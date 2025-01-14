https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/nato-genel-sekreteri-rutte-rusyanin-uc-ayda-urettigi-techizati-natonun-uretmesi-bir-yilini-aliyor-1092640758.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın üç ayda ürettiği teçhizatı NATO'nun üretmesi bir yılını alıyor

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın üç ayda ürettiği teçhizatı NATO'nun üretmesi bir yılını alıyor

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın üç ayda ürettiği teçhizatı NATO ülkelerinin bir yılda ürettiğini söyleyerek, savunma bütçesini çok verimli bir... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T00:57+0300

2025-01-14T00:57+0300

2025-01-14T00:57+0300

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teçhizat

üretim

savunma

silah

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Rutte, Rusya'nın savunma bütçesini NATO üyesi ülkelerden çok daha verimli bir şekilde kullandığını ifade etti.Rutte, Rusya'nın savunmaya daha az harcama yaptığını, ancak bunu çok daha etkili bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.Genel Sekreter, Rusya'nın üç ayda NATO ülkelerinin bir yılda ürettiğinden daha fazla silah ürettiğini vurgulayarak, “Rus rakamlarını karşılaştırırken, aynı parayla çok daha fazlasını satın alabileceğinizi unutmayın, çünkü bizim yüksek maaşlarımıza, bürokrasimize sahip değiller, daha hızlı hareket edebiliyorlar. Aslında askeri bir ekonomi oluşturdular, sanayilerini askeri hedeflere çevirdiler" dedi. Ayrıca Rutte, NATO ülkeleri için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) %2'sini savunma harcamalarına ayırmanın 'kesinlikle yetersiz' olduğunu ifade etti.

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nato, rusya, ab, teçhizat, üretim, savunma, silah, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)