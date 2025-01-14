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Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
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Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus diplomasisinin 2024 yılındaki faaliyetleriyle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısının başında ABD'nin TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istediğini vurguladı.ABD'nin enerji altyapısına yönelik terör eylemleri düzenlenmesine onay verdiğini ve Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattını ortadan kaldırma planları yaptığını belirtti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, basın toplantısı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, basın toplantısı

Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor

11:39 14.01.2025 (güncellendi: 11:53 14.01.2025)
Sergey Lavrov BMGK basın toplantısı
Sergey Lavrov BMGK basın toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus diplomasisinin 2024 yılındaki faaliyetleriyle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'ndeki toplantıda yabancı medya kuruluşlarının temsilcileri de yer alıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısının başında ABD'nin TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istediğini vurguladı.

ABD'nin enerji altyapısına yönelik terör eylemleri düzenlenmesine onay verdiğini ve Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattını ortadan kaldırma planları yaptığını belirtti.
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