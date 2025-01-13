https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kadin-musterilerini-ilacla-bayiltarak-taciz-eden-taksici-gozaltina-alindi-1092638367.html

Kadın müşterisini ilaçla bayıltarak taciz eden taksici gözaltına alındı

Kadın müşterisini ilaçla bayıltarak taciz eden taksici gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kadın müşterilerini ilaçla bayıltıp taciz ettiği anları kaydederek, taksici gruplarında paylaşan taksi şoförü yakalandı. Zanlının emniyetteki... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T22:29+0300

2025-01-13T22:29+0300

2025-01-13T22:35+0300

türkiye

istanbul

taksiciler

taksici

taciz

cinsel taciz

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği görüntüleri taksici gruplarında paylaştığı yönündeki ihbarı değerlendirmeye aldı.Ekipler taksi plakasından şüphelinin kişinin 28 yaşındaki B.N. olduğu 4 ay önce işten ayrıldığını tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli B.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyet tarafından yapılan incelemede şüphelinin video içeriğindeki kadın ile geçmiş tarihte tanıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda alarak kendisine gönderdiği belirtildi.'Cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından gözaltına alınan taksicinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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istanbul, taksiciler, taksici, taciz, cinsel taciz