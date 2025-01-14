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Acun Ilıcalı'dan çarpıcı itiraflar: 'Hayatımın en zor dönemi'
Acun Ilıcalı'dan çarpıcı itiraflar: 'Hayatımın en zor dönemi'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Asbaşkanı ve Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı, başarıya giden yolunu ve iş hayatındaki dönüm noktalarını anlattı. Kendi işini kurmak için riskler... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T09:21+0300
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Acun Ilıcalı, kariyerindeki yükselişi şans eseri bir televizyon kanalı ziyaretiyle başlattı. Çocukluk yıllarında Edirne’de düzenlediği yarışmalarla organizasyon yeteneğini keşfettiğini anlatan Ilıcalı, gazetecilik macerasını şu sözlerle özetledi:“Show TV’nin önünden geçerken ziyaret ettiğim bir dostum, spor bilgimden etkilenerek beni kanala önerdi. Böylece televizyon serüvenim başladı.”Annesinin kendisi için yaptığı fedakârlıklardan bahseden Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi’ni kazanmasında ailesinin katkısının büyük olduğunu belirtti. Annesinin tayinini Kocaeli’ye istemesi ve müdürlük görevinden ayrılması, Ilıcalı’nın hayatındaki en unutulmaz fedakârlıklardan biri oldu.“Batırdığım işler de oldu” diyen Acun Ilıcalı, ilk iş deneyimini şort satarak gerçekleştirdiğini, ardından açtığı kırtasiye dükkânının öğrenci bütçesine uygun olmadığı için kapandığını ifade etti. “Her başarısızlık bir ders oldu” diyen Ilıcalı, bu deneyimlerin kariyerindeki önemli dönemeçler olduğunu söyledi.20 bin dolar maaşlı i̇şEn başarılı muhabirlerden biri olduğu dönemde aldığı 20 bin dolar maaşı bırakıp kendi işini kurma kararını anlatan Ilıcalı, bu kararı “büyük bir risk” olarak niteledi. TV8’i satın almasının ikinci dönüm noktası olduğunu belirten Ilıcalı, yaratıcılık ve üretimle başarıya ulaştığını söyledi.Bir Yunan doktorla yaptığı sohbetten ilham aldığını paylaşan Ilıcalı, önemli insanların takdirini kazanmanın kendisi için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. “Yaptığım iş takdir edildiğinde, kendimi çok başarılı hissediyorum" dedi.'Şu an hayatımın en zor dönemindeyim'Fenerbahçe yöneticiliği, medya işleri ve ailesiyle ilgili sorumluluklarının üst üste geldiğini belirten Ilıcalı, şu an hayatının en zor dönemini yaşadığını ifade etti. “Günde 8 saatimi telefonda geçiriyorum ama doğru planlamayla bu süreci atlatacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.İngiltere takımı Hull City’i satın alma kararını açıklayan Ilıcalı, futbol takımı sahipliğinin strateji ve ekip işi gerektirdiğini vurguladı. “Başarılı olmayı hedeflediğim için para kazanıyorum” diye konuştu.
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acun ılıcalı, fenerbahçe, itiraf, acun medya, acun ilıcalı, tv8

Acun Ilıcalı'dan çarpıcı itiraflar: 'Hayatımın en zor dönemi'

09:21 14.01.2025
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
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Fenerbahçe Asbaşkanı ve Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı, başarıya giden yolunu ve iş hayatındaki dönüm noktalarını anlattı. Kendi işini kurmak için riskler aldığını söyleyen Ilıcalı, şu an hayatının en zor döneminden geçtiğini ifade etti.
Acun Ilıcalı, kariyerindeki yükselişi şans eseri bir televizyon kanalı ziyaretiyle başlattı. Çocukluk yıllarında Edirne’de düzenlediği yarışmalarla organizasyon yeteneğini keşfettiğini anlatan Ilıcalı, gazetecilik macerasını şu sözlerle özetledi:
“Show TV’nin önünden geçerken ziyaret ettiğim bir dostum, spor bilgimden etkilenerek beni kanala önerdi. Böylece televizyon serüvenim başladı.”
Annesinin kendisi için yaptığı fedakârlıklardan bahseden Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi’ni kazanmasında ailesinin katkısının büyük olduğunu belirtti. Annesinin tayinini Kocaeli’ye istemesi ve müdürlük görevinden ayrılması, Ilıcalı’nın hayatındaki en unutulmaz fedakârlıklardan biri oldu.
“Batırdığım işler de oldu” diyen Acun Ilıcalı, ilk iş deneyimini şort satarak gerçekleştirdiğini, ardından açtığı kırtasiye dükkânının öğrenci bütçesine uygun olmadığı için kapandığını ifade etti. “Her başarısızlık bir ders oldu” diyen Ilıcalı, bu deneyimlerin kariyerindeki önemli dönemeçler olduğunu söyledi.

20 bin dolar maaşlı i̇ş

En başarılı muhabirlerden biri olduğu dönemde aldığı 20 bin dolar maaşı bırakıp kendi işini kurma kararını anlatan Ilıcalı, bu kararı “büyük bir risk” olarak niteledi. TV8’i satın almasının ikinci dönüm noktası olduğunu belirten Ilıcalı, yaratıcılık ve üretimle başarıya ulaştığını söyledi.
Bir Yunan doktorla yaptığı sohbetten ilham aldığını paylaşan Ilıcalı, önemli insanların takdirini kazanmanın kendisi için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. “Yaptığım iş takdir edildiğinde, kendimi çok başarılı hissediyorum" dedi.

'Şu an hayatımın en zor dönemindeyim'

Fenerbahçe yöneticiliği, medya işleri ve ailesiyle ilgili sorumluluklarının üst üste geldiğini belirten Ilıcalı, şu an hayatının en zor dönemini yaşadığını ifade etti. “Günde 8 saatimi telefonda geçiriyorum ama doğru planlamayla bu süreci atlatacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.
İngiltere takımı Hull City’i satın alma kararını açıklayan Ilıcalı, futbol takımı sahipliğinin strateji ve ekip işi gerektirdiğini vurguladı. “Başarılı olmayı hedeflediğim için para kazanıyorum” diye konuştu.
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