https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ab-komisyonu-ukraynanin-turkakim-dogalgaz-boru-hatlarina-saldirilarindan-endiseliyiz-1092623169.html
AB Komisyonu: Ukrayna'nın TürkAkım doğalgaz boru hatlarına saldırılarından endişeliyiz
AB Komisyonu: Ukrayna'nın TürkAkım doğalgaz boru hatlarına saldırılarından endişeliyiz
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın gün içerisinde TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırısı sonrası AB Komisyonu, Rus hatlarına gerçekleştirilmeye çalışılan sabotajlar hakkında... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T15:24+0300
2025-01-13T15:24+0300
2025-01-13T15:32+0300
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Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'nın Rusya'dan Türkiye'ye giden TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etti. Ukrayna'nın gün içinde 9 adet insansız hava aracı (İHA) ile Krasnodar'daki bölgeye saldırdığı belirtilirken, Rusya Savunma Bakanlığı saldırının püskürtüldüğünü açıkladı. Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, “Bu konuyla ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki, enerji altyapısına yönelik her türlü saldırı endişe vericidir.” dedi.Rusya ise kompresör istasyonunun her zaman olduğu gibi gaz pompalamaya devam ettiğini açıkladı.TürkAkım neden önemli?TürkAkım, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-savunma-bakanligi-kiev-rejimi-turkakima-saldirmaya-calisti-1092615864.html
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ab, avrupa komisyonu, avrupa birliği komisyonu, enerji, rusya enerji bakanlığı, türkiye, ukrayna, ukrayna ordusu, türk akım, türk akımı projesi, krasnodar, karadeniz, ab komisyonu, rusya savunma bakanlığı, gazprom, kuzey akım
AB Komisyonu: Ukrayna'nın TürkAkım doğalgaz boru hatlarına saldırılarından endişeliyiz
15:24 13.01.2025 (güncellendi: 15:32 13.01.2025)
Ukrayna'nın gün içerisinde TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırısı sonrası AB Komisyonu, Rus hatlarına gerçekleştirilmeye çalışılan sabotajlar hakkında 'endişeli' olduklarını açıkladı.
Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'nın Rusya'dan Türkiye'ye giden TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etti. Ukrayna'nın gün içinde 9 adet insansız hava aracı (İHA) ile Krasnodar'daki bölgeye saldırdığı belirtilirken, Rusya Savunma Bakanlığı saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.
Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, “Bu konuyla ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki, enerji altyapısına yönelik her türlü saldırı endişe vericidir.” dedi.
Rusya ise kompresör istasyonunun her zaman olduğu gibi gaz pompalamaya devam ettiğini açıkladı.
TürkAkım
, iki koldan oluşan bir boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon
metreküp.
Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.