https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/taksilere-panik-butonlu-arac-takip-ve-kamera-sistemi-kurulacak-emniyet-birimlerine-iletilecek-1092667744.html

Taksilere panik butonlu araç takip ve kamera sistemi kurulacak: 'Emniyet birimlerine iletilecek'

Taksilere panik butonlu araç takip ve kamera sistemi kurulacak: 'Emniyet birimlerine iletilecek'

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T16:39+0300

2025-01-14T16:39+0300

2025-01-14T16:39+0300

türkiye

antalya

taksi

takip

takip cihazı

emniyet

acil durum

muhittin böcek

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Başkan Böcek ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, uygulamanın tanıtımına yönelik belediye binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.Turizm kenti Antalya'nın yılda yerli ve yabancı yaklaşık 27 milyon misafiri ağırladığını belirten Böcek, taksici esnafının en önemli turizm elçilerinden biri olduğunu vurguladı.Her zaman taşıyanın da taşınanın da memnun olacağı bir kent sözü verdiğini anımsatan Böcek, bu kapsamda güvenlik tedbirlerinin artırılması noktasında uzun süredir titizlikle çalıştıklarını aktardı.'Acil durum anında merkezimize ve emniyet birimimize iletilecek'Başkan Böcek, bu kapsamda taksiler için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:Mehmet Ali Alkan ise ilk cihazların ve panik butonlarının taksilere takılmaya başlandığını ifade etti.Araçlarda 30 gün süreyle depolanacak kamera görüntülerinin adli olaylarda delil olarak değerlendirilebileceğini belirten Alkan, "Araçlarımıza takılan panik butonlarının kullanılması durumunda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetlerimizin süratle olaya müdahale edebilmelerine olanak sağlayacak altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Taksilerimiz artık yolcularımızın ve şoförlerimizin daha güvende seyahat edebilecekleri bir donanıma kavuşuyor" diye konuştu.

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antalya, taksi, takip, takip cihazı, emniyet, acil durum, muhittin böcek