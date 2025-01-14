ÖTV’siz araç alımı geliyor mu? Hurda araç teşviki gündemde: Kaç modeli kapsayacak? İşte detaylar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Başka bir aday Cumhurbaşkanı seçilseydi, Lübnan’a uluslararası fonların gelmesi mümkün değildi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Donald Trump'ın ısrar ettiği ada Grönland'ın stratejik önemi nedir?
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ukrayna TürkAkım'ı neden hedef aldı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:24
3 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:49
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/otvsiz-arac-alimi-geliyor-mu-hurda-arac-tesviki-gundemde-kac-modeli-kapsayacak-iste-detaylar-1092663374.html
ÖTV’siz araç alımı geliyor mu? Hurda araç teşviki gündemde: Kaç modeli kapsayacak? İşte detaylar
ÖTV’siz araç alımı geliyor mu? Hurda araç teşviki gündemde: Kaç modeli kapsayacak? İşte detaylar
Sputnik Türkiye
Hurda araç teşviki, Meclis gündemine taşındı. Teklife göre, 25 yaşını aşan araçlar hurdaya ayrılacak, yerine ÖTV’siz, Türkiye’de üretilen araçlar alınabilecek... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T15:15+0300
2025-01-14T15:15+0300
ekonomi
ötv
ötv muafiyeti
hurda araç
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090093860_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5ff0911343d06c5e21c5a7b9a6947303.jpg
Otomobil piyasasının uzun süredir beklediği hurda araç teşviki, yeniden Meclis’in gündemine geldi. Teklife göre, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni alınacak araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanacak.Yerli üretim şartı dikkat çekiyorMHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan yasa teklifinde, ÖTV muafiyetinin sadece Türkiye’de üretilmiş araçlar için geçerli olacağı belirtiliyor. Bu şart, yerli otomobil üretimini desteklemek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.Hurda araç teşviki teklifin detaylarıHangi modeller kapsama giriyor?Teklif yasalaştığı takdirde, Türkiye’de üretilen 6 farklı markanın 12 modeli kapsama dahil olacak. Bu modellerin hangileri olduğu henüz netleşmese de sektör kaynakları, yerli üretimi artırmak için bunun büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor.Hurda araç teşviki, TBMM’den geçip Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek. Ancak teklifin ne zaman kabul edileceği ve uygulamaya konulacağı belirsizliğini koruyor.Uzmanlar, hurda araç teşvikinin trafiği gençleştirmek, karbon salınımını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek açısından olumlu etkiler yaratacağını belirtiyor. Bu düzenlemenin, hem çevreye hem de otomobil piyasasına büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/eski-bakan-abdullatif-senerin-oglu-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1092656463.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090093860_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b9e5f0a174f8a6db2466e3d1ec9c3af0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hurda araç teşviki, ötv muafiyeti, hurda araç yasası, 25 yaş üstü araç teşviki, hurda araç ötv indirimi, meclis hurda teşviki, ötv’siz araç alımı, hurda araç teşviki ne zaman, hurda araç teşvik detayları, ötv indirimi hurda araç, hurda araç kampanyası, hurda araç teşviki hangi araçlar, hurda araç teşviki modeller, tbmm hurda araç düzenlemesi, hurda teşviki yerli otomobil, hurda araç yeni düzenleme, hurda araç teklif detayları, hurda araç vergi muafiyeti, hurda araç hangi modelleri kapsıyor, ötv indirimi meclis kararı çıktı mı, hurda araç teşviki ne zaman, hurda araç ötv indirimi 2024 meclisten geçti mi
hurda araç teşviki, ötv muafiyeti, hurda araç yasası, 25 yaş üstü araç teşviki, hurda araç ötv indirimi, meclis hurda teşviki, ötv’siz araç alımı, hurda araç teşviki ne zaman, hurda araç teşvik detayları, ötv indirimi hurda araç, hurda araç kampanyası, hurda araç teşviki hangi araçlar, hurda araç teşviki modeller, tbmm hurda araç düzenlemesi, hurda teşviki yerli otomobil, hurda araç yeni düzenleme, hurda araç teklif detayları, hurda araç vergi muafiyeti, hurda araç hangi modelleri kapsıyor, ötv indirimi meclis kararı çıktı mı, hurda araç teşviki ne zaman, hurda araç ötv indirimi 2024 meclisten geçti mi

ÖTV’siz araç alımı geliyor mu? Hurda araç teşviki gündemde: Kaç modeli kapsayacak? İşte detaylar

15:15 14.01.2025
© AAAraç muayene
Araç muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
Abone ol
Hurda araç teşviki, Meclis gündemine taşındı. Teklife göre, 25 yaşını aşan araçlar hurdaya ayrılacak, yerine ÖTV’siz, Türkiye’de üretilen araçlar alınabilecek. Meclis’in kararı beklenirken, yasa çıkarsa 6 marka ve 12 modeli kapsayacak.
Otomobil piyasasının uzun süredir beklediği hurda araç teşviki, yeniden Meclis’in gündemine geldi. Teklife göre, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni alınacak araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanacak.

Yerli üretim şartı dikkat çekiyor

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan yasa teklifinde, ÖTV muafiyetinin sadece Türkiye’de üretilmiş araçlar için geçerli olacağı belirtiliyor. Bu şart, yerli otomobil üretimini desteklemek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hurda araç teşviki teklifin detayları

25 yaşını aşan araçların hurdaya ayrılması gerekiyor.
Yeni alınacak araçlar, bir defalığına ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.
ÖTV muafiyetinin uygulanması için, araçların Türkiye’de üretilmiş olması şart koşuluyor.

Hangi modeller kapsama giriyor?

Teklif yasalaştığı takdirde, Türkiye’de üretilen 6 farklı markanın 12 modeli kapsama dahil olacak. Bu modellerin hangileri olduğu henüz netleşmese de sektör kaynakları, yerli üretimi artırmak için bunun büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor.
Hurda araç teşviki, TBMM’den geçip Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek. Ancak teklifin ne zaman kabul edileceği ve uygulamaya konulacağı belirsizliğini koruyor.
Uzmanlar, hurda araç teşvikinin trafiği gençleştirmek, karbon salınımını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek açısından olumlu etkiler yaratacağını belirtiyor. Bu düzenlemenin, hem çevreye hem de otomobil piyasasına büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.
Abdüllatif Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
TÜRKİYE
Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
12:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала