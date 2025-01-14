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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli boks eldivenli paylaşım yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli boks eldivenli paylaşım yaptı
Sputnik Türkiye
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, üzerinde Bahçeli’nin adının... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun ziyaretinde hediye edilen boks eldiveniyle poz verdi.Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu boks eldiveni hediye edildi. 'Bizler için büyük bir onur'TBF Başkanı Suat Hekimoğlu ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi:
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devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, boks, türkiye boks federasyonu, dünya boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks konseyi, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi (wbc)
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, boks, türkiye boks federasyonu, dünya boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks konseyi, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi (wbc)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli boks eldivenli paylaşım yaptı

23:52 14.01.2025
© Fotoğraf : Türkiye Boks Federasyonu XDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Fotoğraf : Türkiye Boks Federasyonu X
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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, üzerinde Bahçeli’nin adının yazılı olduğu özel bir boks eldiveni hediye edildi. MHP lideri, anlamlı hediyeyle poz vererek, Boks Federasyonu yetkililerine spora desteğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun ziyaretinde hediye edilen boks eldiveniyle poz verdi.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu boks eldiveni hediye edildi.

'Bizler için büyük bir onur'

TBF Başkanı Suat Hekimoğlu ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz, bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekten teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileriye taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz.
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