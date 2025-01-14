https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/siyaset-bilimci-yucel-turkakimi-hedef-almak-turkiyenin-enerji-merkezi-olma-projesine-tehdit-1092647997.html
Siyaset bilimci Yücel: TürkAkım'ı hedef almak Türkiye'nin enerji merkezi olma projesine tehdit
Siyaset bilimci Yücel: TürkAkım'ı hedef almak Türkiye'nin enerji merkezi olma projesine tehdit
Sputnik Türkiye
Ukrayna Rusya'dan Türkiye'ye giden TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi gerçekleştirdi. Saldırıyı değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T10:09+0300
2025-01-14T10:09+0300
2025-01-14T10:09+0300
ekonomi
türkiye
umur tugay yücel
ukrayna
kiev
federal meclis (rusya)
rusya savunma bakanlığı
türkakım
rus doğal gazı
doğal gaz
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklama ile Kiev rejiminin, Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını kesmek için TürkAkım boru hattının Rusya'nın Anapa Limanı yakınındaki kompresör istasyonuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemeye çalıştığını duyurdu.Tüm İHA’ların vurulduğu kaydedilirken araçlardan birine ait parçaların, gaz ölçüm istasyonunun bina ve ekipmanlarına hafif hasar verdiği bildirilirken olaydan kimsenin etkilenmediği kaydedildi.Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz akışını sağlayan tek hat olma özelliği taşıyan hatta yönelik saldırıyı Sputnik’e değerlendiren siyaset bilimci Umur Tugay Yücel şunları kaydetti:'Saldırı ABD’nin işine gelir'Saldırının başarılı olması durumunda bu sonuçtan ABD’nin kazançlı çıkacağına dikkat çeken Yücel sözlerini şu şekilde sürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ab-komisyonu-ukraynanin-turkakim-dogalgaz-boru-hatlarina-saldirilarindan-endiseliyiz-1092623169.html
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türkakım saldırı, türkakım boru hattı, türkakım doğlagaz boru hattı
türkakım saldırı, türkakım boru hattı, türkakım doğlagaz boru hattı
Siyaset bilimci Yücel: TürkAkım'ı hedef almak Türkiye'nin enerji merkezi olma projesine tehdit
Özel
Ukrayna Rusya'dan Türkiye'ye giden TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi gerçekleştirdi. Saldırıyı değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel saldırının Türkiye'nin enerji merkezi olma projesine de bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklama ile Kiev rejiminin, Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını kesmek için TürkAkım boru hattının Rusya'nın Anapa Limanı yakınındaki kompresör istasyonuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemeye çalıştığını duyurdu.
Tüm İHA’ların vurulduğu kaydedilirken araçlardan birine ait parçaların, gaz ölçüm istasyonunun bina ve ekipmanlarına hafif hasar verdiği bildirilirken olaydan kimsenin etkilenmediği kaydedildi.
Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz akışını sağlayan tek hat olma özelliği taşıyan hatta yönelik saldırıyı Sputnik’e değerlendiren siyaset bilimci Umur Tugay Yücel şunları kaydetti:
“TürkAkım büyük bir hata olur. Çünkü bu hat sadece Rusya ve Avrupa'yı değil, Türkiye ve bölgeyi de olumsuz etkileyecektir. Nitekim bu saldırı Türkiye'nin bugün enerji merkezi olma rolünü sabote etme durumu yaratıyor. Zaten Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyan tek hat Türkiye üzerindendir. Bu saldırılar sadece Avrupa Birliğini tehdit etmiyor bizi de tehdit ediyor. Avrupa'nın yanında Türkiye'nin de enerji arz güvenliğinde sorunlara yol açabilir. Açıkçası bu durum Türkiye Yüzyılı vizyonuna karşı bir hamledir. Temelinde Türkiye'nin enerji güvenliğine ve enerji ticaretine stratejik bir saldırıdır.”
'Saldırı ABD’nin işine gelir'
Saldırının başarılı olması durumunda bu sonuçtan ABD’nin kazançlı çıkacağına dikkat çeken Yücel sözlerini şu şekilde sürdü:
“Ukraynalılar TürkAkımı hedef alacaklarını geçen yıl söylemişti. Aslında bu beklenen bir saldırı. Rusya bu hat üzerinden Bulgaristan'dan Macaristan'a birçok Avrupa ülkesine gaz akışı sağlıyor. Ukrayna'nın hedefi Avrupa'ya Rus gazı tedarikine tamamen son vermek. Net bir şekilde Ukrayna öncelikle Rusya'nın bu hat ile stratejik ve ekonomik avantajını baltalamak istiyor. Ardından Ukrayna kendisine destek veren Avrupalı dostlarına mesaj veriyor. Böylece Avrupalılara da Ukrayna'nın neleri göze alabileceğini gösteriyor. Bu durumda Amerikalıların işine gelecek. Rus gazı yerine Amerikan gazı almak zorunda kalan bir Avrupa olacak. Tabi Ukrayna sahadaki yüksek kaybına karşılık Rusya'ya cevap verme uğraşında.”