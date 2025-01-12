https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/lavrov-ve-turk-mevkidasi-fidan-ukraynayi-gorustu-1092593927.html

Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan Ukrayna’yı görüştü

Lavrov ve Türk mevkidaşı Fidan Ukrayna’yı görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türk mevkidaşı Fidan ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Suriye ve Ukrayna’daki durumun ele alındığı bildirildi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T18:07+0300

2025-01-12T18:07+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

türkiye dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

hakan fidan

telefon görüşmesi

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Ankara’da bir diplomatik kaynak, Sputnik’e demecinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü, tarafların Suriye ve Ukrayna’daki durumu ele aldığını belirti.Kaynak, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı” açıklamasında bulundu.Kaynak ayrıca görüşmede Suriye’deki gelişmelerin, enerji güvenliğinin ve Ukrayna’daki durumun ele alındığı bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-turkiye-ile-tum-konularda-diyalog-halindeyiz-1091464764.html

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