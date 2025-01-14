https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/narin-guran-cinayetinde-halilarin-sirri-cozuldu--kriminal-rapor-aciklandi-1092647268.html

Narin Güran cinayetinde halıların sırrı çözüldü: Kriminal rapor açıklandı

Narin Güran cinayetinde halıların sırrı çözüldü: Kriminal rapor açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde, evdeki halılar üzerindeki detaylı kriminal inceleme sonuçlandı. Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda yapılan... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T09:37+0300

2025-01-14T09:37+0300

2025-01-14T09:37+0300

türkiye

narin güran

dna

dna testi

inceleme

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve günler süren aramalar sonucunda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti, kriminal ekiplerin detaylı çalışmalarıyla aydınlatılmaya çalışılıyor. Habertürk'ün haberine göre, evdeki halılar, olay yeri inceleme ekiplerince mavi ışık (luminol) yöntemiyle tarandı. Tespit edilen lekeler ve kıl örnekleri, laboratuvar analizine gönderildi.Kriminal i̇ncelemede neler araştırıldı?Jandarma, halılar üzerinde kan, sperm, tükürük, ter, kusmuk ve kıl gibi DNA içerebilecek tüm izleri aradı. Evdeki diğer delillerle birlikte Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderilen halılar, kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu. Halılardan alınan parçalar, bu bölgelerdeki lekelerde DNA tespitine yönelik analizlerin bir parçasıydı.Halılar Güran ailesine i̇ade edildi17 Eylül’de gönderilen halıların kriminal incelemesi tamamlandı. İncelemeler sonrası, halılar Güran ailesine teslim edildi. Ancak halıların çeşitli noktalarından kesilmiş bölgeler olduğu gözlendi. Bu kesimlerin, cinayetle bağlantılı olabilecek DNA bulguları için yapıldığı öğrenildi.Evde bulunan diğer deliller de araştırıldıJandarma ekipleri, 24 ve 25 Ağustos’ta yaptığı incelemelerde yalnızca halılarla sınırlı kalmadı. Bir adet forma, yastık kılıfları, siyah tişört, mor renkli çocuk giysisi, saç tokası, ayakkabılar ve battaniye gibi eşyalar da incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Bu eşyalar üzerinde kan ve DNA izleri aranarak, olayla bağlantılı bulguların ortaya çıkarılması hedeflendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/acun-ilicalidan-carpici-itiraflar-hayatimin-en-zor-donemi-1092646853.html

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narin güran, dna, dna testi, inceleme