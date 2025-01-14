https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/otvsiz-arac-alimi-geliyor-mu-hurda-arac-tesviki-gundemde-kac-modeli-kapsayacak-iste-detaylar-1092663374.html
ÖTV’siz araç alımı geliyor mu? Hurda araç teşviki gündemde: Kaç modeli kapsayacak? İşte detaylar
ÖTV’siz araç alımı geliyor mu? Hurda araç teşviki gündemde: Kaç modeli kapsayacak? İşte detaylar
Sputnik Türkiye
Hurda araç teşviki, Meclis gündemine taşındı. Teklife göre, 25 yaşını aşan araçlar hurdaya ayrılacak, yerine ÖTV’siz, Türkiye’de üretilen araçlar alınabilecek... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T15:15+0300
2025-01-14T15:15+0300
2025-01-14T15:15+0300
ekonomi
ötv
ötv muafiyeti
hurda araç
meclis
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Otomobil piyasasının uzun süredir beklediği hurda araç teşviki, yeniden Meclis’in gündemine geldi. Teklife göre, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni alınacak araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanacak.Yerli üretim şartı dikkat çekiyorMHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan yasa teklifinde, ÖTV muafiyetinin sadece Türkiye’de üretilmiş araçlar için geçerli olacağı belirtiliyor. Bu şart, yerli otomobil üretimini desteklemek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.Hurda araç teşviki teklifin detaylarıHangi modeller kapsama giriyor?Teklif yasalaştığı takdirde, Türkiye’de üretilen 6 farklı markanın 12 modeli kapsama dahil olacak. Bu modellerin hangileri olduğu henüz netleşmese de sektör kaynakları, yerli üretimi artırmak için bunun büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor.Hurda araç teşviki, TBMM’den geçip Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek. Ancak teklifin ne zaman kabul edileceği ve uygulamaya konulacağı belirsizliğini koruyor.Uzmanlar, hurda araç teşvikinin trafiği gençleştirmek, karbon salınımını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek açısından olumlu etkiler yaratacağını belirtiyor. Bu düzenlemenin, hem çevreye hem de otomobil piyasasına büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.
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ÖTV’siz araç alımı geliyor mu? Hurda araç teşviki gündemde: Kaç modeli kapsayacak? İşte detaylar
Hurda araç teşviki, Meclis gündemine taşındı. Teklife göre, 25 yaşını aşan araçlar hurdaya ayrılacak, yerine ÖTV’siz, Türkiye’de üretilen araçlar alınabilecek. Meclis’in kararı beklenirken, yasa çıkarsa 6 marka ve 12 modeli kapsayacak.
Otomobil piyasasının uzun süredir beklediği hurda araç teşviki, yeniden Meclis’in gündemine geldi. Teklife göre, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni alınacak araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanacak.
Yerli üretim şartı dikkat çekiyor
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan yasa teklifinde, ÖTV muafiyetinin sadece Türkiye’de üretilmiş araçlar için geçerli olacağı belirtiliyor. Bu şart, yerli otomobil üretimini desteklemek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Hurda araç teşviki teklifin detayları
25 yaşını aşan araçların hurdaya ayrılması gerekiyor.
Yeni alınacak araçlar, bir defalığına ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.
ÖTV muafiyetinin uygulanması için, araçların Türkiye’de üretilmiş olması şart koşuluyor.
Hangi modeller kapsama giriyor?
Teklif yasalaştığı takdirde, Türkiye’de üretilen 6 farklı markanın 12 modeli kapsama dahil olacak. Bu modellerin hangileri olduğu henüz netleşmese de sektör kaynakları, yerli üretimi artırmak için bunun büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor.
Hurda araç teşviki, TBMM’den geçip Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek. Ancak teklifin ne zaman kabul edileceği ve uygulamaya konulacağı belirsizliğini koruyor.
Uzmanlar, hurda araç teşvikinin trafiği gençleştirmek, karbon salınımını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek açısından olumlu etkiler yaratacağını belirtiyor. Bu düzenlemenin, hem çevreye hem de otomobil piyasasına büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.