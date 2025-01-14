Siyaset bilimci Yücel: TürkAkım'ı hedef almak Türkiye'nin enerji merkezi olma projesine tehdit

“TürkAkım büyük bir hata olur. Çünkü bu hat sadece Rusya ve Avrupa'yı değil, Türkiye ve bölgeyi de olumsuz etkileyecektir. Nitekim bu saldırı Türkiye'nin bugün enerji merkezi olma rolünü sabote etme durumu yaratıyor. Zaten Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyan tek hat Türkiye üzerindendir. Bu saldırılar sadece Avrupa Birliğini tehdit etmiyor bizi de tehdit ediyor. Avrupa'nın yanında Türkiye'nin de enerji arz güvenliğinde sorunlara yol açabilir. Açıkçası bu durum Türkiye Yüzyılı vizyonuna karşı bir hamledir. Temelinde Türkiye'nin enerji güvenliğine ve enerji ticaretine stratejik bir saldırıdır.”