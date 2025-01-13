https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kadin-musterilerini-ilacla-bayiltarak-taciz-eden-taksici-gozaltina-alindi-1092638367.html
Kadın müşterisini ilaçla bayıltarak taciz eden taksici gözaltına alındı
Kadın müşterisini ilaçla bayıltarak taciz eden taksici gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kadın müşterilerini ilaçla bayıltıp taciz ettiği anları kaydederek, taksici gruplarında paylaşan taksi şoförü yakalandı. Zanlının emniyetteki... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T22:29+0300
2025-01-13T22:29+0300
2025-01-13T22:35+0300
türkiye
istanbul
taksiciler
taksici
taciz
cinsel taciz
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği görüntüleri taksici gruplarında paylaştığı yönündeki ihbarı değerlendirmeye aldı.Ekipler taksi plakasından şüphelinin kişinin 28 yaşındaki B.N. olduğu 4 ay önce işten ayrıldığını tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli B.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyet tarafından yapılan incelemede şüphelinin video içeriğindeki kadın ile geçmiş tarihte tanıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda alarak kendisine gönderdiği belirtildi.'Cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından gözaltına alınan taksicinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/izmirde-taksicinin-kafasina-kaldirim-tasiyla-vuran-saniga-8-yil-15-ay-hapis-cezasi-1085539037.html
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istanbul, taksiciler, taksici, taciz, cinsel taciz
istanbul, taksiciler, taksici, taciz, cinsel taciz
Kadın müşterisini ilaçla bayıltarak taciz eden taksici gözaltına alındı
22:29 13.01.2025 (güncellendi: 22:35 13.01.2025)
İstanbul'da kadın müşterilerini ilaçla bayıltıp taciz ettiği anları kaydederek, taksici gruplarında paylaşan taksi şoförü yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği görüntüleri taksici gruplarında paylaştığı yönündeki ihbarı değerlendirmeye aldı.
Ekipler taksi plakasından şüphelinin kişinin 28 yaşındaki B.N. olduğu 4 ay önce işten ayrıldığını tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli B.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet tarafından yapılan incelemede şüphelinin video içeriğindeki kadın ile geçmiş tarihte tanıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda alarak kendisine gönderdiği belirtildi.
'Cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından gözaltına alınan taksicinin emniyetteki işlemleri sürüyor.