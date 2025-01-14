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Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklandığı öne sürüldü. Şamil Şener'in dün gece... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandığı iddia edildi. Şamil Şener, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden geçerken camı açıp küfretttiği iddiasıyla, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklandı.Halk TV'nin haberine göre, Şamil Şener'in, dün gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaretler yağdırdığı iddia edildi. Bu sırada Beştepe yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener’in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Şamil Şener, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.Diğer oğlu da tutuklanmıştıAnkara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, "üst soya karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.
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abdüllatif şener, recep tayyip erdoğan, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, tutuklama, şamil şener, cumhurbaşkanlığı külliyesi, beştepe

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

12:44 14.01.2025
© AAAbdüllatif Şener
Abdüllatif Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklandığı öne sürüldü. Şamil Şener'in dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği iddia edildi.
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandığı iddia edildi. Şamil Şener, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden geçerken camı açıp küfretttiği iddiasıyla, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklandı.
Halk TV'nin haberine göre, Şamil Şener'in, dün gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaretler yağdırdığı iddia edildi.
Bu sırada Beştepe yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener’in aracı durduruldu.
Araçtan indirilen Şener, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Şamil Şener, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer oğlu da tutuklanmıştı

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, "üst soya karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.
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