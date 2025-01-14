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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-patrusev-ukraynanin-varligi-2025-yilinda-son-bulabilir-1092667286.html
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Ukrayna'nın varlığı 2025 yılında son bulabilir
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Ukrayna'nın varlığı 2025 yılında son bulabilir
Sputnik Türkiye
Ukrayna kriziyle ilgili önemli açıklamalar yapan Patruşev, Moskova'nın yeni bölgeleri geri vermeyeceğini ve Ukrayna halkıyla her zaman kardeş olarak... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T16:24+0300
2025-01-14T16:24+0300
ukrayna krizi
ruslar
nikolay patruşev
ukrayna
kiev
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ab
komsomolskaya pravda
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, 2025 yılında Ukrayna'nın varlığının tamamen sona ermesini dışlamadıklarını söyledi.Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Patruşev, "Neo-Nazi ideolojisinin şiddet yoluyla dayatılması ve ateşli Rusofobi nedeniyle Harkov, Odessa, Nikolayev, Dnepropetrovsk gibi Ukrayna'nın bir zamanlar müreffeh olan şehirlerinin yok olup gitmesi özellikle rahatsız edici. İçinde bulunduğumuz yılda Ukrayna'nın varlığının tamamen sona ermesi ihtimal dışı değil" dedi.'Yeni bölgeleri geri vermeyeceğiz'Bir zamanlar Kiev'den yönetilen toprakların uluslararası hukuka uygun referandumlar sonucunda Rusya'ya katıldığını belirten Patruşev, bu toprakları geri vermeyeceklerini, hatta bunun tartışılmadığını kaydetti.Kırım, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi'nin artık Rusya toprakları olduğunu söyleyen Patruşev, dünyanın bu bölgeleri Rus toprağı olarak tanıması gerektiğini ve bunun önemli olduğunu ifade etti.'Ukrayna halkı Ruslar için kardeş olarak kalmaya devam edecek'Bu arada Patruşev, Kiev'deki propagandacılar ne derse desin, Ukrayna halkının Ruslar için kardeş olarak kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.Devlet Başkan Yardımcısı, "Kiev'deki 'Ukraynacılık' takıntılı propagandacılar ne kadar aksini iddia etse de, Ukrayna halkının bizim için yakın, kardeşlerimiz olduğunu ve Rusya'ya yüzyıllardır süregelen bağlarla bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz Ukrayna'da olan bitene kayıtsız kalmıyoruz" ifadelerini kullandı.'Müzakereler Rusya ve ABD arasında olmalı, Avrupa katılmamalı'Ukrayna'da çözüme yönelik olası müzakerelerle ilgili görüşlerini de paylaşan Patruşev, "Ukrayna müzakereleri Rusya ile ABD arasında, diğer Batılı ülkelerin katılımı olmadan yürütülmeli. Moskova'nın Londra ve Brüksel'le konuşacak hiçbir şeyi yok" diye ekledi.Rus yetkili, artık AB yönetiminin Avrupa'da istikrara ilgi duyan ve Rusya'ya karşı dengeli bir yaklaşım benimseyen Macaristan, Slovakya, Avusturya, Romanya ve diğer birçok AB üyesi adına konuşma hakkı bulunmadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/lavrovdan-rus-diplomasisinin-2024teki-calismalarina-iliskin-basin-toplantisi-1092650300.html
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ruslar, nikolay patruşev, ukrayna, kiev, harkov, ab, komsomolskaya pravda, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye, zaporojye bölgesi, kırım, rusya
ruslar, nikolay patruşev, ukrayna, kiev, harkov, ab, komsomolskaya pravda, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye, zaporojye bölgesi, kırım, rusya

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Ukrayna'nın varlığı 2025 yılında son bulabilir

16:24 14.01.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
/
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Ukrayna kriziyle ilgili önemli açıklamalar yapan Patruşev, Moskova'nın yeni bölgeleri geri vermeyeceğini ve Ukrayna halkıyla her zaman kardeş olarak kalacaklarını vurguladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, 2025 yılında Ukrayna'nın varlığının tamamen sona ermesini dışlamadıklarını söyledi.

Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Patruşev, "Neo-Nazi ideolojisinin şiddet yoluyla dayatılması ve ateşli Rusofobi nedeniyle Harkov, Odessa, Nikolayev, Dnepropetrovsk gibi Ukrayna'nın bir zamanlar müreffeh olan şehirlerinin yok olup gitmesi özellikle rahatsız edici. İçinde bulunduğumuz yılda Ukrayna'nın varlığının tamamen sona ermesi ihtimal dışı değil" dedi.

'Yeni bölgeleri geri vermeyeceğiz'

Bir zamanlar Kiev'den yönetilen toprakların uluslararası hukuka uygun referandumlar sonucunda Rusya'ya katıldığını belirten Patruşev, bu toprakları geri vermeyeceklerini, hatta bunun tartışılmadığını kaydetti.

Kırım, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi'nin artık Rusya toprakları olduğunu söyleyen Patruşev, dünyanın bu bölgeleri Rus toprağı olarak tanıması gerektiğini ve bunun önemli olduğunu ifade etti.

'Ukrayna halkı Ruslar için kardeş olarak kalmaya devam edecek'

Bu arada Patruşev, Kiev'deki propagandacılar ne derse desin, Ukrayna halkının Ruslar için kardeş olarak kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Devlet Başkan Yardımcısı, "Kiev'deki 'Ukraynacılık' takıntılı propagandacılar ne kadar aksini iddia etse de, Ukrayna halkının bizim için yakın, kardeşlerimiz olduğunu ve Rusya'ya yüzyıllardır süregelen bağlarla bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz Ukrayna'da olan bitene kayıtsız kalmıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Müzakereler Rusya ve ABD arasında olmalı, Avrupa katılmamalı'

Ukrayna'da çözüme yönelik olası müzakerelerle ilgili görüşlerini de paylaşan Patruşev, "Ukrayna müzakereleri Rusya ile ABD arasında, diğer Batılı ülkelerin katılımı olmadan yürütülmeli. Moskova'nın Londra ve Brüksel'le konuşacak hiçbir şeyi yok" diye ekledi.

Rus yetkili, artık AB yönetiminin Avrupa'da istikrara ilgi duyan ve Rusya'ya karşı dengeli bir yaklaşım benimseyen Macaristan, Slovakya, Avusturya, Romanya ve diğer birçok AB üyesi adına konuşma hakkı bulunmadığını vurguladı.
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