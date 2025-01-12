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Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan Ukrayna’yı görüştü
Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan Ukrayna’yı görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türk mevkidaşı Fidan ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Suriye ve Ukrayna’daki durumun ele alındığı bildirildi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara’da bir diplomatik kaynak, Sputnik’e demecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü, tarafların Suriye ve Ukrayna’daki durumu ele aldığını belirti.Kaynak, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı” açıklamasında bulundu.Kaynak ayrıca görüşmede Suriye’deki gelişmelerin, enerji güvenliğinin ve Ukrayna’daki durumun ele alındığı bilgisini verdi.
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türkiye, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi
türkiye, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hakan fidan, telefon görüşmesi

Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan Ukrayna’yı görüştü

18:07 12.01.2025 (güncellendi: 18:17 12.01.2025)
© Sputnik / Рамиль СитдиковLavrov Hakan Fidan ile
Lavrov Hakan Fidan ile - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türk mevkidaşı Fidan ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Suriye ve Ukrayna’daki durumun ele alındığı bildirildi.
Ankara’da bir diplomatik kaynak, Sputnik’e demecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü, tarafların Suriye ve Ukrayna’daki durumu ele aldığını belirti.
Kaynak, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı” açıklamasında bulundu.
Kaynak ayrıca görüşmede Suriye’deki gelişmelerin, enerji güvenliğinin ve Ukrayna’daki durumun ele alındığı bilgisini verdi.
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