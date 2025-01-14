https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/nato-genel-sekreteri-rutte-rusyanin-uc-ayda-urettigi-techizati-natonun-uretmesi-bir-yilini-aliyor-1092640758.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın üç ayda ürettiği teçhizatı NATO'nun üretmesi bir yılını alıyor
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın üç ayda ürettiği teçhizatı NATO'nun üretmesi bir yılını alıyor
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın üç ayda ürettiği teçhizatı NATO ülkelerinin bir yılda ürettiğini söyleyerek, savunma bütçesini çok verimli bir... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T00:57+0300
2025-01-14T00:57+0300
2025-01-14T00:57+0300
dünya
nato
rusya
ab
teçhizat
üretim
savunma
silah
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091163895_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_84345b9539a8e2aaf21cc5f1798b5dfc.jpg
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Rutte, Rusya'nın savunma bütçesini NATO üyesi ülkelerden çok daha verimli bir şekilde kullandığını ifade etti.Rutte, Rusya'nın savunmaya daha az harcama yaptığını, ancak bunu çok daha etkili bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.Genel Sekreter, Rusya'nın üç ayda NATO ülkelerinin bir yılda ürettiğinden daha fazla silah ürettiğini vurgulayarak, “Rus rakamlarını karşılaştırırken, aynı parayla çok daha fazlasını satın alabileceğinizi unutmayın, çünkü bizim yüksek maaşlarımıza, bürokrasimize sahip değiller, daha hızlı hareket edebiliyorlar. Aslında askeri bir ekonomi oluşturdular, sanayilerini askeri hedeflere çevirdiler" dedi. Ayrıca Rutte, NATO ülkeleri için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) %2'sini savunma harcamalarına ayırmanın 'kesinlikle yetersiz' olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ukraynali-esir-asker-nato-egitmenleri-konuklarindan-ogrenmeye-calisiyor-1092640114.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091163895_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0994e2d04c880e9348c25faa1aa786ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, rusya, ab, teçhizat, üretim, savunma, silah, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
nato, rusya, ab, teçhizat, üretim, savunma, silah, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın üç ayda ürettiği teçhizatı NATO'nun üretmesi bir yılını alıyor
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın üç ayda ürettiği teçhizatı NATO ülkelerinin bir yılda ürettiğini söyleyerek, savunma bütçesini çok verimli bir şekilde kullandığını ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Rutte, Rusya'nın savunma bütçesini NATO üyesi ülkelerden çok daha verimli bir şekilde kullandığını ifade etti.
Rutte, Rusya'nın savunmaya daha az harcama yaptığını, ancak bunu çok daha etkili bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.
Genel Sekreter, Rusya'nın üç ayda NATO ülkelerinin bir yılda ürettiğinden daha fazla silah ürettiğini vurgulayarak, “Rus rakamlarını karşılaştırırken, aynı parayla çok daha fazlasını satın alabileceğinizi unutmayın, çünkü bizim yüksek maaşlarımıza, bürokrasimize sahip değiller, daha hızlı hareket edebiliyorlar. Aslında askeri bir ekonomi oluşturdular, sanayilerini askeri hedeflere çevirdiler" dedi.
Ayrıca Rutte, NATO ülkeleri için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) %2'sini savunma harcamalarına ayırmanın 'kesinlikle yetersiz' olduğunu ifade etti.