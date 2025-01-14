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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/narin-guran-cinayetinde-halilarin-sirri-cozuldu--kriminal-rapor-aciklandi-1092647268.html
Narin Güran cinayetinde halıların sırrı çözüldü: Kriminal rapor açıklandı
Narin Güran cinayetinde halıların sırrı çözüldü: Kriminal rapor açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde, evdeki halılar üzerindeki detaylı kriminal inceleme sonuçlandı. Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda yapılan... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve günler süren aramalar sonucunda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti, kriminal ekiplerin detaylı çalışmalarıyla aydınlatılmaya çalışılıyor. Habertürk'ün haberine göre, evdeki halılar, olay yeri inceleme ekiplerince mavi ışık (luminol) yöntemiyle tarandı. Tespit edilen lekeler ve kıl örnekleri, laboratuvar analizine gönderildi.Kriminal i̇ncelemede neler araştırıldı?Jandarma, halılar üzerinde kan, sperm, tükürük, ter, kusmuk ve kıl gibi DNA içerebilecek tüm izleri aradı. Evdeki diğer delillerle birlikte Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderilen halılar, kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu. Halılardan alınan parçalar, bu bölgelerdeki lekelerde DNA tespitine yönelik analizlerin bir parçasıydı.Halılar Güran ailesine i̇ade edildi17 Eylül’de gönderilen halıların kriminal incelemesi tamamlandı. İncelemeler sonrası, halılar Güran ailesine teslim edildi. Ancak halıların çeşitli noktalarından kesilmiş bölgeler olduğu gözlendi. Bu kesimlerin, cinayetle bağlantılı olabilecek DNA bulguları için yapıldığı öğrenildi.Evde bulunan diğer deliller de araştırıldıJandarma ekipleri, 24 ve 25 Ağustos’ta yaptığı incelemelerde yalnızca halılarla sınırlı kalmadı. Bir adet forma, yastık kılıfları, siyah tişört, mor renkli çocuk giysisi, saç tokası, ayakkabılar ve battaniye gibi eşyalar da incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Bu eşyalar üzerinde kan ve DNA izleri aranarak, olayla bağlantılı bulguların ortaya çıkarılması hedeflendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/acun-ilicalidan-carpici-itiraflar-hayatimin-en-zor-donemi-1092646853.html
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Narin Güran cinayetinde halıların sırrı çözüldü: Kriminal rapor açıklandı

09:37 14.01.2025
© İHANarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© İHA
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Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde, evdeki halılar üzerindeki detaylı kriminal inceleme sonuçlandı. Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonrası halılar, parça alınan bölgeleriyle Güran ailesine iade edildi. İncelemeler, cinayetle bağlantılı DNA izlerinin tespiti için yapıldı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve günler süren aramalar sonucunda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti, kriminal ekiplerin detaylı çalışmalarıyla aydınlatılmaya çalışılıyor. Habertürk'ün haberine göre, evdeki halılar, olay yeri inceleme ekiplerince mavi ışık (luminol) yöntemiyle tarandı. Tespit edilen lekeler ve kıl örnekleri, laboratuvar analizine gönderildi.

Kriminal i̇ncelemede neler araştırıldı?

Jandarma, halılar üzerinde kan, sperm, tükürük, ter, kusmuk ve kıl gibi DNA içerebilecek tüm izleri aradı. Evdeki diğer delillerle birlikte Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderilen halılar, kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu. Halılardan alınan parçalar, bu bölgelerdeki lekelerde DNA tespitine yönelik analizlerin bir parçasıydı.

Halılar Güran ailesine i̇ade edildi

17 Eylül’de gönderilen halıların kriminal incelemesi tamamlandı. İncelemeler sonrası, halılar Güran ailesine teslim edildi. Ancak halıların çeşitli noktalarından kesilmiş bölgeler olduğu gözlendi. Bu kesimlerin, cinayetle bağlantılı olabilecek DNA bulguları için yapıldığı öğrenildi.

Evde bulunan diğer deliller de araştırıldı

Jandarma ekipleri, 24 ve 25 Ağustos’ta yaptığı incelemelerde yalnızca halılarla sınırlı kalmadı. Bir adet forma, yastık kılıfları, siyah tişört, mor renkli çocuk giysisi, saç tokası, ayakkabılar ve battaniye gibi eşyalar da incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Bu eşyalar üzerinde kan ve DNA izleri aranarak, olayla bağlantılı bulguların ortaya çıkarılması hedeflendi.
Kan bulunmadı
Desenli örtü ve halı parçasından alınan leke numunelerinde kan bulunmadı. Ancak biyolojik örnek olasılığı nedeniyle analizler sürdürüldü.
Meni bulunmadı
Yolluk, halı parçası ve svap numunelerinde meni tespit edilmedi. Biyolojik örnek içerebileceği ihtimaliyle çalışmalara devam edildi.
Erkek DNA profili tespit edildi
İki yolluk parçası ve halı parçasından alınan lekelerden erkek genotipine sahip bir DNA profili elde edildi.
DNA eşleşmesi bulunamadı
Elde edilen DNA profilleri, jandarma ve emniyet kriminal laboratuvarlarındaki kayıtlarla karşılaştırıldı ancak eşleşme tespit edilmedi.
Bazı numunelerden DNA elde edilemedi:
DNA profili elde edilen numuneler dışında, laboratuvara gönderilen veya tespit edilen diğer numunelerden DNA analizi yapılamadı.
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