https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/lavrov-ve-turk-mevkidasi-fidan-ukraynayi-gorustu-1092593927.html
Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan Ukrayna’yı görüştü
Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan Ukrayna’yı görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türk mevkidaşı Fidan ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Suriye ve Ukrayna’daki durumun ele alındığı bildirildi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T18:07+0300
2025-01-12T18:07+0300
2025-01-12T18:17+0300
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türkiye dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
hakan fidan
telefon görüşmesi
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Ankara’da bir diplomatik kaynak, Sputnik’e demecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü, tarafların Suriye ve Ukrayna’daki durumu ele aldığını belirti.Kaynak, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı” açıklamasında bulundu.Kaynak ayrıca görüşmede Suriye’deki gelişmelerin, enerji güvenliğinin ve Ukrayna’daki durumun ele alındığı bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-turkiye-ile-tum-konularda-diyalog-halindeyiz-1091464764.html
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türkiye, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi
Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan Ukrayna’yı görüştü
18:07 12.01.2025 (güncellendi: 18:17 12.01.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türk mevkidaşı Fidan ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Suriye ve Ukrayna’daki durumun ele alındığı bildirildi.
Ankara’da bir diplomatik kaynak, Sputnik’e demecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü, tarafların Suriye ve Ukrayna’daki durumu ele aldığını belirti.
Kaynak, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı” açıklamasında bulundu.
Kaynak ayrıca görüşmede Suriye’deki gelişmelerin, enerji güvenliğinin ve Ukrayna’daki durumun ele alındığı bilgisini verdi.