Sacit Aslan: Ayşe Barım'la sokakta altın bulsam paylaşmam

Günah keçisi olarak görülüyor bu iş. Ben kimseyi müdaafa etmiyorum. Ben Ayşe Barım ile bir kere telefon konuşması yaptım bundan 6-7 sene evvel. Benden rica etmişlerdi, onun şirketine birini önerdim. Tabii prensiplerine aykırı değilse. Ben hayatımda bu kadar kibirli, bu kadar karhen konuşan birini görmedi. Yani telefonda bu, telefonda ben de bıraktığı intiba bu. Ben Ayşe Barım'la sokakta altın bulsam paylaşmam, 'al git hepsi senin olsun' derim. Bu kadar net ama bu sadece Ayşe Barım yapmıştır, hadise iddia edildiği gibi sadece Serenay Sarıkaya'ya aittir. Bu böyle değil.

Ben bugüne kadar esas bu tür manzaraları içeren hadiseleri konuşan bir adam değilim. Onları anlatmaya başlarsam Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya yemin ediyorum ki çocuk hikayesi olur. "