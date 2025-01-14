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Taksilere panik butonlu araç takip ve kamera sistemi kurulacak: 'Emniyet birimlerine iletilecek'
Taksilere panik butonlu araç takip ve kamera sistemi kurulacak: 'Emniyet birimlerine iletilecek'
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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takip cihazı
emniyet
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Başkan Böcek ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, uygulamanın tanıtımına yönelik belediye binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.Turizm kenti Antalya'nın yılda yerli ve yabancı yaklaşık 27 milyon misafiri ağırladığını belirten Böcek, taksici esnafının en önemli turizm elçilerinden biri olduğunu vurguladı.Her zaman taşıyanın da taşınanın da memnun olacağı bir kent sözü verdiğini anımsatan Böcek, bu kapsamda güvenlik tedbirlerinin artırılması noktasında uzun süredir titizlikle çalıştıklarını aktardı.'Acil durum anında merkezimize ve emniyet birimimize iletilecek'Başkan Böcek, bu kapsamda taksiler için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:Mehmet Ali Alkan ise ilk cihazların ve panik butonlarının taksilere takılmaya başlandığını ifade etti.Araçlarda 30 gün süreyle depolanacak kamera görüntülerinin adli olaylarda delil olarak değerlendirilebileceğini belirten Alkan, "Araçlarımıza takılan panik butonlarının kullanılması durumunda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetlerimizin süratle olaya müdahale edebilmelerine olanak sağlayacak altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Taksilerimiz artık yolcularımızın ve şoförlerimizin daha güvende seyahat edebilecekleri bir donanıma kavuşuyor" diye konuştu.
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antalya, taksi, takip, takip cihazı, emniyet, acil durum, muhittin böcek
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Taksilere panik butonlu araç takip ve kamera sistemi kurulacak: 'Emniyet birimlerine iletilecek'

16:39 14.01.2025
© AA / Zehra TekeciAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA / Zehra Tekeci
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren taksilere ücretsiz olarak panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının takılacağını duyurdu.
Başkan Böcek ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, uygulamanın tanıtımına yönelik belediye binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Turizm kenti Antalya'nın yılda yerli ve yabancı yaklaşık 27 milyon misafiri ağırladığını belirten Böcek, taksici esnafının en önemli turizm elçilerinden biri olduğunu vurguladı.
Her zaman taşıyanın da taşınanın da memnun olacağı bir kent sözü verdiğini anımsatan Böcek, bu kapsamda güvenlik tedbirlerinin artırılması noktasında uzun süredir titizlikle çalıştıklarını aktardı.

'Acil durum anında merkezimize ve emniyet birimimize iletilecek'

Başkan Böcek, bu kapsamda taksiler için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası ile yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında, İçişleri Bakanlığımızın konuyla ilgili genelgesini de esas alarak kentimizde faaliyet gösteren 6 bin 615 taksimize panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının ücretsiz olarak takılmasını sağlıyoruz. Proje sayesinde izleme merkezinde, duraklarda ve şoförler odasında elektronik ortamda taksiler takip edilecek. Şoförler Odamız ve Emniyet Müdürlüğümüz işbirliğiyle araç içinde oluşan acil durum, anında merkezimize ve emniyet birimlerine iletilecek.

Mehmet Ali Alkan ise ilk cihazların ve panik butonlarının taksilere takılmaya başlandığını ifade etti.
Araçlarda 30 gün süreyle depolanacak kamera görüntülerinin adli olaylarda delil olarak değerlendirilebileceğini belirten Alkan, "Araçlarımıza takılan panik butonlarının kullanılması durumunda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetlerimizin süratle olaya müdahale edebilmelerine olanak sağlayacak altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Taksilerimiz artık yolcularımızın ve şoförlerimizin daha güvende seyahat edebilecekleri bir donanıma kavuşuyor" diye konuştu.
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