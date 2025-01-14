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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/rus-siyaset-uzmani-dugin-putin-ile-trumpin-gorusmeleri-uzayabilir-1092679283.html
Rus siyaset uzmanı Dugin: Putin ile Trump'ın görüşmeleri uzayabilir
Rus siyaset uzmanı Dugin: Putin ile Trump'ın görüşmeleri uzayabilir
Sputnik Türkiye
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Dugin, Putin ile Trump'ın olası görüşmesinin uzayabileceğini belirterek söz konusu bu görüşmenin Ukrayna'daki durumu... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T22:53+0300
2025-01-14T22:53+0300
politika
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Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı seçilen Donald Trump arasındaki ilk görüşmelerin Ukrayna'daki duruma nihai bir çözüm getirmeyeceğini ifade etti. Dugin, "Aleksandr Dugin ile Eskalasyon" programında yaptığı açıklamada, Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte onun ve destekçilerinin mevcut ABD yönetiminin aksine, Ukrayna’ya farklı bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek, 'Zelenskiy'e asla sempati duymadıklarını ve Rusya'yı hiçbir zaman lanetlemediklerini' vurguladı.Dugin yaptığı açıklamada, "Trump ve Putin, bu konuyu tamamen farklı bir seviyede tartışacaklar. İki büyük lider, iki gerçek egemen yönetici, onların değil; rakiplerinin yani bizim ve Trump'ın rakiplerinin yarattığı sorunlar üzerinde görüşeceklerdir" dedi. Dugin konuşmasında ayrıca Ukrayna'nın Rusya için çok değerli olduğunu ancak 'Trump'ın bunu umursamadığını' dolayısıyla da Putin'in ABD'nin seçilmiş başkanına Rusya'nın Ukrayna'yı kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğünü ikna edici bir şekilde anlatması gerektiğini vurguladı.Dugin, Putin ile Trump arasındaki ilk görüşmelerden Ukrayna'daki duruma nihai bir çözüm beklemediğini, bu durumun belki de uzayabileceğini ifade ederek, "Putin, Trump'a Ukrayna'nın bizim ‘devletimiz’ olduğunu ikna edici bir şekilde, tarihsel, etnolojik, dini, sosyolojik, antropolojik ve kültürel olarak açıklar açıklamaz, bundan sonra bazı hareketler bekleyebiliriz ancak bu hemen olmayacaktır" dedi.Dugin, Trump'ın Ukrayna sorununu anlaması için zamana ve Washington ile başka iletişim kanallarına ihtiyaç duyduğunu da belirterek, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışma tarzını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.Rus filozof sözlerini, “Şu anda ve muhtemelen uzun bir süre boyunca Trump ile zorlu müzakereleri yürütebilecek tek kişi, tek otorite olan Başkanımız Vladimir Vladimiroviç Putin'in kişisel bilgeliğine, gücüne ve psikolojik dayanıklılığına güvenmeye devam edeceğiz” cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/rus-siyaset-uzmani-dugin-trumpcilar-demokrat-partiyi-yok-edecek-1092451856.html
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aleksandr dugin, rusya, vladimir putin, abd, donald trump, washington, ukrayna, vladimir zelenskiy
aleksandr dugin, rusya, vladimir putin, abd, donald trump, washington, ukrayna, vladimir zelenskiy

Rus siyaset uzmanı Dugin: Putin ile Trump'ın görüşmeleri uzayabilir

22:53 14.01.2025
© Sputnik / Сергей БобылевAleksandr Dugin
Aleksandr Dugin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Dugin, Putin ile Trump'ın olası görüşmesinin uzayabileceğini belirterek söz konusu bu görüşmenin Ukrayna'daki durumu kesin olarak çözmeyeceğini dile getirdi.
Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Dugin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı seçilen Donald Trump arasındaki ilk görüşmelerin Ukrayna'daki duruma nihai bir çözüm getirmeyeceğini ifade etti.
Dugin, "Aleksandr Dugin ile Eskalasyon" programında yaptığı açıklamada, Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte onun ve destekçilerinin mevcut ABD yönetiminin aksine, Ukrayna’ya farklı bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek, 'Zelenskiy'e asla sempati duymadıklarını ve Rusya'yı hiçbir zaman lanetlemediklerini' vurguladı.
Dugin yaptığı açıklamada, "Trump ve Putin, bu konuyu tamamen farklı bir seviyede tartışacaklar. İki büyük lider, iki gerçek egemen yönetici, onların değil; rakiplerinin yani bizim ve Trump'ın rakiplerinin yarattığı sorunlar üzerinde görüşeceklerdir" dedi. Dugin konuşmasında ayrıca Ukrayna'nın Rusya için çok değerli olduğunu ancak 'Trump'ın bunu umursamadığını' dolayısıyla da Putin'in ABD'nin seçilmiş başkanına Rusya'nın Ukrayna'yı kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğünü ikna edici bir şekilde anlatması gerektiğini vurguladı.
Dugin, Putin ile Trump arasındaki ilk görüşmelerden Ukrayna'daki duruma nihai bir çözüm beklemediğini, bu durumun belki de uzayabileceğini ifade ederek, "Putin, Trump'a Ukrayna'nın bizim ‘devletimiz’ olduğunu ikna edici bir şekilde, tarihsel, etnolojik, dini, sosyolojik, antropolojik ve kültürel olarak açıklar açıklamaz, bundan sonra bazı hareketler bekleyebiliriz ancak bu hemen olmayacaktır" dedi.
Dugin, Trump'ın Ukrayna sorununu anlaması için zamana ve Washington ile başka iletişim kanallarına ihtiyaç duyduğunu da belirterek, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışma tarzını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.
Rus filozof sözlerini, “Şu anda ve muhtemelen uzun bir süre boyunca Trump ile zorlu müzakereleri yürütebilecek tek kişi, tek otorite olan Başkanımız Vladimir Vladimiroviç Putin'in kişisel bilgeliğine, gücüne ve psikolojik dayanıklılığına güvenmeye devam edeceğiz” cümleleriyle tamamladı.
Aleksandr Dugin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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Rus siyaset uzmanı Dugin: Trumpçılar Demokrat Parti'yi yok edecek
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