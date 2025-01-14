https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-patrusev-ukraynanin-varligi-2025-yilinda-son-bulabilir-1092667286.html

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Ukrayna'nın varlığı 2025 yılında son bulabilir

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev: Ukrayna'nın varlığı 2025 yılında son bulabilir

Sputnik Türkiye

Ukrayna kriziyle ilgili önemli açıklamalar yapan Patruşev, Moskova'nın yeni bölgeleri geri vermeyeceğini ve Ukrayna halkıyla her zaman kardeş olarak... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T16:24+0300

2025-01-14T16:24+0300

2025-01-14T16:24+0300

ukrayna krizi

ruslar

nikolay patruşev

ukrayna

kiev

harkov

ab

komsomolskaya pravda

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

lugansk

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, 2025 yılında Ukrayna'nın varlığının tamamen sona ermesini dışlamadıklarını söyledi.Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Patruşev, "Neo-Nazi ideolojisinin şiddet yoluyla dayatılması ve ateşli Rusofobi nedeniyle Harkov, Odessa, Nikolayev, Dnepropetrovsk gibi Ukrayna'nın bir zamanlar müreffeh olan şehirlerinin yok olup gitmesi özellikle rahatsız edici. İçinde bulunduğumuz yılda Ukrayna'nın varlığının tamamen sona ermesi ihtimal dışı değil" dedi.'Yeni bölgeleri geri vermeyeceğiz'Bir zamanlar Kiev'den yönetilen toprakların uluslararası hukuka uygun referandumlar sonucunda Rusya'ya katıldığını belirten Patruşev, bu toprakları geri vermeyeceklerini, hatta bunun tartışılmadığını kaydetti.Kırım, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi'nin artık Rusya toprakları olduğunu söyleyen Patruşev, dünyanın bu bölgeleri Rus toprağı olarak tanıması gerektiğini ve bunun önemli olduğunu ifade etti.'Ukrayna halkı Ruslar için kardeş olarak kalmaya devam edecek'Bu arada Patruşev, Kiev'deki propagandacılar ne derse desin, Ukrayna halkının Ruslar için kardeş olarak kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.Devlet Başkan Yardımcısı, "Kiev'deki 'Ukraynacılık' takıntılı propagandacılar ne kadar aksini iddia etse de, Ukrayna halkının bizim için yakın, kardeşlerimiz olduğunu ve Rusya'ya yüzyıllardır süregelen bağlarla bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz Ukrayna'da olan bitene kayıtsız kalmıyoruz" ifadelerini kullandı.'Müzakereler Rusya ve ABD arasında olmalı, Avrupa katılmamalı'Ukrayna'da çözüme yönelik olası müzakerelerle ilgili görüşlerini de paylaşan Patruşev, "Ukrayna müzakereleri Rusya ile ABD arasında, diğer Batılı ülkelerin katılımı olmadan yürütülmeli. Moskova'nın Londra ve Brüksel'le konuşacak hiçbir şeyi yok" diye ekledi.Rus yetkili, artık AB yönetiminin Avrupa'da istikrara ilgi duyan ve Rusya'ya karşı dengeli bir yaklaşım benimseyen Macaristan, Slovakya, Avusturya, Romanya ve diğer birçok AB üyesi adına konuşma hakkı bulunmadığını vurguladı.

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ukrayna

kiev

harkov

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

lugansk

herson

zaporojye

zaporojye bölgesi

rusya

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ruslar, nikolay patruşev, ukrayna, kiev, harkov, ab, komsomolskaya pravda, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye, zaporojye bölgesi, kırım, rusya