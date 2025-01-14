https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/eski-bakan-abdullatif-senerin-oglu-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1092656463.html

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Sputnik Türkiye

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklandığı öne sürüldü. Şamil Şener'in dün gece... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T12:44+0300

2025-01-14T12:44+0300

2025-01-14T12:44+0300

türkiye

abdüllatif şener

recep tayyip erdoğan

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cumhurbaşkanına hakaret

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şamil şener

cumhurbaşkanlığı külliyesi

beştepe

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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandığı iddia edildi. Şamil Şener, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden geçerken camı açıp küfretttiği iddiasıyla, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklandı.Halk TV'nin haberine göre, Şamil Şener'in, dün gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaretler yağdırdığı iddia edildi. Bu sırada Beştepe yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener’in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Şamil Şener, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.Diğer oğlu da tutuklanmıştıAnkara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, "üst soya karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/atm-sifrenizde-bu-hatalari-yapiyorsaniz-paranizi-kaybedebilirsiniz-iste-kullanilmamasi-gereken-1092654308.html

türkiye

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abdüllatif şener, recep tayyip erdoğan, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, tutuklama, şamil şener, cumhurbaşkanlığı külliyesi, beştepe