https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-boks-eldivenli-paylasim-yapti-1092681291.html
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli boks eldivenli paylaşım yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli boks eldivenli paylaşım yaptı
Sputnik Türkiye
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, üzerinde Bahçeli’nin adının... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T23:52+0300
2025-01-14T23:52+0300
2025-01-14T23:52+0300
politika
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp
boks
türkiye boks federasyonu
dünya boks birliği
uluslararası boks federasyonu (ibf)
dünya boks konseyi
uluslararası boks birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092681118_0:38:630:393_1920x0_80_0_0_e963456f632a50ac614d248107d7fee9.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun ziyaretinde hediye edilen boks eldiveniyle poz verdi.Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu boks eldiveni hediye edildi. 'Bizler için büyük bir onur'TBF Başkanı Suat Hekimoğlu ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/chp-tbmm-oturumunda-kirmizi-kart-gosterdi-secim-istiyoruz-getirin-sandigi-1092680224.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092681118_26:0:621:446_1920x0_80_0_0_7e3f2f12cf79aafc8a8ede1c00db55d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, boks, türkiye boks federasyonu, dünya boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks konseyi, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi (wbc)
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, boks, türkiye boks federasyonu, dünya boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks konseyi, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi (wbc)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli boks eldivenli paylaşım yaptı
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, üzerinde Bahçeli’nin adının yazılı olduğu özel bir boks eldiveni hediye edildi. MHP lideri, anlamlı hediyeyle poz vererek, Boks Federasyonu yetkililerine spora desteğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun ziyaretinde hediye edilen boks eldiveniyle poz verdi.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu boks eldiveni hediye edildi.
'Bizler için büyük bir onur'
TBF Başkanı Suat Hekimoğlu ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz, bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekten teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileriye taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz.