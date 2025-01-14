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Rusya'dan Kaliforniya yangınında evini kaybeden ABD'li mağdurlara barınma teklifi
Rusya'dan Kaliforniya yangınında evini kaybeden ABD'li mağdurlara barınma teklifi
Sputnik Türkiye
Rusya, Kaliforniya yangınında evlerini kaybeden kişilere barınma teklifinde bulundu. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Herson Bölgesi yetkilileri, Los Angeles’ta devam eden orman yangınlarında evlerini kaybeden Kaliforniya sakinlerine kapılarını açmaya hazır olduklarını duyurdu. Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunu finanse etmeyen ve mevcut Kiev yönetimini desteklemeyen Amerikalıların bölgede barınabileceğini belirtti.Vali Saldo, “Amerika Birleşik Devletleri’nin şu ana kadar izlediği açıkça Rusya karşıtı politikaya rağmen, doğa felaketlerinin insanları eylemlerine göre ayırmadığının farkındayız. Kaliforniya’daki yangınlar sonucunda birçok sıradan insan evsiz kaldı,” ifadelerini kullandı.Barınma ve vatandaşlık kolaylığıHerson’a gelen Kaliforniya sakinlerine geçici konaklama imkanı sunulacağı belirtilirken, isteyen yabancıların Rus vatandaşlığına geçişlerinin de kolaylaştırılacağı ifade edildi. Yetkililer, mağdurların ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanacağını ve yaşamlarını yeniden kurmaları için gerekli yardımların yapılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ukraynanin-turkakima-saldirisi-avrupalilar-koyunlarinda-nasil-bir-yilan-beslediklerini-artik-1092649510.html
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abd, vladimir saldo, california, los angeles, ukrayna, rusya, herson
abd, vladimir saldo, california, los angeles, ukrayna, rusya, herson

Rusya'dan Kaliforniya yangınında evini kaybeden ABD'li mağdurlara barınma teklifi

10:55 14.01.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков / Multimedya arşivine gidinMoskova'da son durum
Moskova'da son durum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Rusya, Kaliforniya yangınında evlerini kaybeden kişilere barınma teklifinde bulundu.
Rusya’nın Herson Bölgesi yetkilileri, Los Angeles’ta devam eden orman yangınlarında evlerini kaybeden Kaliforniya sakinlerine kapılarını açmaya hazır olduklarını duyurdu. Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunu finanse etmeyen ve mevcut Kiev yönetimini desteklemeyen Amerikalıların bölgede barınabileceğini belirtti.
Vali Saldo, “Amerika Birleşik Devletleri’nin şu ana kadar izlediği açıkça Rusya karşıtı politikaya rağmen, doğa felaketlerinin insanları eylemlerine göre ayırmadığının farkındayız. Kaliforniya’daki yangınlar sonucunda birçok sıradan insan evsiz kaldı,” ifadelerini kullandı.
Barınma ve vatandaşlık kolaylığı
Herson’a gelen Kaliforniya sakinlerine geçici konaklama imkanı sunulacağı belirtilirken, isteyen yabancıların Rus vatandaşlığına geçişlerinin de kolaylaştırılacağı ifade edildi. Yetkililer, mağdurların ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanacağını ve yaşamlarını yeniden kurmaları için gerekli yardımların yapılacağını açıkladı.
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