati risk' taşıyan dört ürün için piyasadan toplatılması kararı verdi. Toplatılan ürünler arasında fosforlu kalem, peluş oyuncak, keten ceket ve şişirilebilir top yer aldı. Hangi ürünler için toplatılma kararı verildi? Ticaret Bakanlığı, aralarında oyuncak ve giyim gibi ürünlerin bulunduğu 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Özellikle çocuklar için hayati riskler taşıyan ürünleri ifşa eden bakanlık ürünlerin satışını yasakladı. Hangi ürünler piyasadan toplatılıyor?Bakanlık, son duyurusunda 2 oyuncak için piyasadan toplatılma kararı verildi. Bunlardan ilki "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, ikincisi ise "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak oldu. Her iki ürününde piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı alındı.Ticaret Bakanlığı, 10 Ocak tarihinde "Can Top" marka "Şişirilebilir Zıp Zıp Top" için ve 9 Ocak tarihinde ise "Pufudi" marka Baskılı Keten Ceket için piyasadan toplatılma kararı vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/bakanlik-aciklama-yapti-internet-alisverislerinde-cayma-hakki-kaldirildi-mi-1092595714.html
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ticaret bakanlığı, ticaret bakanlığı toplatma kararı, ticaret bakanlığı hangi ürünler için toplatma kararı verdi, hangi fosforlu kalem toplatılacak, hangi peluş oyuncak toplatılacak
ticaret bakanlığı, ticaret bakanlığı toplatma kararı, ticaret bakanlığı hangi ürünler için toplatma kararı verdi, hangi fosforlu kalem toplatılacak, hangi peluş oyuncak toplatılacak

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Çocuklar için hayati riskler taşıyan 4 ürün piyasadan toplatılıyor

11:14 14.01.2025
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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Ticaret Bakanlığı aralarında oyuncak ve giyim ürünlerinin de bulunduğu 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi
Ticaret Bakanlığı, çocuklar için 'hayati risk' taşıyan dört ürün için piyasadan toplatılması kararı verdi. Toplatılan ürünler arasında fosforlu kalem, peluş oyuncak, keten ceket ve şişirilebilir top yer aldı. Hangi ürünler için toplatılma kararı verildi?
Ticaret Bakanlığı, aralarında oyuncak ve giyim gibi ürünlerin bulunduğu 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Özellikle çocuklar için hayati riskler taşıyan ürünleri ifşa eden bakanlık ürünlerin satışını yasakladı.
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
Ticaret Bakanlığı

Hangi ürünler piyasadan toplatılıyor?

Bakanlık, son duyurusunda 2 oyuncak için piyasadan toplatılma kararı verildi. Bunlardan ilki "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, ikincisi ise "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak oldu. Her iki ürününde piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı alındı.
Ticaret Bakanlığı, 10 Ocak tarihinde "Can Top" marka "Şişirilebilir Zıp Zıp Top" için ve 9 Ocak tarihinde ise "Pufudi" marka Baskılı Keten Ceket için piyasadan toplatılma kararı vermişti.
İnternet alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
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Bakanlık açıklama yaptı: İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırıldı mı?
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