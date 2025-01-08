Rus siyaset uzmanı Dugin: Trumpçılar Demokrat Parti'yi yok edecek
© Sputnik / Виталий БелоусовAleksandr Dugin
© Sputnik / Виталий Белоусов
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5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın görevi resmen devralmasına sayılı günler kalırken Rus düşünür Dugin, Amerikan siyasetindeki beklentilerini Sputnik'e anlattı.
Ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, ABD'de 20 Ocak'ta başlayacak ikinci Donald Trump döneminde Amerikan iç siyasetinde önemli değişimler yaşanacağını belirtti.
Radyo Sputnik'e demecinde, Trumpçıların Demokrat Parti'yi yıkarak Amerikan devletini liberallerden bağımsız ve özgür kılacağını söyleyen Dugin, ABD'nin aile, din, vatanseverlik, hukuka bağlılık gibi geleneksel değerlere döneceğinin altını çizdi.
Dugin, "Geleneksel değerleri destekleyenler kendilerini Trumpçılar olarak görüyor. Geleneksel değerler onlar için önem arz ediyor. İdeolojik rakipleri küreselciler ise, geleneksel değerlere gerçek bir savaş açtı" dedi.
Rus düşünür, göçmenlerin Amerikan çıkarlarını destekledikleri için ABD'nin uzun süre göçe destek verdiğine dikkat çekti. Başlangıçta bunun dünyanın diğer bölgelerinden beyin göçü şeklinde olduğunu kaydeden Dugin, ancak daha sonra göçmenlerle birlikte ABD'ye suç, uyuşturucu bağımlılığı ve sapıklığın da akın ettiğinin altını çizdi.
Trumpçıların tüm bunlardan bıktığını ve ABD'yi yeniden büyük güç yapmak istediğini anlatan Dugin, "Trumpçıların Demokratlar ortadan kalkana kadar bu politikaya devam edeceklerini düşünüyorum. Zira Demokratlar, yani Demokrat Parti bu kötülüklerin kaynağı. 'Amerikalılar ve Amerikalılarla dayanışma içinde olanlar, onların değerlerini paylaşanlar için ABD' ilkesine dönülecek. Bu değerler din, aile, vatanseverlik, dürüstlük, hukuka bağlılık, cinsiyetler arası sağlıklı ilişkiler, azınlık haklarına saygı olacak" ifadelerini kullandı.
Rus siyaset uzmanı Dugin'e göre Trumpçılar ailenin, geleneksel anlamda, yani bir erkek ve bir kadının birlikteliğinin önemli olduğuna inanıyor. Trumpçılar, sapkınlıkların var olduğunu ancak yasallaştırılamayacağını, herhangi bir günah gibi muamele görmesi gerektiğini düşünüyor.
Radyo Sputnik'e demecinde, Trumpçıların Demokrat Parti'yi yıkarak Amerikan devletini liberallerden bağımsız ve özgür kılacağını söyleyen Dugin, ABD'nin aile, din, vatanseverlik, hukuka bağlılık gibi geleneksel değerlere döneceğinin altını çizdi.
Dugin, "Geleneksel değerleri destekleyenler kendilerini Trumpçılar olarak görüyor. Geleneksel değerler onlar için önem arz ediyor. İdeolojik rakipleri küreselciler ise, geleneksel değerlere gerçek bir savaş açtı" dedi.
Rus düşünür, göçmenlerin Amerikan çıkarlarını destekledikleri için ABD'nin uzun süre göçe destek verdiğine dikkat çekti. Başlangıçta bunun dünyanın diğer bölgelerinden beyin göçü şeklinde olduğunu kaydeden Dugin, ancak daha sonra göçmenlerle birlikte ABD'ye suç, uyuşturucu bağımlılığı ve sapıklığın da akın ettiğinin altını çizdi.
Trumpçıların tüm bunlardan bıktığını ve ABD'yi yeniden büyük güç yapmak istediğini anlatan Dugin, "Trumpçıların Demokratlar ortadan kalkana kadar bu politikaya devam edeceklerini düşünüyorum. Zira Demokratlar, yani Demokrat Parti bu kötülüklerin kaynağı. 'Amerikalılar ve Amerikalılarla dayanışma içinde olanlar, onların değerlerini paylaşanlar için ABD' ilkesine dönülecek. Bu değerler din, aile, vatanseverlik, dürüstlük, hukuka bağlılık, cinsiyetler arası sağlıklı ilişkiler, azınlık haklarına saygı olacak" ifadelerini kullandı.
Rus siyaset uzmanı Dugin'e göre Trumpçılar ailenin, geleneksel anlamda, yani bir erkek ve bir kadının birlikteliğinin önemli olduğuna inanıyor. Trumpçılar, sapkınlıkların var olduğunu ancak yasallaştırılamayacağını, herhangi bir günah gibi muamele görmesi gerektiğini düşünüyor.