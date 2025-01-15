https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/benzin-ve-motorin-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisikligi-icin-tarih-verildi-1092689801.html

Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişikliği için tarih verildi

Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişikliği için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarına 16 Ocak itibarıyla zam geliyor. Benzinin litre fiyatına 1.56 TL, motorinin litre fiyatına 2.34 TL zam yapılması bekleniyor. İşte... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

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akaryakıt zammı

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Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte benzine ve motorine zam yapılacağı açıklandı. Sektör kaynaklarına göre, 16 Ocak 2025 gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1.56 TL, motorinin litre fiyatına ise 2.34 TL zam yapılacak.Dün Brent petrolün varil fiyatı, 80.36 dolara kadar yükseldikten sonra günü 79.54 dolar seviyesinde kapattı. Bu artış, akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirdi. İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara ve İzmir’de akaryakıt fiyatlarıAnkara:İzmir:Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zamlar 16 Ocak gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. İstanbul’da benzin fiyatının 46.87 TL, motorin fiyatının ise 48.11 TL olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/moto-kuryelerin-aylik-kazanci-ne-kadar-beyaz-yakalilarin-4-kati-gelir-1092688845.html

anadolu yakası

avrupa yakası

ankara

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