https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/lavrovdan-rus-diplomasisinin-2024teki-calismalarina-iliskin-basin-toplantisi-1092650300.html
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus diplomasisinin 2024 yılındaki faaliyetleriyle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T11:39+0300
2025-01-14T11:39+0300
2025-01-14T11:53+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
basın toplantısı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısının başında ABD'nin TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istediğini vurguladı.ABD'nin enerji altyapısına yönelik terör eylemleri düzenlenmesine onay verdiğini ve Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattını ortadan kaldırma planları yaptığını belirtti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, basın toplantısı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, basın toplantısı
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
11:39 14.01.2025 (güncellendi: 11:53 14.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus diplomasisinin 2024 yılındaki faaliyetleriyle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'ndeki toplantıda yabancı medya kuruluşlarının temsilcileri de yer alıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısının başında ABD'nin TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istediğini vurguladı.
ABD'nin enerji altyapısına yönelik terör eylemleri düzenlenmesine onay verdiğini ve Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattını ortadan kaldırma planları yaptığını belirtti.