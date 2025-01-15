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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/benzin-ve-motorin-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisikligi-icin-tarih-verildi-1092689801.html
Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişikliği için tarih verildi
Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişikliği için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarına 16 Ocak itibarıyla zam geliyor. Benzinin litre fiyatına 1.56 TL, motorinin litre fiyatına 2.34 TL zam yapılması bekleniyor. İşte... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte benzine ve motorine zam yapılacağı açıklandı. Sektör kaynaklarına göre, 16 Ocak 2025 gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1.56 TL, motorinin litre fiyatına ise 2.34 TL zam yapılacak.Dün Brent petrolün varil fiyatı, 80.36 dolara kadar yükseldikten sonra günü 79.54 dolar seviyesinde kapattı. Bu artış, akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirdi. İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara ve İzmir’de akaryakıt fiyatlarıAnkara:İzmir:Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zamlar 16 Ocak gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. İstanbul’da benzin fiyatının 46.87 TL, motorin fiyatının ise 48.11 TL olması bekleniyor.
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Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişikliği için tarih verildi

10:15 15.01.2025 (güncellendi: 10:18 15.01.2025)
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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Akaryakıt fiyatlarına 16 Ocak itibarıyla zam geliyor. Benzinin litre fiyatına 1.56 TL, motorinin litre fiyatına 2.34 TL zam yapılması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte benzine ve motorine zam yapılacağı açıklandı. Sektör kaynaklarına göre, 16 Ocak 2025 gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1.56 TL, motorinin litre fiyatına ise 2.34 TL zam yapılacak.
Dün Brent petrolün varil fiyatı, 80.36 dolara kadar yükseldikten sonra günü 79.54 dolar seviyesinde kapattı. Bu artış, akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirdi.

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin (Avrupa Yakası): 45,31 TL
Motorin (Avrupa Yakası): 45,77 TL
Benzin (Anadolu Yakası): 45,16 TL
Motorin (Anadolu Yakası): 45,66 TL
LPG (Avrupa Yakası): 26,17 TL
LPG (Anadolu Yakası): 25,61 TL

Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları

Ankara:
Benzin: 45,78 TL
Motorin: 46,43 TL
LPG: 26,11 TL
İzmir:
Benzin: 46,16 TL
Motorin: 46,82 TL
LPG: 26,01 TL
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zamlar 16 Ocak gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. İstanbul’da benzin fiyatının 46.87 TL, motorin fiyatının ise 48.11 TL olması bekleniyor.
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