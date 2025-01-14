Sosyal medyada Atatürk'ün annesine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Türkiye
Lavrov: Trump, NATO'nun Rusya'ya yalan söylediğini kabul eden ilk Batılı lider
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Başka bir aday Cumhurbaşkanı seçilseydi, Lübnan’a uluslararası fonların gelmesi mümkün değildi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Donald Trump'ın ısrar ettiği ada Grönland'ın stratejik önemi nedir?
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Nasuh Mahruki’ye 3 yıla kadar hapis istemi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/sosyal-medyada-ataturkun-annesine-hakaret-eden-supheli-tutuklandi--1092657331.html
Sosyal medyada Atatürk'ün annesine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada Atatürk'ün annesine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada Atatürk'ün annesine ve dini değerlere hakaret eden K.B.D tutuklandı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T12:54+0300
2025-01-14T12:54+0300
türkiye
gazi mustafa kemal atatürk
zübeyde hanım
izmir
türkiye
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
hakaret
cumhurbaşkanına hakaret
atatürk'e hakaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0f/1056387501_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cc7dc0b712b8b61df7dd21bdcb2dae60.jpg
İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anntuesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı belirlenen şüpheli K.B.D. tutuklandı.Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi.K.B.D., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar', 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/eski-bakan-abdullatif-senerin-oglu-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1092656463.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0f/1056387501_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1115c2586a74746d121bc5196a29b00c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazi mustafa kemal atatürk, zübeyde hanım, izmir, türkiye, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, atatürk'e hakaret
gazi mustafa kemal atatürk, zübeyde hanım, izmir, türkiye, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, atatürk'e hakaret

Sosyal medyada Atatürk'ün annesine hakaret eden şüpheli tutuklandı

12:54 14.01.2025
© AAtutuklanma, polis
tutuklanma, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
Abone ol
Sosyal medyada Atatürk'ün annesine ve dini değerlere hakaret eden K.B.D tutuklandı.
İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anntuesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı belirlenen şüpheli K.B.D. tutuklandı.
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi.
K.B.D., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar', 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Abdüllatif Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
TÜRKİYE
Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
12:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала