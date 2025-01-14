https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/sosyal-medyada-ataturkun-annesine-hakaret-eden-supheli-tutuklandi--1092657331.html
Sosyal medyada Atatürk'ün annesine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada Atatürk'ün annesine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada Atatürk'ün annesine ve dini değerlere hakaret eden K.B.D tutuklandı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T12:54+0300
2025-01-14T12:54+0300
2025-01-14T12:54+0300
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zübeyde hanım
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İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anntuesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı belirlenen şüpheli K.B.D. tutuklandı.Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi.K.B.D., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar', 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/eski-bakan-abdullatif-senerin-oglu-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1092656463.html
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Sosyal medyada Atatürk'ün annesine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada Atatürk'ün annesine ve dini değerlere hakaret eden K.B.D tutuklandı.
İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anntuesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı belirlenen şüpheli K.B.D. tutuklandı.
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi.
K.B.D., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar', 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.