https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ticaret-bakanligi-acikladi-cocuklar-icin-hayati-riskler-tasiyan-4-urun-piyasadan-toplatiliyor-1092652291.html

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Çocuklar için hayati riskler taşıyan 4 ürün piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Çocuklar için hayati riskler taşıyan 4 ürün piyasadan toplatılıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı aralarında oyuncak ve giyim ürünlerinin de bulunduğu 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T11:14+0300

2025-01-14T11:14+0300

2025-01-14T11:14+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

huggy wuggy

sağlığa zararlı

toplatma

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Ticaret Bakanlığı, çocuklar için 'hayati risk' taşıyan dört ürün için piyasadan toplatılması kararı verdi. Toplatılan ürünler arasında fosforlu kalem, peluş oyuncak, keten ceket ve şişirilebilir top yer aldı. Hangi ürünler için toplatılma kararı verildi? Ticaret Bakanlığı, aralarında oyuncak ve giyim gibi ürünlerin bulunduğu 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Özellikle çocuklar için hayati riskler taşıyan ürünleri ifşa eden bakanlık ürünlerin satışını yasakladı. Hangi ürünler piyasadan toplatılıyor?Bakanlık, son duyurusunda 2 oyuncak için piyasadan toplatılma kararı verildi. Bunlardan ilki "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, ikincisi ise "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak oldu. Her iki ürününde piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı alındı.Ticaret Bakanlığı, 10 Ocak tarihinde "Can Top" marka "Şişirilebilir Zıp Zıp Top" için ve 9 Ocak tarihinde ise "Pufudi" marka Baskılı Keten Ceket için piyasadan toplatılma kararı vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/bakanlik-aciklama-yapti-internet-alisverislerinde-cayma-hakki-kaldirildi-mi-1092595714.html

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